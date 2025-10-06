Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Transaktioner 29. september 2025 – 03. oktober 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 40 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|27.632.778
|16,64
|459.709.354
|29. september 2025
|170.000
|17,97
|3.054.900
|30. september 2025
|180.000
|17,81
|3.205.800
|01. oktober 2025
|180.000
|17,73
|3.191.400
|02. oktober 2025
|180.000
|17,34
|3.121.200
|03. oktober 2025
|190.000
|17,24
|3.275.600
|I alt uge 40
|900.000
|17,62
|15.848.900
|I alt akkumuleret
|28.532.778
|16,67
|475.558.254
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 32.778.474 stk. egne aktier svarende til 2,26 % af selskabets aktiekapital.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Investorer og aktieanalytikere:
Head of Investor Relations & ESG
Mads Thinggaard
Mobil nr. 2025 5469
Vedhæftede filer