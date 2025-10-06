Eramet : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions au 30 septembre 2025

Dénomination sociale de l'émetteur :

ERAMET SA

10 boulevard de Grenelle

75015 Paris

632 045 381 RCS PARIS

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 223-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

N° LEI : 549300LUH78PG2MP6N64

Date d'arrêté des informations Nombre total d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote





30 septembre 2025





28 755 047 Nombre de droits de vote théoriques : 49 398 834 Nombre de droits de vote exerçables : 49 292 133

Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques - actions privées du droit de vote (auto-détention, contrat de liquidité, etc.).

Pièce jointe