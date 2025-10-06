Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 6. oktober 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 40
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|360.777
|1.420,33
|512.421.962
|29. september 2025
|3.500
|1.476,61
|5.168.135
|30. september 2025
|3.500
|1.475,99
|5.165.965
|1. oktober 2025
|3.500
|1.459,38
|5.107.830
|2. oktober 2025
|4.000
|1.442,93
|5.771.720
|3. oktober 2025
|4.000
|1.440,38
|5.761.520
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|379.277
|1.422,17
|539.397.132
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|793.477
|1.309,91
|1.039.385.838
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 793.477 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,12 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volumen
|Pris
|Handelssted
|Dato/tidspunkt
|10
|1475
|XCSE
|20250929 9:03:28.101000
|10
|1475
|XCSE
|20250929 9:03:28.101000
|10
|1471
|XCSE
|20250929 9:04:28.928000
|20
|1472
|XCSE
|20250929 9:31:06.093000
|12
|1472
|XCSE
|20250929 9:31:06.118000
|10
|1472
|XCSE
|20250929 9:31:06.118000
|10
|1472
|XCSE
|20250929 9:31:06.137000
|16
|1472
|XCSE
|20250929 9:31:06.137000
|10
|1473
|41
|1441
|XCSE
|20251003 15:52:21.239352
Vedhæftet fil