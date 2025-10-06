Les ETF iShares by BlackRock maintenant disponibles chez Bourse Direct ! 

Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et BlackRock, leader mondial et européen des ETF1, renforcent l’accessibilité de l’investissement en bourse auprès des particuliers en France. Les clients de Bourse Direct peuvent désormais accéder à la gamme des ETF iShares, dont une quinzaine éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA)2.

Un accès élargi à la gamme d’ETF iShares sur Bourse Direct

Avec plus de 150 ETF iShares désormais disponibles sur sa plateforme, Bourse Direct propose une porte d’entrée que nous considérons simple, diversifiée et efficace vers les marchés financiers. Ces produits, enregistrés en France et cotés en euros sur Euronext, couvrent une large gamme de classes d’actifs et de stratégies d’investissement, accessibles au travers d’un compte-titres ordinaire et d’un PEA pour une quinzaine d’entre eux.

Une offre sur les ETF iShares éligibles PEA : jusqu’à 0,99 € de frais de courtage par ordre d’achat, quel que soit le montant investi3

Dans la cadre du lancement de cette offre, les clients de Bourse Direct pourront bénéficier d’une tarification spécifique sur la sélection d’ETF iShares éligibles au PEA : une commission jusqu’à (maximum) 0,99 € par ordre d’achat, quel que soit le montant investi.

« Cette initiative s’inscrit pleinement dans notre volonté de rendre l’investissement accessible à tous, en particulier à ceux qui recherchent des solutions simples et performantes. Dans un contexte de croissance continue de l’investissement indiciel, nous offrons à nos clients une sélection étendue d’ETF iShares et les moyens de construire un portefeuille diversifié et responsable, y compris au sein d’un environnement fiscal avantageux comme le PEA. », déclare Catherine NINI, Président du Directoire de Bourse Direct.

Un pas supplémentaire vers un investissement diversifié et accessible

La gamme étendue d’ETF iShares est conçue pour répondre aux tendances de fond du marché : frais de gestion relativement bas, diversification géographique et accessibilité. Cette offre de lancement inclut notamment des ETF sectoriels européens, des ETF actions monde et américaines à faible prix de part, et matières premières, éligibles au PEA. Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des investisseurs particuliers en quête de simplicité, de régularité et de performance sur le long terme.

« L’initiative de Bourse Direct s’inscrit pleinement dans le mouvement d’accélération de l’adoption des ETF par les investisseurs particuliers en France. Les ETF réunissent de nombreux atouts pour les intéresser : ce sont des placements accessibles et simples, adaptés pour faire ses premiers pas en Bourse, qui rencontrent un succès croissant chez toutes les catégories d’investisseurs. Grâce à notre expertise de leader mondial et européen des ETF et à notre ancrage local, nous innovons constamment au bénéfice de nos clients français, notamment au sein du PEA, pour accompagner la démocratisation de l’investissement et des ETF », commente Arnaud Gihan, Directeur de la Distribution pour la France chez BlackRock.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.boursedirect.fr/fr/etf/offres/ishares

Communication à caractère promotionnel. L’investissement en bourse présente un risque de perte en capital.

A propos de BlackRock

BlackRock a pour mission d’accompagner un nombre croissant d’individus à préparer leur avenir financier. Partenaire de confiance des investisseurs et premier fournisseur de technologie financière, nous aidons des millions de personnes à constituer une épargne qui leur servira tout au long de leur vie en rendant les investissements plus faciles et plus accessibles. Pour plus d'informations à propos de BlackRock: www.blackrock.fr

A propos de Bourse Direct

Acteur majeur de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/

Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - +33 (0) 1 85 65 55 40

IMAGE 7 - Claire Doligez - +33 (0) 1 53 70 74 48

Bourse Direct – 374 rue Saint-Honoré – 75001 Paris

Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13 226 058,25€ - RCS Paris B408 790 608

Une société de VIEL & Cie

Suivez Bourse Direct sur les réseaux sociaux :

Avertissement en matière de risques

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis. L’investisseur n’est pas assuré de récupérer son investissement initial.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures et ne doivent en aucun cas constituer le seul facteur de sélection d’un produit ou d’une stratégie.

Les fluctuations des taux de change entre les devises sont susceptibles d’entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des investissements. Les fluctuations peuvent être particulièrement importantes pour les fonds dont la volatilité est plus élevée et la valeur d’un investissement peut diminuer subitement et de manière substantielle. Les niveaux et la base d'imposition peuvent changer de temps à autre et dépendent de la situation personnelle de chacun.

Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent l’investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l’évolution desdits marchés nationaux et non à celle du marché dans son ensemble).

Impact du PEA sur la performance

La conformité aux exigences du PEA peut conduire le Fonds à supporter des frais, coûts et dépenses supplémentaires, tels que les coûts liés à la structuration des investissements d'une manière conforme au PEA. Il peut en résulter un risque accru d'erreur de suivi et la performance du Fonds peut être inférieure à celle d'autres fonds d'investissement non soumis aux exigences du PEA.

Risque de contrepartie

L'insolvabilité de toute institution fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des produits dérivés ou à d'autres instruments peut exposer la catégorie d'actions à des pertes financières.

Risque lié aux actions

La valeur des actions et des titres liés aux actions peut être affectée par les mouvements quotidiens du marché boursier. D'autres facteurs influents sont les nouvelles politiques et économiques, les résultats des entreprises et les événements importants qui les concernent.

Risque lié aux produits dérivés

Les produits dérivés peuvent être très sensibles aux variations de la valeur de l'actif sur lequel ils sont basés et peuvent augmenter l'ampleur des pertes et des gains, ce qui se traduit par des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés de manière extensive ou complexe.

Risque lié aux matières premières

Les prix des matières premières ont tendance à connaître des variations plus importantes que ceux des autres classes d’actifs (par exemple, les actions ou les titres à revenu fixe). Les investissements dans les matières premières sont donc potentiellement plus risqués que les autres types d’investissements.

Information réglementaire

Le présent document est destiné exclusivement aux clients professionnels (au sens des règles de la Financial Conduct Authority ou de la MiFID) et ne s’adresse à aucune autre personne.

Ce document est du matériel de marketing.

Dans l'Espace économique européen (EEE) : ce document est émis par BlackRock (Netherlands) B.V. et est autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tél. : 020 - 549 5200, tél. : 31-20-549-5200. Registre du commerce n° 17068311. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI et iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d’investissement à capital variable ayant une responsabilité séparée entre leurs compartiments et régies selon les lois d’Irlande et autorisées par la Central Bank of Ireland.

De plus amples informations concernant le Fonds et la Classe d’Actions, comme la liste détaillée des principaux investissements sous-jacents de la Classe d’Actions et les cours des actions, peuvent être obtenues en consultant le site Internet d’iShares (www.ishares.com), en appelant le +44 (0) 845 357 7000 ou en contactant votre courtier ou conseiller financier. La valeur substantielle intrajournalière indicative de la Classe d’Actions est disponible sur http://deutsche-boerse.com et/ou http://www.reuters.com. Les parts/actions d’un ETF OPCVM qui ont été achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être vendues directement à l’ETF OPCVM. Pour les investisseurs qui ne sont pas des Participants Autorisés, l’achat et la vente des actions doivent être effectués sur un marché secondaire avec l’aide d’un intermédiaire (par ex. un courtier) et peuvent ainsi faire l’objet de frais et taxes supplémentaires. En outre, dans la mesure où le prix du marché auquel les Actions sont négociées sur le marché secondaire peut différer de la Valeur Substantielle par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer une somme supérieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de l’achat d’actions et de recevoir une somme inférieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de la vente de ces actions.

Pour les investisseurs en France

Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat d’actions des Fonds. Toute souscription d’actions d’un compartiment d’une des Fonds sera effectuée selon les conditions spécifiées dans les Prospectus complet et le Prospectus simplifié ou le PRIIPS KID, dans les Addenda et dans les Suppléments des Fonds selon le cas. Ces documents sont disponibles auprès du correspondant centralisateur des Fonds : BNP Paribas Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93500 Pantin, tél : 00 33 1 42 98 10 00 ou sur la partie française du site www.iShares.fr. Veuillez noter que la distribution d’actions de certains compartiments des Fonds n’est pas autorisée en France. Toute décision d'investir doit être basée uniquement sur les informations contenues dans le Prospectus, le document d'information clé sur les produits d'investissement de détail et d'assurance (PRIIPs KID) et le dernier rapport semestriel et comptes non audités et/ou rapport annuel et comptes audités. Les investisseurs doivent lire les risques spécifiques au fonds dans le Document d'informations clés sur les produits d'investissement de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPs KID) ou le Prospectus simplifié et le Prospectus.

Toute recherche présentée dans ce document a été fournie et est susceptible d’avoir été utilisée par BlackRock à ses propres fins. Les résultats de telles recherches ne sont communiqués qu’à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil d’investissement ni un conseil de quelque autre nature que ce soit et sont susceptibles de changer. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d’une société du Groupe BlackRock ou d’une partie de celui-ci et aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude.

iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le reste du monde.© 2025 BlackRock (Netherlands) B.V. N° d’immatriculation 17068311. Tous droits réservés.

© 2025 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

1 Source: BlackRock, au 31 mars 2025.

2 Au 15 septembre 2025, peut être sujet à des modifications.

3 Entre le 15 septembre 2025 et le 15 septembre 2026 inclus les frais de courtage sur tous les ordres d'achat exécutés sur la sélection des ETF iShares éligibles au PEA et disponibles sur https://www.boursedirect.fr/fr/etf/offres/ishares seront plafonnés à 0.99€ quel que soit le montant de l’ordre. Voir conditions détaillées sur https://www.boursedirect.fr/fr/etf/offres/ishares.

Pièce jointe