Le Congrès AIM annonce sa 15e édition pour 2026

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 06 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Comité d’organisation du Congrès AIM, l’une des plus grandes plateformes d’investissement au monde, a officiellement annoncé le lancement de sa 15e édition qui aura pour thème : Reshaping Global Prosperity: Unlocking New Investment Pathways Towards a Sustainable and Inclusive Future (Redéfinir la prospérité mondiale : ouvrir de nouvelles voies d’investissement vers un avenir durable et inclusif). Le Congrès AIM se tiendra du 13 au 15 avril 2026 au Dubai World Trade Centre (DWTC), Dubaï, Émirats arabes unis.

Mondialement reconnu comme un événement de premier plan visant à définir les tendances en matière d’investissement durable, le Congrès AIM abordera les stratégies destinées à surmonter les transformations économiques majeures. L’événement a pour objectif d’explorer de nouvelles perspectives afin de consolider des partenariats internationaux et permettre la mise en place de solutions innovantes pour relever les défis économiques pressants à l’échelle mondiale.

Le Congrès AIM soulignera l’importance et la nécessité d’intégrer l’innovation, la durabilité et l’inclusivité dans le développement d’économies plus résilientes et adaptables, capables d’une croissance durable.

Dans ce contexte, Son Excellence Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, le Ministre d’État au Commerce extérieur des Émirats arabes unis et Président du Congrès AIM, a déclaré : « Face aux transformations majeures survenant dans le monde, tant sur le plan géopolitique, que du point de vue économique et technologique, il est impératif que les nations élaborent des stratégies à long terme fondées sur la résilience, la durabilité et la diversification. Les Émirats arabes unis s’efforcent de mettre en place une économie capable non seulement de s’adapter au changement, mais aussi de l’anticiper, en développant des capacités dans des secteurs tournés vers l’avenir et en s’engageant dans des partenariats avec les centres de croissance futurs dans le monde. Les résultats remarquables obtenus en 2024, notamment les performances solides à l’exportation et notre progression continue dans les indices mondiaux en tant que pôle de confiance pour le commerce et l’investissement, confirment la pertinence de notre approche. »

« La prochaine édition du Congrès AIM vise à favoriser la collaboration et l’échange de connaissances entre les gouvernements, les investisseurs et les innovateurs afin de promouvoir cette vision. Le Congrès de cette année s’articule autour de trois axes principaux : les marchés mondiaux, les économies futures et la NexGen, qui représentent des leviers essentiels pour bâtir une économie future forte et équilibrée. Le forum permettra à nouveau aux décideurs mondiaux, aux chefs d’entreprise et aux innovateurs de travailler ensemble afin d’élaborer des solutions concrètes qui soutiennent les économies de l’avenir et renforcent notre capacité collective à relever les défis mondiaux. »

Son Excellence Sultan bin Saeed Al Mansoori, Président de Dubai Chambers, a ajouté : “« Le secteur de l’investissement mondial se trouve à un tournant décisif. Ce moment exige la mise en place de nouvelles approches, la création d’environnements commerciaux dynamiques favorisant l’innovation et l’adoption des principes d’une durabilité globale par les communautés économiques. Dans le même temps, le dialogue international doit être renforcé et une coordination plus étroite entre les secteurs public et privé doit être encouragée afin de remodeler l’économie mondiale et de développer des écosystèmes d’investissement prêts pour l’avenir. »

« Le Congrès AIM 2026 jouera un rôle essentiel dans la promotion des partenariats transfrontaliers, l’ancrage d’une culture d’investissement durable et le renforcement de la capacité des pays à se préparer à la croissance. Grâce à notre partenariat avec cet événement mondial, nous souhaitons susciter un dialogue constructif et élargir le champ de la coopération économique avec les marchés du monde entier, en soutenant pleinement les objectifs de développement des Émirats arabes unis. »

Pour sa part, Dawood Al Shezawi, Président de l’AIM Global Foundation, a indiqué : « La dernière édition du congrès AIM a enregistré une participation sans précédent, avec plus de 15 800 participants éminents provenant de 181 pays, reflétant la confiance internationale croissante que suscite ce sommet en tant que plateforme fiable pour orienter les investissements mondiaux. Dans le cadre du congrès AIM 2026, nous continuons à étendre notre influence en collaborant avec des organisations et des organismes internationaux de premier plan et en fournissant un contenu de qualité qui aborde les défis économiques et renforce la préparation des économies aux investissements futurs. »

Les Émirats arabes unis ont enregistré des performances commerciales mondiales exceptionnelles en 2024, avec un commerce extérieur total atteignant 5 230 milliards AED et un excédent commercial dépassant 492 milliards AED, démontrant ainsi leur puissance économique et leur leadership en tant que pôle mondial du commerce et de l’investissement. Le pays s’est hissé à la 11e place mondiale pour les exportations de biens et à la 13e place pour les exportations de services, et au premier rang comme le plus grand exportateur de services numériques de la région. Les Émirats arabes unis ont en effet exporté pour 2 220 milliards AED de biens et 650 milliards AED de services, dont 191 milliards AED de services numériques, représentant 30 % du total des exportations de services. Les Émirats arabes unis ont contribué à hauteur de 41 % aux exportations totales de marchandises du Moyen-Orient et de 2 % aux exportations mondiales de services, confirmant ainsi leur position majeure dans le commerce international, grâce à des politiques flexibles et à une approche fondée sur l’ouverture, l’innovation et l’intégration aux marchés mondiaux.

D’autre part, les Émirats arabes unis ont enregistré une progression significative dans l’indice Kearney mesurant la confiance dans l’investissement direct étranger pour 2024, passant de la 18e place en 2023 à la 8e place mondiale, et consolidant ainsi son statut de destination d’investissement de premier plan à l’échelle mondiale. Le pays se classe actuellement à la deuxième place après la Chine dans l’Indice des marchés émergents, reflétant la réussite de sa stratégie de diversification économique.

Congrès AIM 2026 : les principaux axes

Le Congrès AIM 2026 s’articule autour de trois axes principaux :

Marchés mondiaux

Le volet « Marchés mondiaux » du Congrès AIM 2026 souligne le rôle des marchés financiers et des investissements directs étrangers dans le renforcement de la résilience économique dans un contexte géopolitique et technologique en pleine évolution. Il explore la transformation du commerce et de l’industrie manufacturière à travers la localisation des chaînes d’approvisionnement, les investissements numériques et les écosystèmes intelligents. Il offre également une plateforme réunissant des décideurs politiques, des investisseurs et des leaders sectoriels afin de discuter des voies vers une croissance inclusive et de tracer une feuille de route pour les marchés.

Économies futures

Le volet « Économies futures » s’intéresse aux voies de la croissance dans une ère marquée par la transformation numérique, l’expansion urbaine et l’innovation financière. Il couvre trois domaines : les villes, la finance et l’économie numérique. En mettant l’accent sur les technologies vertes, les infrastructures numériques et les systèmes intelligents, ce volet montre comment les changements redéfinissent la productivité, améliorent la qualité de vie et permettent aux sociétés de développer des économies évolutives et tournées vers l’avenir.

NextGen

Le volet « NexGen » du Congrès AIM 2026 renforce l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat en soutenant les PME, les licornes et les entreprises axées sur l’IA. Il vise à créer un environnement composé d’accélérateurs, de réseaux de capital-risque, de pôles et de centres de recherche, permettant aux innovateurs d’élaborer des solutions aux défis mondiaux. Il souligne également le rôle des technologies et des politiques agiles dans la promotion de l’adoption, l’expansion sur les marchés et l’accélération de la croissance des entreprises.

Le congrès AIM 2026 mettra l’accent sur des secteurs essentiels tels que l’agriculture, l’énergie, les infrastructures, les TIC, le commerce et l’éducation, tout en proposant des conférences et des forums. Le programme comprend également les AIM Investment Awards, une exposition internationale, des concours d’innovation et des présentations sur les investissements nationaux.



Partenariats stratégiques

Le Congrès AIM travaille en étroite collaboration avec un groupe d’organisations internationales de premier plan afin d’accroître son impact dans le monde et de formuler des recommandations concrètes pour relever les défis et saisir les opportunités en matière d’investissement. Parmi ses partenaires stratégiques figurent les organisations suivantes :

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT)



L’Organisation mondiale de la santé (OMS)



L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA)



L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)



L’Association mondiale des agences de promotion des investissements (WAIPA)

Résultats du Congrès AIM 2025

Le Congrès AIM 2025 a connu un succès sans précédent à tous les niveaux, attirant 15 831 participants provenant de 181 pays, dont 207 représentants gouvernementaux, 9 chefs d’État et 74 ministres. Le congrès a réuni 1 385 intervenants dans le cadre de 431 tables rondes et 11 ateliers, et a bénéficié de la couverture médiatique de 435 représentants des médias internationaux.

Au total, 588 exposants ont présenté des opportunités d’investissement, tandis que 12 341 réunions d’affaires (B2B, G2B et G2G) ont été organisées, en plus de 14 tables rondes et 34 événements parallèles locaux, régionaux et internationaux.

47 protocoles d’accord (MoU) ont été signés, renforçant le rôle de l’AIM en tant que catalyseur de partenariats mondiaux et de coopération durable en matière d’investissement.



Ces réalisations soulignent la position du Congrès AIM en tant que plateforme mondiale de confiance pour l’élaboration de politiques d’investissement et la promotion d’un développement économique inclusif et durable.

