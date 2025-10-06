|Nasdaq Copenhagen
6. oktober 2025
Anmodning om suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest
Grundet lokal børslukkedag i det underliggende marked anmodes det om suspension i en enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest den 6. oktober 2025.
Den berørte afdeling/andelsklasse vises i skemaet nedenfor.
Investeringsforeningen Danske Invest:
|Afdeling/andelsklasse
|ISIN-kode
|OMX Identifikation
|Fjernøsten Indeks, klasse DKK d
|DK0010207141
|DKIFJIX
