AIM Congress Mengumumkan Edisi ke-15 untuk Tahun 2026

DUBAI, Uni Emirat Arab, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Panitia Penyelenggara AIM Congress, platform investasi terkemuka di dunia, secara resmi mengumumkan peluncuran edisi ke-15 dengan tema: Membentuk Ulang Kemakmuran Global: Membuka Strategi Investasi Baru Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan dan Inklusif. AIM Congress akan diselenggarakan pada 13 hingga 15 April 2026 di Dubai World Trade Centre (DWTC), Dubai, Uni Emirat Arab.

AIM Congress, yang dikenal cara global sebagai acara terkemuka dalam mendorong tren investasi berkelanjutan, akan mengulas strategi untuk menyikapi transformasi ekonomi utama. Acara ini bertujuan untuk membuka peluang baru dalam mempererat kemitraan global dan menghadirkan solusi inovatif guna mengatasi tantangan ekonomi dunia yang mendesak.

AIM Congress akan menekankan pentingnya integrasi inovasi, keberlanjutan, dan inklusivitas dalam membangun perekonomian yang lebih tangguh dan adaptif serta mampu mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Yang Mulia Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Menteri Perdagangan Luar Negeri UEA sekaligus Presiden AIM Congress, menyatakan: “Di tengah transformasi global yang besar, baik geopolitik, ekonomi, maupun teknologi, banyak negara dituntut untuk membangun strategi jangka panjang. Strategi tersebut harus berlandaskan pada ketangguhan, keberlanjutan, dan diversifikasi. UEA sedang membangun perekonomian yang tidak hanya mampu beradaptasi terhadap perubahan, tetapi juga mampu mengantisipasinya. Hal ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas pada industri yang berorientasi masa depan serta menjalin kemitraan dengan berbagai pusat pertumbuhan global di masa mendatang. Pencapaian luar biasa pada tahun 2024 mencakup kinerja ekspor yang kuat serta kenaikan posisi kami secara berkelanjutan dalam berbagai indeks global. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan kami sebagai pusat perdagangan dan investasi yang tepercaya terbukti tepat.

“Edisi terbaru AIM Congress bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara pemerintah, investor, dan inovator guna mewujudkan visi ini lebih lanjut. Kongres tahun ini berfokus pada tiga pilar utama: Pasar Global, Ekonomi Masa Depan, dan Generasi Berikutnya. Pilar tersebut mewakili berbagai faktor penting dalam membangun perekonomian masa depan yang kuat dan seimbang. Hal ini kembali akan memungkinkan para pengambil keputusan global, pemimpin bisnis, dan inovator untuk bekerja sama merumuskan solusi yang dapat ditindaklanjuti. Solusi tersebut ditujukan untuk mendukung perekonomian masa depan sekaligus meningkatkan kesiapan bersama dalam menghadapi tantangan global.”

Yang Mulia Sultan bin Saeed Al Mansoori, Ketua Kamar Dagang Dubai, mengungkapkan: “Lanskap investasi global berada pada sebuah persimpangan yang menentukan. Momen ini menyerukan kepada masyarakat ekonomi untuk mengadopsi pendekatan baru, membangun lingkungan bisnis yang dinamis yang mendorong inovasi, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan yang menyeluruh. Di saat yang sama, kita dituntut untuk memperkuat dialog internasional dan meningkatkan sinergi antara sektor publik dan swasta. Hal ini bertujuan untuk membentuk ulang perekonomian global serta menciptakan ekosistem investasi yang siap menghadapi masa depan.”

“AIM Congress 2026 akan berperan penting dalam mendorong kemitraan lintas batas, menanamkan budaya investasi berkelanjutan, serta meningkatkan kesiapan berbagai negara untuk bertumbuh. Melalui kemitraan kami dengan acara global ini, kami berupaya untuk mendorong dialog yang konstruktif dan memperluas lingkup kerja sama ekonomi dengan pasar di seluruh dunia. Upaya ini sebagai bentuk dukungan penuh terhadap tujuan pembangunan UEA.”

Atas pandangannya, Dawood Al Shezawi, Presiden AIM Global Foundation, menyampaikan: “Edisi terakhir AIM Congress mencatat kehadiran yang luar biasa, dengan lebih dari 15.800 peserta terkemuka dari 181 negara. Hal ini menunjukkan semakin besarnya kepercayaan internasional terhadap konferensi tersebut sebagai platform tepercaya dalam mengarahkan investasi global. Dalam AIM Congress 2026, kami terus memperluas dampak melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga dan organisasi internasional terkemuka. Selain itu, kami menghadirkan konten berkualitas yang membahas tantangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesiapan ekonomi untuk investasi di masa depan.”

UEA mencatat kinerja perdagangan global yang luar biasa pada tahun 2024, dengan total perdagangan luar negeri mencapai AED 5,23 triliun dan surplus perdagangan melebihi AED 492 miliar. Capaian ini menunjukkan kekuatan ekonominya sekaligus kepemimpinannya sebagai pusat perdagangan dan investasi global. Negara tersebut naik peringkat ke-11 dunia dalam ekspor barang dan peringkat ke-13 dalam ekspor jasa, serta menempati posisi sebagai eksportir terbesar layanan digital di kawasan. UEA mengekspor barang senilai AED 2,22 triliun dan jasa senilai AED 650 miliar, di mana AED 191 miliar berasal dari layanan digital, atau setara dengan 30% dari total ekspor jasa. UEA menyumbang 41% dari total ekspor komoditas di Timur Tengah dan 2% dari ekspor jasa secara global. Pencapaian ini menegaskan peran sentral UEA dalam perdagangan internasional, yang didukung oleh kebijakan fleksibel serta pendekatan yang menekankan keterbukaan, inovasi, dan integrasi dengan pasar global.

Selain itu, UEA mencatat peningkatan signifikan dalam Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index 2024, naik dari peringkat ke-18 pada 2023 menjadi peringkat ke-8 secara global. Pencapaian ini semakin mengukuhkan posisi UEA sebagai salah satu tujuan investasi utama di dunia. UEA saat ini menempati peringkat kedua dalam Indeks Pasar Negara Berkembang, di bawah Tiongkok, yang mencerminkan keberhasilan strategi ekonominya yang terdiversifikasi.

AIM Congress 2026: Pilar Utama

AIM Congress 2026 disusun berdasarkan tiga pilar utama:

Pasar Global

Pilar Pasar GLobal dalam AIM Congress 2026 menekankan peran pasar modal dan investasi asing langsung dalam memperkuat ketahanan ekonomi di tengah perubahan lanskap geopolitik dan teknologi. Pilar ini membentuk ulang perdagangan dan manufaktur melalui pelokalan rantai pasok, investasi digital, serta ekosistem cerdas. Selain itu, pilar ini menyediakan ruang bagi para pembuat kebijakan, investor, dan pemimpin sektor industri untuk mendiskusikan strategi menuju pertumbuhan inklusif serta merancang peta jalan bagi pasar.

Ekonomi Masa Depan

Pilar Ekonomi Masa Depan berfokus pada strategi pertumbuhan di era yang ditandai oleh transformasi digital, perluasan perkotaan, dan inovasi keuangan. Pilar ini mencakup tiga bidang utama: perkotaan, keuangan, dan ekonomi digital. Dengan menekankan teknologi hijau, infrastruktur digital, dan sistem cerdas, pilar ini menunjukkan bagaimana perubahan-perubahan tersebut membentuk kembali produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup. Pilar ini juga menekankan bagaimana masyarakat dapat membangun ekonomi yang adaptif serta berorientasi pada masa depan.

Generasi Berikutnya

Pilar Generasi Berikutnya dalam AIM Congress 2026 memperkuat ekosistem inovasi dan kewirausahaan melalui dukungan bagi UMKM, perusahaan Unicorn, dan perusahaan berbasis kecerdasan buatan (AI). Tujuan pilar ini adalah menciptakan ekosistem yang mencakup akselerator, jaringan modal ventura, pusat inovasi, dan lembaga riset. Ekosistem tersebut memungkinkan para inovator untuk merancang solusi yang menjawab berbagai tantangan global. Pilar ini juga menekankan peran teknologi dan kebijakan yang gesit dalam mendorong adopsi, memperluas jangkauan pasar, serta mempercepat pertumbuhan perusahaan.

AIM Congress 2026 akan menyoroti berbagai sektor kunci seperti pertanian, energi, infrastruktur, TIK, perdagangan, dan pendidikan, sekaligus menghadirkan konferensi dan forum. Agenda ini juga mencakup AIM Investment Awards, pameran internasional, kompetisi inovasi, serta presentasi investasi dari berbagai negara.



Kemitraan Strategis

AIM Congress menjalin kerja sama erat dengan sejumlah organisasi internasional tertentu untuk memperluas dampak globalnya serta menyampaikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam menghadapi tantangan dan peluang investasi. Mitra strategis mencakup:

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Perdagangan dan Pembangunan (United Nations Trade and Development, UNCTAD)

Organisasi Pariwisata Dunia PBB (United Nations World Tourism Organization, UNWTO)



Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO)



Badan Energi Terbarukan Internasional (International Renewable Energy Agency, IRENA)



Organisasi Pembangunan Industri PBB (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO)



Asosiasi Dunia Badan Promosi Investasi (World Association of Investment Promotion Agencies, WAIPA)

Pencapaian AIM 2025

AIM Congress 2025 mencatat kesuksesan luar biasa di semua bidang, dengan dihadiri 15.831 peserta dari 181 negara, termasuk 207 pejabat pemerintah, 9 kepala negara, dan 74 menteri. Kongres ini menampilkan 1.385 pembicara dalam 431 diskusi panel dan 11 lokakarya, dengan liputan media dari 435 perwakilan media internasional.

Sebanyak 588 peserta pameran memamerkan peluang investasi, sementara 12.341 pertemuan bisnis (B2B, G2B, dan G2G) dilaksanakan. Selain itu, terdapat 14 sesi diskusi meja bundar dan 34 acara tambahan berskala lokal, regional, dan internasional.

Sebanyak 47 nota kesepahaman (MoU) ditandatangani, memperkuat peran AIM sebagai katalisator bagi kemitraan global dan kerja sama investasi berkelanjutan.



Berbagai pencapaian ini menegaskan posisi AIM Congress sebagai platform global tepercaya dalam membentuk kebijakan investasi serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kontak: info@aimcongress.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c0d07d3-ed49-42cb-99cb-465460ce31d7/id

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6d6f58c-f70b-4433-9e42-d5d51cf48330/id

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/721410d4-aad9-4f5f-bf84-67c800ebfeca/id