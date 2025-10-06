AIM Congress Umumkan Edisi ke-15 bagi Tahun 2026

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jawatankuasa Penganjur Kongres AIM, platform pelaburan terkemuka dunia, secara rasmi telah mengumumkan pelancaran edisi ke-15 dengan tema: Membentuk Semula Kemakmuran Global: Membuka Laluan Pelaburan Baharu ke Arah Masa Depan Mampan dan Inklusif. Kongres AIM akan diadakan dari 13 hingga 15 April 2026 di Pusat Dagangan Dunia Dubai (DWTC), Dubai, Emiriah Arab Bersatu.

Kongres AIM, yang diiktiraf di peringkat global sebagai acara utama yang didedikasikan untuk mengemudi aliran pelaburan mampan, akan membincangkan strategi bagi menghadapi transformasi ekonomi utama. Acara ini bertujuan meneroka ufuk baharu dalam memperkukuh perkongsian global serta membolehkan penyelesaian inovatif bagi menangani cabaran ekonomi global yang mendesak.

Kongres AIM akan menekankan kepentingan kritikal dalam mengintegrasikan inovasi, kemampanan dan keterangkuman dalam membina ekonomi yang lebih berdaya tahan serta mampu menyesuaikan diri untuk pertumbuhan yang berterusan.

Dalam konteks ini, Yang Berhormat Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Menteri Perdagangan Luar UAE merangkap Presiden AIM Congress, menyatakan: “Di tengah-tengah transformasi global yang besar — geopolitik, ekonomi dan teknologi — adalah amat penting bagi sesebuah negara untuk membangunkan strategi jangka panjang yang berasaskan daya tahan, kemampanan dan kepelbagaian.” UAE sedang membangunkan sebuah ekonomi yang bukan sahaja mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, malah berupaya menjangkakannya — dengan memperkukuh keupayaan dalam industri berfokus masa depan serta komited menjalin perkongsian strategik dengan pusat pertumbuhan global pada masa hadapan. Pencapaian cemerlang pada tahun 2024, termasuk prestasi eksport yang kukuh serta peningkatan berterusan kedudukan kami dalam indeks global sebagai hab perdagangan dan pelaburan yang diyakini — mengesahkan keberkesanan pendekatan kami.

“Edisi terbaharu AIM Congress bertujuan untuk menggalakkan kerjasama serta pertukaran pengetahuan antara kerajaan, pelabur dan para inovator bagi merealisasikan visi ini.” Kongres tahun ini memberi tumpuan kepada tiga tonggak utama: Pasaran Global, Ekonomi Masa Depan dan NexGen — yang mewakili pemacu penting dalam membina ekonomi masa depan yang kukuh dan seimbang. Ia sekali lagi akan membolehkan para pembuat keputusan global, pemimpin perniagaan dan para inovator bekerjasama untuk merangka penyelesaian yang boleh dilaksanakan bagi menyokong ekonomi masa depan serta meningkatkan kesiapsiagaan kolektif kita dalam menghadapi cabaran global.

Yang Berhormat Sultan bin Saeed Al Mansoori, Pengerusi Dubai Chambers, menyatakan: “Landskap pelaburan global kini berada di persimpangan yang menentukan. Saat ini menyeru komuniti ekonomi untuk mengadaptasi pendekatan baharu, membangunkan persekitaran perniagaan yang dinamik bagi memacu inovasi serta menghayati prinsip kemampanan yang menyeluruh. Pada masa yang sama, ia memerlukan kita untuk memperkukuh dialog antarabangsa dan menggalakkan penjajaran yang lebih erat antara sektor awam dan swasta bagi membentuk semula ekonomi global serta membangunkan ekosistem pelaburan yang bersedia untuk masa depan.”

“AIM Congress 2026 akan memainkan peranan yang amat penting dalam memajukan kerjasama rentas sempadan, memupuk budaya pelaburan lestari serta meningkatkan kesiapsiagaan negara untuk pertumbuhan. Melalui kerjasama kami dengan acara global ini, kami berhasrat untuk mencetuskan dialog yang membina dan memperluas skop kerjasama ekonomi dengan pasaran di seluruh dunia, selaras sepenuhnya dengan matlamat pembangunan UAE.”

Bagi pihaknya, Dawood Al Shezawi, Presiden AIM Global Foundation, berkata: “Edisi terakhir AIM Congress menyaksikan kehadiran luar biasa dengan lebih daripada 15,800 peserta berprofil tinggi dari 181 buah negara, sekali gus mencerminkan keyakinan antarabangsa yang semakin meningkat terhadap sidang kemuncak ini sebagai platform diyakini untuk membimbing pelaburan global. Dalam AIM Congress 2026, kami akan terus memperluas impak kami dengan bekerjasama bersama badan dan organisasi antarabangsa terkemuka serta menyediakan kandungan berkualiti yang menangani cabaran ekonomi dan meningkatkan kesiapsiagaan ekonomi bagi pelaburan masa depan.”

UAE mencapai prestasi perdagangan global yang luar biasa pada tahun 2024, dengan jumlah perdagangan luar mencecah AED5.23 trilion dan lebihan dagangan melebihi AED492 bilion — sekali gus membuktikan kekuatan ekonominya serta kedudukannya sebagai peneraju hab perdagangan dan pelaburan global. Negara itu berjaya meningkat ke tangga ke-11 di peringkat global bagi eksport barangan dan ke-13 bagi eksport perkhidmatan, selain diiktiraf sebagai pengeksport perkhidmatan digital terbesar di rantau ini. UAE telah mengeksport barangan bernilai AED2.22 trilion dan perkhidmatan bernilai AED650 bilion, di mana AED191 bilion daripadanya merupakan perkhidmatan digital, mewakili 30% daripada jumlah keseluruhan eksport perkhidmatan. UAE menyumbang 41% daripada jumlah eksport barangan rantau Timur Tengah dan 2% daripada eksport perkhidmatan global — sekali gus mengukuhkan lagi kedudukannya yang penting dalam perdagangan antarabangsa, hasil daripada dasar yang fleksibel serta pendekatan berasaskan keterbukaan, inovasi dan penyepaduan dengan pasaran global.

Selain itu, UAE mencatat lonjakan ketara dalam Indeks Keyakinan Pelaburan Langsung Asing Kearney bagi tahun 2024, meningkat daripada kedudukan ke-18 pada 2023 kepada tempat ke-8 di peringkat global — sekali gus mengukuhkan statusnya sebagai salah satu destinasi pelaburan terkemuka dunia. UAE kini berada di kedudukan kedua dalam Indeks Pasaran Berkembang, selepas China, yang mencerminkan kejayaan strategi ekonominya yang berteraskan kepelbagaian.

AIM Congress 2026: Tonggak Utama

AIM Congress 2026 distrukturkan berasaskan tiga tonggak utama:

Pasaran Global

Tonggak Pasaran Global di AIM Congress 2026 menekankan peranan pasaran modal dan pelaburan langsung asing dalam memperkukuh daya tahan ekonomi di tengah-tengah landskap geopolitik dan teknologi yang sentiasa berubah. Ia turut meneliti cara perdagangan dan pembuatan dibentuk semula melalui penyetempatan rantaian bekalan, pelaburan digital serta pembangunan ekosistem pintar. Ia juga menyediakan platform yang menghimpunkan pembuat dasar, pelabur dan pemimpin industri untuk membincangkan hala tuju pertumbuhan inklusif serta merangka peta hala tuju bagi pasaran.

Ekonomi Masa Depan

Tonggak Ekonomi Masa Depan memberi tumpuan kepada hala tuju pertumbuhan dalam era yang ditentukan oleh transformasi digital, peluasan bandar dan inovasi kewangan. Ia merangkumi tiga domain utama: bandar, kewangan dan ekonomi digital. Dengan menekankan teknologi hijau, infrastruktur digital dan sistem pintar, tonggak ini menunjukkan cara perubahan tersebut mentakrifkan semula produktiviti, meningkatkan kualiti hidup serta membolehkan masyarakat membina ekonomi yang adaptif dan berpandangan jauh.

NextGen

Tonggak NexGen di AIM Congress 2026 memperkasa ekosistem inovasi dan keusahawanan melalui sokongan kepada PKS, syarikat Unicorn serta perusahaan berasaskan AI. Ia bertujuan mewujudkan persekitaran yang merangkumi pemecut, rangkaian modal teroka, hab serta pusat penyelidikan — sekali gus membolehkan para inovator merangka penyelesaian bagi menghadapi cabaran global. Ia juga menekankan peranan teknologi dan dasar yang tangkas dalam mendorong penerimaan, memperluas pasaran serta mempercepat pertumbuhan perusahaan.

AIM Congress 2026 akan memberi tumpuan kepada sektor utama seperti pertanian, tenaga, infrastruktur, ICT, perdagangan dan pendidikan, di samping menganjurkan persidangan serta forum. Agenda ini juga menampilkan Anugerah Pelaburan AIM, pameran antarabangsa, pertandingan inovasi serta pembentangan pelaburan negara.



Perkongsian Strategik

AIM Congress mengekalkan kerjasama erat dengan kumpulan terpilih organisasi antarabangsa bagi memperluas impak globalnya serta menyampaikan cadangan yang boleh dilaksanakan untuk menangani cabaran dan peluang pelaburan. Rakan strategik termasuklah:

Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCTAD)

Pertubuhan Pelancongan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNWTO)



Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)



Agensi Tenaga Diperbaharui Antarabangsa (IRENA)



Pertubuhan Pembangunan Perindustrian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNIDO)



Persatuan Agensi Promosi Pelaburan Dunia (WAIPA)

Keputusan AIM 2025

AIM Congress 2025 telah mencapai kejayaan terbaik merentasi semua metrik, dengan menarik penyertaan seramai 15,831 peserta dari 181 negara, termasuk 207 pegawai kerajaan, 9 ketua negara dan 74 menteri. Kongres ini turut menampilkan 1,385 penceramah dalam 431 sesi panel dan 11 bengkel, dengan liputan media oleh 435 wakil media antarabangsa.

Sebanyak 588 peserta pameran telah mempamerkan peluang pelaburan, manakala 12,341 mesyuarat perniagaan (B2B, G2B dan G2G) telah dijalankan, di samping 14 sesi meja bulat dan 34 acara sampingan tempatan, serantau serta antarabangsa.

Sebanyak 47 memorandum persefahaman (MoU) telah ditandatangani, sekali gus mengukuhkan peranan AIM sebagai pemangkin kerjasama global dan pelaburan mampan.



Pencapaian ini menegaskan kedudukan AIM Congress sebagai sebuah platform global yang diyakini untuk membentuk dasar pelaburan serta memajukan pembangunan ekonomi yang inklusif dan lestari.

Hubungi: info@aimcongress.com

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c0d07d3-ed49-42cb-99cb-465460ce31d7/ms

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6d6f58c-f70b-4433-9e42-d5d51cf48330/ms

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/721410d4-aad9-4f5f-bf84-67c800ebfeca/ms