6. oktober 2025





Anmodning om suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

Grundet lokal børslukkedag i det underliggende marked anmodes det om suspension i en enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest den 6. oktober 2025.

Den berørte afdeling/andelsklasse vises i skemaet nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasse ISIN-kode OMX Identifikation Fjernøsten Indeks, klasse DKK d DK0010207141 DKIFJIX

