AIM議会 (AIM Congress)、2026年の第15回開催を発表

アラブ首長国連邦ドバイ発, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードする投資プラットフォームであるAIM議会の企画委員会は、「世界の繁栄を変貌させる: 持続可能で包括的な未来に向けた新たな投資経路を解き放つ (Reshaping Global Prosperity: Reshaping Global Prosperity: Unlocking New Investment Pathways Towards a Sustainable and Inclusive Future)」をテーマとする第15回議会の開催を正式に発表した。 AIM議会は2026年4月13日から15日まで、アラブ首長国連邦ドバイのドバイ世界貿易センター (Dubai World Trade Centre: DWTC) で開催される。

AIM議会は、持続可能な投資動向の舵取りに特化した一流のイベントとして世界的に認知されており、大きな経済変革を乗り切るための戦略を取り上げる。 このイベントは、グローバルなパートナーシップを強化し、世界経済における喫緊の課題に対処するための革新的な解決策を可能にする、新たな地平を探ることを目的としている。

AIM議会は、持続的成長が可能な、よりレジリエントで適応力のある経済を構築する上で、イノベーション、持続可能性、包括性を統合することの重要性を強調する。

このような背景において、UAE外務貿易大臣兼AIM議会議長であるサーニー・ビン・アフマド・アール・ゼイユーディ博士閣下は次のように述べている。「世界が地政学的、経済的、技術的に大きく変容している中、各国がレジリエンス、持続可能性、多様化に基づく長期戦略を構築することが不可欠です。 UAEは、変化に適応するだけでなく、変化を先取りする経済を追求し、未来に焦点を当てた産業の能力を構築し、明日の世界的成長の中心地とのパートナーシップを重視しています。 堅調な輸出実績、貿易・投資の信頼できる拠点としての世界指標における継続的な上昇をはじめとした2024年の顕著な実績は、私たちのアプローチが正しかったことを裏付けています。」

「最新のAIM議会は、政府、投資家、イノベーター間の協力と知識交換を促進し、このビジョンを推進することを目的としています。 今年の議会は、強固で均衡の取れた未来経済を構築するための重要な推進力となる3つの主題であるグローバル・マーケッツ (Global Markets)、フューチャー・エコノミーズ (Future Economies)、ネクスジェン (NexGen) に焦点を当てています。 今回も、世界の意思決定者、ビジネスリーダー、イノベーターが協力し、未来の経済を支える実行可能な解決策を練り上げ、世界的な課題に立ち向かうための総合的な態勢を強化することができるよう取り組みます。」

ドバイ商工会議所会頭のスルターン・ビン・サイード・アル・マンスーリ閣下は次のように述べている。「世界の投資環境は決定的な岐路に立っています。 今、経済界は新しいアプローチを採用し、イノベーションを推進するダイナミックなビジネス環境を構築し、包括的な持続可能性の原則を受け入れることが求められています。 同時に、世界経済を変革し、未来に対応できる投資エコシステムを発展させるために、国際的な対話を強化し、官民の連携をより緊密化することが必要です。」

「AIM議会2026は、国境を越えたパートナーシップを促進し、持続可能な投資文化を根付かせ、各国の成長態勢を強化する上で重要な役割を果たします。 この世界的イベントとのパートナーシップを通じて、建設的な対話の火付け役となり、UAEの開発目標を全面的に支援し、世界中の市場との経済協力の幅を広げることを目指します。」

一方、AIMグローバル財団 (AIM Global Foundation) 会長のダウッド・アル・シェザウィ (Dawood Al Shezawi) は次のように述べている。「前回のAIM議会では、181カ国から15,800名を超える著名な参加者が集結し、過去最高の参加者を記録しました。これは、世界的な投資を導く信頼できるプラットフォームとしての本サミットに対する国際的な信頼の高まりを反映するものです。 AIM議会2026においても、主要な国際機関や組織と協力し、経済的課題に取り組み、将来の投資に対する経済の準備態勢を強化する、質の高い内容を提供することにより、その影響力を拡大し続けます。」

UAEは2024年、対外貿易総額が5兆2,300億UAEディルハム (約210兆5,445億円) に達し、貿易黒字が4,920億UAEディルハム (約19兆8,064億円) を超えるなど、世界貿易で卓越した実績を上げ、世界の貿易・投資拠点としての経済力とリーダーシップを実証した。 商品輸出では世界第11位、サービス輸出では世界第13位となり、デジタルサービスの輸出では地域第1位となった。 UAEは2兆2,200億UAEディルハム (約89兆円) 相当の製品と6,500億UAEディルハム (約26兆円) 相当のサービスを輸出し、そのうち1,910億UAEディルハム (約7兆6,700億円) がデジタルサービスであり、サービス輸出全体の30%を占めた。 UAEは、中東全体の商品輸出の41%、世界のサービス輸出の2%を占めており、柔軟な政策と開放性、革新性、グローバル市場との統合に基づくアプローチによって、国際貿易における極めて重要な地位を確立している。

さらに、UAEは2024年のカーニー海外直接投資信頼度指数 (Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index) において、2023年の世界18位から8位への大幅な躍進を記録し、世界有数の投資先としての地位を確固たるものとした。 UAEは現在、エマージング・マーケッツ指数 (Emerging Markets Index) で中国に次いで第2位にランクされており、その多角的な経済戦略の成功を反映している。

AIM議会2026：主題

AIM議会2026は次の3つの主題を中心に構成される。

グローバル・マーケッツ

AIM議会2026のグローバル・マーケッツの主題は、変化しつつある地政学的・技術的環境の中で、経済のレジリエンス強化における資本市場と海外直接投資の役割を強調する。 また、サプライチェーンのローカライゼーション、デジタル投資、インテリジェントなエコシステムを通じて、貿易と製造の変貌を探求する。 また、政策立案者、投資家、業界リーダーが一堂に会し、包括的成長の道筋について話し合い、市場のロードマップを描くためのプラットフォームを提供する。

フューチャー・エコノミーズ

フューチャー・エコノミーズの主題は、デジタルトランスフォーメーション、都市部の拡大、金融イノベーションによって定義される時代の成長への道筋に焦点を当てる。 都市、金融、デジタル経済の3領域について扱う。 この主題は、グリーンテクノロジー、デジタルインフラ、スマートシステムに焦点を当てることで、移行が生産性を再定義し、生活の質を向上させ、社会が適応力のある未来志向の経済を構築できるようにすることを示す。

ネクストジェン (NextGen)

AIM議会2026のネクスジェンの主題は、中小企業、ユニコーン企業、AIベンチャーへの支援を通じて、イノベーションと起業家精神のエコシステムを強化する。 アクセラレーター、ベンチャーキャピタルネットワーク、ハブ、リサーチセンターなどの環境作りを目指し、イノベーターがグローバルな課題に対する解決策を生み出すことを可能にする。 また、テクノロジーと俊敏な政策が、採用を促進し、市場に進出し、企業の成長を加速させる上で果たす役割にも焦点を当てる。

AIM議会2026は、会議やフォーラムを開催すると同時に、農業、エネルギー、インフラ、ICT、貿易、教育などの主要セクターにスポットを当てる。 また、議会ではAIM投資アワード (AIM Investment Awards)、国際展示会、イノベーションコンペティション、各国の投資プレゼンテーションも行われる。



戦略的パートナーシップ

AIM議会は、そのグローバルな影響力を拡大し、投資の課題と機会に対処するための実行可能な提言を提供するために、厳選された国際機関グループとの緊密な協力関係を維持している。 戦略的パートナーには以下が含まれている。

国連貿易開発会議 (United Nations Trade and Development: UNCTAD)

国連世界観光機関 (United Nations World Tourism Organization: UNWTO)



世界保健機関 (World Health Organization: WHO)



国際再生可能エネルギー機関 (International Renewable Energy Agency: IRENA)



国連工業開発機関 (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)



世界投資促進機関協会 (World Association of Investment Promotion Agencies: WAIPA)

AIM 2025の成果

AIM議会2025では、181カ国から15,831名の参加者が集まり、207名の政府高官、9名の国家元首、74名の閣僚が含まれ、全ての指標において記録的な成功を収めた。 同議会では、1,385名の講演者が431のパネルディスカッションと11のワークショップを行い、435名の国際報道機関代表が報道した。

合計588の出展者が投資機会を紹介し、12,341件の商談 (B2B、G2B、G2G) が行われ、さらに14の円卓会議、34の地元、地域、国際サイドイベントが開催された。

47件の覚書が調印され、グローバルパートナーシップと持続可能な投資協力の触媒としてのAIMの役割が強化された。



これらの実績は、投資政策を形作り、包括的かつ持続可能な経済発展を推進するための信頼できるグローバルプラットフォームとしてのAIM議会の地位を強調するものである。

