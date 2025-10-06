Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

 | Source: Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S

Transaktioner 29. september 2025 – 03. oktober 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 40 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse27.632.778 16,64459.709.354
29. september 2025 170.000 17,97 3.054.900
30. september 2025 180.000 17,81 3.205.800
01. oktober 2025 180.000 17,73 3.191.400
02. oktober 2025 180.000 17,34 3.121.200
03. oktober 2025 190.000 17,24 3.275.600
I alt uge 40900.00017,6215.848.900
I alt akkumuleret  28.532.778 16,67 475.558.254

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 32.778.474 stk. egne aktier svarende til 2,26 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                     

Head of Investor Relations & ESG   
Mads Thinggaard                             

Mobil nr. 2025 5469         

Vedhæftede filer


Attachments

AS 67 2025 - Transaktioner under aktietilbagekøbsprogram Alm Brand_Aktietilbagekøb uge 40 2025

Recommended Reading