Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Transaktioner 29. september 2025 – 03. oktober 2025

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 40 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 27.632.778 16,64 459.709.354 29. september 2025 170.000 17,97 3.054.900 30. september 2025 180.000 17,81 3.205.800 01. oktober 2025 180.000 17,73 3.191.400 02. oktober 2025 180.000 17,34 3.121.200 03. oktober 2025 190.000 17,24 3.275.600 I alt uge 40 900.000 17,62 15.848.900 I alt akkumuleret 28.532.778 16,67 475.558.254

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 32.778.474 stk. egne aktier svarende til 2,26 % af selskabets aktiekapital.

