Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 40



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 40 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse13,001,175244.29373,176,104,687
29 September 202541,000273.266611,203,931
30 September 2025134,557271.714136,561,034
01 oktober 202592,507273.170925,270,220
02 oktober 202593,000268.999225,016,926
03 oktober 202594,462269.910725,496,305
I alt akkumuleret i uge 40455,526271.2214123,548,415
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet13,456,701245.20523,299,653,102




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.612% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

 

