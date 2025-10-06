AIM Congress, 2026년 제15회 개최 공식 발표

아랍에미리트공화국 두바이, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최고의 투자 플랫폼인 AIM 콘그레스 (AIM Congress)의 조직위원회가 제15회를 맞아 행사 주제를 공식 발표하였다. 이번 대회는 “글로벌 번영의 재편: 지속 가능하고 포용적인 미래를 향한 새로운 투자 경로 개척” (Reshaping Global Prosperity: Unlocking New Investment Pathways Towards a Sustainable and Inclusive Future) 이라는 주제로 2026년 4월 13일부터 15일까지 아랍에미리트 두바이 월드 트레이드 센터(DWTC)에서 개최된다.

글로벌 지속가능 투자 트렌드를 주도하는 대표 행사로 인정받는 AIM 콘그레스는 주요 경제 전환을 헤쳐 나가기 위한 전략을 다룰 예정이다. 이번 행사는 글로벌 파트너십을 강화하고 긴급한 글로벌 경제 과제를 해결하기 위한 혁신적 해법을 모색하는 새로운 기회를 열어줄 것으로 기대된다.

AIM 콘그레스는 혁신, 지속가능성, 포용성을 통합하는 것이 얼마나 중요한지 조명하며, 이를 통해 지속 가능한 성장을 견인할 수 있는 더욱 탄력적이고 적응력 있는 경제를 구축하는 데 기여할 것으로 기대된다.

이와 관련해 아랍에미리트(UAE) 외국무역부 장관이자 AIM 콘그레스 의장인 타니 빈 아메드 알 제유디(Thani bin Ahmed Al Zeyoudi) 장관은 “지정학적, 경제적, 기술적 변혁이 거세게 일어나고 있는 현 시점에서 각국은 회복력, 지속가능성, 다각화에 기반한 장기 전략을 수립하는 것이 필수적이다. UAE는 변화에 단순히 적응하는 데 그치지 않고, 이를 예측하고 선도할 수 있는 경제를 지향하고 있다. 미래 지향적 산업 역량을 구축하고, 내일의 글로벌 성장 거점과의 파트너십에 전념하고 있다. 2024년의 뛰어난 성과, 즉 견조한 수출 실적과 신뢰받는 무역·투자 허브로서 글로벌 지수에서의 지속적인 상승은 이러한 접근 방식의 정당성을 입증한다.”고 밝혔다.

이어 그는 “올해 AIM 콘그레스는 정부, 투자자, 혁신가 간 협력과 지식 교류를 강화해 이러한 비전을 구체화하는 것을 목표로 합니다. 이번 대회는 글로벌 시장(Global Markets), 미래 경제(Future Economies), 넥스젠(NexGen)이라는 세 가지 핵심 축에 초점을 맞추고 있다. 이는 강력하고 균형 잡힌 미래 경제를 구축하기 위한 필수 동력을 의미한다. AIM 콘그레스는 다시 한 번 글로벌 정책결정자, 기업 리더, 혁신가들이 협력하여 실행 가능한 해법을 모색하고, 미래 경제를 지원하며, 글로벌 도전에 대한 우리의 집단적 대응력을 높이는 자리가 될 것”이라며 기대감을 내 비쳤다.

두바이 상공회의소 의장 술탄 빈 사이드 알 만수리(Sultan bin Saeed Al Mansoori)는 “글로벌 투자 환경은 지금 중대한 갈림길에 서 있다. 이 시점에서 경제 공동체들은 새로운 접근 방식을 도입하고, 혁신을 촉진하는 역동적인 비즈니스 환경을 구축하며, 포괄적 지속가능성의 원칙을 수용해야 한다. 동시에 국제적 대화를 강화하고 공공·민간 부문 간의 긴밀한 정렬을 통해 글로벌 경제를 재편하고, 미래 지향적 투자 생태계를 발전시켜 나가야 한다.”고 밝혔다.

그는 이어 “AIM 콘그레스 2026은 국경을 초월한 파트너십을 발전시키고, 지속 가능한 투자의 문화를 내재화하며, 각국이 성장에 대비할 수 있는 역량을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것이다. 이번 글로벌 행사를 통한 파트너십을 통해 우리는 건설적인 대화를 촉발하고, 세계 시장과의 경제 협력 범위를 넓혀 UAE의 개발 목표를 전폭적으로 지원할 것”이라고 강조했다.

AIM 글로벌 재단 회장 다우드 알 셰자위(Dawood Al Shezawi)는 “지난 AIM 콘그레스에서는 181개국에서 1만 5,800명 이상의 주요 인사들이 참석하며 사상 유례없는 성과를 거두었다. 이는 글로벌 투자를 이끄는 신뢰할 수 있는 플랫폼으로서 이 정상회의에 대한 국제적 신뢰가 커지고 있음을 보여주는 것이다. AIM 콘그레스 2026에서는 주요 국제 기구 및 단체들과의 협력을 확대하고, 경제적 도전과제를 다루며 미래 투자에 대비할 수 있도록 지원하는 고품질의 콘텐츠를 제공함으로써 우리의 영향력을 더욱 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 아랍에미리트(UAE)는 2024년 전 세계 교역에서 뛰어난 성과를 기록했다. 총 대외 무역 규모는 5조 2,300억 디르함(AED)에 달했으며, 무역 흑자는 4,920억 디르함을 초과했다. 이는 글로벌 무역·투자 허브로서의 경제적 역량과 리더십을 입증한 것이다. UAE는 상품 수출 세계 11위, 서비스 수출 세계 13위로 순위를 끌어올렸으며, 역내 최대의 디지털 서비스 수출국으로 자리매김했다. 2024년 수출액은 상품 2조 2,200억 디르함, 서비스 6,500억 디르함을 기록했으며, 이 중 1,910억 디르함(서비스 수출의 30%)이 디지털 서비스였다. 이는 중동 전체 상품 수출의 41%, 글로벌 서비스 수출의 2%를 차지하며, 개방성과 혁신, 글로벌 시장과의 통합에 기반한 정책 접근을 통해 UAE가 국제 무역의 핵심 축으로 자리매김했음을 보여준다.

또한, UAE는 커니(Kearney) 외국인직접투자(FDI) 신뢰지수에서 2023년 18위에서 2024년 세계 8위로 도약하며, 세계 주요 투자 목적지로서의 위상을 굳혔다. 현재 UAE는 중국에 이어 신흥시장지수(Emerging Markets Index) 2위를 기록하고 있어, 자국의 다각화된 경제 전략이 성공적으로 작동하고 있음을 반영하고 있다.

AIM 콘그레스 2026: 주요 축(Main Pillars)

AIM 콘그레스 2026은 다음 세 가지 주요 축을 중심으로 구성된다:

Global Markets (글로벌 마켓)

Global Markets 축은 급변하는 지정학적·기술적 환경 속에서 경제 회복력을 강화하는 데 있어 자본시장과 외국인직접투자(FDI)의 역할을 강조한다. 공급망 현지화, 디지털 투자, 지능형 생태계를 통해 무역과 제조업이 어떻게 재편되는지 탐구한다. 정책 입안자, 투자자, 산업 리더들이 모여 포용적 성장 경로를 논의하고, 향후 시장을 위한 로드맵을 제시하는 플랫폼을 제공한다.

Future Economies (미래 경제)

Future Economies 축은 디지털 전환, 도시 확장, 금융 혁신이 주도하는 시대에서의 성장 경로에 집중한다. 도시, 금융, 디지털 경제라는 세 가지 영역을 중심으로 구성된다. 녹색 기술, 디지털 인프라, 스마트 시스템을 통해 생산성의 재정의, 삶의 질 개선, 그리고 적응적이고 미래지향적인 경제 구축을 어떻게 실현할 수 있는지를 보여준다.

NextGen

AIM 콘그레스 2026의 NexGen 축은 중소기업(SME), 유니콘 기업, AI 기반 벤처를 지원함으로써 혁신과 기업가정신 생태계를 강화한다. 액셀러레이터, 벤처 캐피털 네트워크, 허브, 연구센터를 포함한 환경을 조성하여 혁신가들이 글로벌 과제를 해결할 수 있는 솔루션을 개발할 수 있도록 한다. 또한, 기술과 민첩한 정책이 도입을 촉진하고, 시장 확장 및 기업 성장을 가속화하는 데 어떤 역할을 하는지도 강조한다.

AIM 콘그레스 2026은 농업, 에너지, 인프라, ICT, 무역, 교육 등 주요 분야를 집중 조명하며, 컨퍼런스와 포럼을 개최한다. 또한, AIM 투자 어워즈(AIM Investment Awards), 국제 전시회, 혁신 경진대회, 국가별 투자 발표 등이 의제에 포함된다.



Strategic Partnerships (전략적 파트너십)

AIM 콘그레스는 글로벌 영향력을 확대하고 투자 과제 및 기회에 대한 실질적 권고안을 제공하기 위해 소수의 국제 기구들과 긴밀히 협력하고 있다. 전략적 파트너에는 다음이 포함된다:

유엔 무역개발회의(UNCTAD)

유엔 세계관광기구(UNWTO)

세계보건기구(WHO)

국제재생에너지기구(IRENA)

유엔 산업개발기구(UNIDO)

세계투자진흥기구협회(WAIPA)

AIM 2025 결과

AIM 콘그레스 2025는 모든 지표에서 기록적인 성과를 달성하며, 전 세계 181개국에서 총 15,831명의 참가자를 유치했다. 이 가운데 207명의 정부 관계자, 9명의 국가 원수, 74명의 장관이 포함되었다. 이번 콘그레스에는 431개 패널 토론과 11개의 워크숍을 통해 1,385명의 연사가 참여했으며, 435명의 국제 언론인이 보도에 나섰다.

총 588개의 전시업체가 다양한 투자 기회를 선보였고, 12,341건의 비즈니스 미팅(B2B, G2B, G2G)이 진행되었다. 이외에도 14개의 원탁회의와 34개의 국내·지역·국제 사이드 이벤트가 열렸다.

또한 47건의 양해각서(MoU)가 체결되며 AIM이 글로벌 파트너십과 지속가능한 투자 협력의 촉매 역할을 하고 있음을 다시 한 번 입증했다.

이러한 성과는 AIM 콘그레스가 투자 정책을 형성하고 포용적이며 지속가능한 경제 발전을 이끄는 신뢰받는 글로벌 플랫폼임을 강조한다.

