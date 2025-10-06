הוועדה המארגנת של קונגרס AIM מכריזה על המהדורה ה-15 לשנת 2026

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

הוועדה המארגנת של קונגרס AIM, פלטפורמת ההשקעות המובילה בעולם, הודיעה רשמית על השקת המהדורה ה-15 שלה תחת הנושא: עיצוב מחדש של שגשוג עולמי: פתיחת מסלולי השקעה חדשים לקראת עתיד מכיל ובר קיימא. קונגרס AIM יתקיים בין ה-13 ל-15 באפריל 2026 במרכז הסחר העולמי של דובאי (DWTC), דובאי, איחוד האמירויות הערביות.

קונגרס AIM, המוכר ברחבי העולם כאירוע מוביל המוקדש לניווט מגמות השקעה בנות קיימא, יעסוק באסטרטגיות לניווט בשינויים כלכליים גדולים. האירוע נועד לחקור אופקים חדשים לחיזוק שותפויות גלובליות ולאפשר פתרונות חדשניים להתמודדות עם אתגרים כלכליים גלובליים דוחקים.

בקונגרס AIM תודגש החשיבות הקריטית של שילוב חדשנות, קיימות והכללה בבניית כלכלות עמידות ומסתגלות יותר המסוגלות לצמיחה מתמשכת.

בהקשר זה, ד"ר תאני בין אחמד אל זיודי (Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi), שר סחר החוץ של איחוד האמירויות ונשיא קונגרס AIM, אמר: "בתוך השינויים הגלובליים הגדולים - גיאופוליטיים, כלכליים וטכנולוגיים - הכרחי למדינות לבנות אסטרטגיות ארוכות טווח המבוססות על חוסן, קיימות וגיוון. איחוד האמירויות שואפת לכלכלה שלא רק מסוגלת להסתגל לשינויים אלא גם לצפות אותם, בונה יכולות בתעשיות ממוקדות עתיד ומתחייבת לשותפויות עם מרכזי הצמיחה הגלובליים של המחר. ההישגים הבולטים של 2024, שכללו ביצועי יצוא חזקים והעלייה המתמשכת שלנו במדדים הגלובליים כמרכז מהימן לסחר והשקעות, מצדיקים את הגישה שלנו.

"המהדורה האחרונה של קונגרס AIM נועדה לטפח את שיתוף הפעולה וחילופי הידע בין ממשלות, משקיעים וחדשנים כדי לקדם את החזון הזה. הקונגרס השנה יתמקד בשלושה עמודי תווך מרכזיים: שווקים גלובליים, כלכלות עתידיות והדור הבא NexGen - המייצגים מנופים חיוניים לבניית כלכלת עתיד חזקה ומאוזנת. זה יאפשר שוב למקבלי החלטות גלובליים, מנהיגים עסקיים וחדשנים לעבוד יחד כדי ליצור פתרונות מעשיים התומכים בכלכלות העתיד ומשפרים את המוכנות הקולקטיבית שלנו להתמודד עם אתגרים גלובליים".

סולטן בין סעיד אל מנסורי (Sultan bin Saeed Al Mansoori), יו"ר ארגון Dubai Chambers, אמר: "נוף ההשקעות העולמי עומד בצומת דרכים מכונן. רגע זה קורא לקהילות כלכליות לאמץ גישות חדשות, לבנות סביבות עסקיות דינמיות המניעות חדשנות ולאמץ את עקרונות הקיימות הכוללת. במקביל, זה דורש מאיתנו לחזק את הדיאלוג הבינלאומי ולטפח תיאום הדוק יותר בין המגזר הציבורי והפרטי כדי לעצב מחדש את הכלכלה העולמית ולפתח מערכות אקולוגיות להשקעות מוכנות לעתיד".

"AIM Congress 2026 ימלא תפקיד חיוני בקידום שותפויות חוצות גבולות, הטמעת תרבות של השקעות בנות קיימא ושיפור המוכנות של מדינות לצמיחה. באמצעות השותפות שלנו עם אירוע גלובלי זה, אנו שואפים לעורר דיאלוג בונה ולהרחיב את היקף שיתוף הפעולה הכלכלי עם שווקים ברחבי העולם, תוך תמיכה מלאה ביעדי הפיתוח של איחוד האמירויות".

דאוד אל שזאווי (Dawood Al Shezawi), נשיא קרן AIM העולמית, אמר: "המהדורה האחרונה של קונגרס AIM הייתה עדה לנוכחות חסרת תקדים, עם יותר מ-15,800 משתתפים מכובדים מ-181 מדינות, מה שמשקף את האמון הבינלאומי הגובר בפסגה כפלטפורמה מהימנה להכוונת השקעות גלובליות. בקונגרס AIM 2026, אנו ממשיכים להרחיב את ההשפעה שלנו על ידי שיתוף פעולה עם גופים וארגונים בינלאומיים מובילים ואספקת תוכן איכותי הנותן מענה לאתגרים כלכליים ומשפר את מוכנות הכלכלות להשקעות עתידיות".

איחוד האמירויות השיגה ביצועי סחר עולמיים יוצאי דופן בשנת 2024, עם סחר חוץ כולל שהגיע ל-5.23 טריליון דירהם ועודף סחר של יותר מ-492 מיליארד דירהם, מה שמדגים את עוצמתה הכלכלית ומובילותה כמרכז סחר והשקעות עולמי. המדינה התקדמה למקום ה-11 בעולם בייצוא סחורות ולמקום ה-13 ביצוא השירותים, ודורגה כיצואנית הגדולה ביותר של שירותים דיגיטליים באזור. איחוד האמירויות ייצאה סחורות בשווי 2.22 טריליון דירהם ושירותים בשווי 650 מיליארד דירהם, מתוכם 191 מיליארד דירהם לשירותים דיגיטליים, המהווים 30 אחוזים מסך יצוא השירותים. איחוד האמירויות תרמה 41 אחוזים מסך יצוא הסחורות של המזרח התיכון ו-2 אחוזים מיצוא השירותים העולמי – נתון שמאשר עוד יותר את מעמדה המרכזי בסחר הבינלאומי, המתאפשר על ידי מדיניות גמישה וגישה המבוססת על פתיחות, חדשנות ואינטגרציה עם שווקים גלובליים.

בנוסף, איחוד האמירויות רשמה זינוק משמעותי במדד האמון בהשקעות זרות ישירות של Kearney לשנת 2024, ועלתה מהמקום ה-18 בשנת 2023 למקום ה-8 בעולם - מה שחיזק את מעמדה כאחד מיעדי ההשקעה המובילים בעולם. איחוד האמירויות מדורגת כיום במקום השני במדד השווקים המתעוררים, אחרי סין, מה שמשקף את הצלחת האסטרטגיה הכלכלית המגוונת שלה.

קונגרס AIM 2026: עמודי התווך העיקריים

קונגרס AIM 2026 נבנה סביב שלושה נתוני תווך עיקריים:

שווקים גלובליים

נתון השווקים הגלובליים בקונגרס AIM 2026 מדגיש את תפקידם של שוקי ההון והשקעות זרות ישירות בחיזוק החוסן הכלכלי בתוך נופים גיאופוליטיים וטכנולוגיים מתפתחים. כאן יבחנו את העיצוב מחדש של הסחר והייצור באמצעות לוקליזציה של שרשרת האספקה, השקעות דיגיטליות ואקוסיסטם חכם. הוא גם יספק פלטפורמה המפגישה קובעי מדיניות, משקיעים ומובילי תעשייה כדי לדון במסלולים לצמיחה מכלילה ולשרטט מפת דרכים לשווקים.

כלכלות העתיד

נתון כלכלת העתיד מתמקד במסלולים לצמיחה בעידן המוגדר על ידי טרנספורמציה דיגיטלית, התרחבות עירונית וחדשנות פיננסית. הוא יכסה שלושה תחומים: ערים, פיננסים וכלכלה דיגיטלית. על ידי הדגשת טכנולוגיות ירוקות, תשתיות דיגיטליות ומערכות חכמות, נתון זה מראה כיצד שינויים מגדירים מחדש את הפרודוקטיביות, משפרים את איכות החיים ומאפשרים לחברות לבנות כלכלות מסתגלות וצופות פני עתיד.

הדור הבא

עמוד התווך של הדור הבא - NexGen בקונגרס AIM 2026 יעצים את האקוסיססטם של החדשנות והיזמות באמצעות תמיכה בחברות קטנות ובינוניות, חדי קרן ומיזמים מונעי בינה מלאכותית. מטרתו ליצור סביבה של מאיצים, רשתות הון סיכון, מרכזים ומרכזי מחקר - המאפשרים לחדשנים ליצור פתרונות לאתגרים גלובליים. הוא גם ידגיש את תפקידן של טכנולוגיות ומדיניות זריזה בהנעת אימוץ, התרחבות לשווקים והאצת צמיחת הארגון.

AIM Congress 2026 יתמקד במגזרים מרכזיים כמו חקלאות, אנרגיה, תשתיות, ICT, מסחר וחינוך, תוך הצגת כנסים ופורומים. סדר היום כולל גם את פרסי ההשקעה של AIM, תערוכה בינלאומית, תחרויות חדשנות ומצגות השקעות במדינה.

שותפויות אסטרטגיות

קונגרס AIM מקיים שיתוף פעולה הדוק עם קבוצה נבחרת של ארגונים בינלאומיים כדי להרחיב את השפעתו הגלובלית ולספק המלצות מעשיות להתמודדות עם אתגרי והזדמנויות השקעה. השותפים האסטרטגיים כוללים:

*סחר ופיתוח של האומות המאוחדות (UNCTAD)

*ארגון התיירות העולמי של האו"ם (UNWTO)

* ארגון הבריאות העולמי (WHO)

*הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מתחדשת (IRENA)

*ארגון האומות המאוחדות לפיתוח תעשייתי (UNIDO)

*האיגוד העולמי של סוכנויות לקידום השקעות (WAIPA)

הישגי קונגרס AIM 2025

קונגרס AIM 2025 זכה להצלחה שיא בכל המדדים, ומשך אליו 15,831 משתתפים מ-181 מדינות, כולל 207 פקידי ממשל, 9 ראשי מדינות ו-74 שרים. בקונגרס השתתפו 1,385 דוברים ב-431 דיוני פאנל ו-11 סדנאות, עם סיקור תקשורתי של 435 נציגי תקשורת בינלאומיים.

בסך הכל 588 מציגים הציגו הזדמנויות השקעה, בעוד שנערכו 12,341 פגישות עסקיות (B2B, G2B ו-G2G), בנוסף ל-14 מפגשי שולחן עגול ו-34 אירועי צד מקומיים, אזוריים ובינלאומיים.

נחתמו 47 מזכרי הבנות (MoUs), המחזקים את תפקידה של AIM כזרז לשותפויות גלובליות ושיתוף פעולה בהשקעות בר קיימא.

הישגים אלה מדגישים את מעמדו של קונגרס AIM כפלטפורמה גלובלית מהימנה לעיצוב מדיניות השקעות ולקידום פיתוח כלכלי כולל ובר קיימא.

