6. oktober 2025


Anmodning om suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest 

Grundet lokal børslukkedag i det underliggende marked anmodes det om suspension i en enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest den 6. oktober 2025.

Den berørte afdeling/andelsklasse vises i skemaet nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasseISIN-kode OMX Identifikation
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDK0010207141DKIFJIX

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products


