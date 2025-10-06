|Selskabsmeddelelse nr. 45 2025
Danske Bank
06. oktober 2025
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 40
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 40 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|13,001,175
|244.2937
|3,176,104,687
|29 September 2025
|41,000
|273.2666
|11,203,931
|30 September 2025
|134,557
|271.7141
|36,561,034
|01 oktober 2025
|92,507
|273.1709
|25,270,220
|02 oktober 2025
|93,000
|268.9992
|25,016,926
|03 oktober 2025
|94,462
|269.9107
|25,496,305
|I alt akkumuleret i uge 40
|455,526
|271.2214
|123,548,415
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|13,456,701
|245.2052
|3,299,653,102
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.612% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
