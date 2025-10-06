AIM投资峰会宣布将于2026年举办第15届盛会

迪拜，阿联酋, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先投资平台AIM投资峰会组委会正式宣布，以“重塑全球繁荣：开启迈向可持续与包容性未来的全新投资途径”为主题的第15届盛会即将启幕。 AIM投资峰会定于2026年4月13日至15日在阿联酋迪拜世界贸易中心 (DWTC) 举行。

作为全球公认的、致力于引领可持续投资趋势的顶级盛会，AIM投资峰会将探讨应对重大经济变革的战略。 本届盛会旨在探索加强全球伙伴关系的新视野，推动创新解决方案，应对紧迫的全球经济挑战。

AIM投资峰会将强调整合创新、可持续性和包容性，以构建更具韧性和适应性的经济体系，实现持续增长。

对此，阿联酋外贸部长兼AIM投资峰会主席Thani bin Ahmed Al Zeyoudi博士阁下表示：“面对地缘政治、经济与科技领域的全球性深刻变革，各国亟需建立基于韧性、可持续性与多元化的长期战略。 阿联酋正在建设不仅能够适应变革、更能预见变革的经济体，培育面向未来的产业能力，并致力于与未来的全球增长中心建立合作关系。 2024年取得的卓越成就——包括强劲的出口表现以及在全球指数中作为可靠贸易投资枢纽的持续攀升——印证了我们战略路径的正确性。”

“本届AIM投资峰会致力于促进政府、投资者与创新者之间的协作与知识交流，以实现这一愿景。 今年大会聚焦三大核心支柱：全球市场、未来经济与新生代——这些正是构建稳健平衡未来经济的关键杠杆。 大会将再次汇聚全球决策者、商业领袖与创新者，共同制定切实可行的解决方案，为未来的经济发展提供支撑，也提升我们共同应对全球挑战的准备能力。”

迪拜商会主席Sultan bin Saeed Al Mansoori阁下强调：“全球投资格局正处在决定性十字路口。 这个时刻要求经济社群采取新方法，建设推动创新的动态商业环境，并践行全面可持续发展原则。 同时，我们需要加强国际对话，促进公私部门更紧密协作，以重塑全球经济，发展面向未来的投资生态系统。”

“2026年AIM投资峰会将在推进跨境伙伴关系、培育可持续投资文化、提升各国增长准备能力方面发挥关键作用。 通过与这一全球盛事的合作，我们旨在激发建设性对话，拓宽与全球市场的经济合作范围，以此全力支持阿联酋的发展目标。”

AIM Global Foundation主席Dawood Al Shezawi表示：“上一届AIM投资峰会参会规模创下历史纪录，吸引来自181个国家和地区超过15,800位嘉宾，彰显国际社会对峰会作为引导全球投资的可靠平台的信心日益增强。 在2026年的AIM投资峰会，我们将继续与领先的国际机构和组织深化合作，提供应对经济挑战、提升进行未来投资准备的优质内容，持续扩大影响力。”

2024年阿联酋全球贸易表现卓越：对外贸易总额达5.23万亿迪拉姆，贸易顺差超4920亿迪拉姆。这一成绩充分彰显了其作为全球贸易投资枢纽的经济实力与引领地位。 该国全球商品出口排名升至第11位，服务出口位列第13，并成为本地区最大的数字服务出口国。 阿联酋商品出口额达2.22万亿迪拉姆，服务出口6500亿迪拉姆，其中数字服务出口1910亿迪拉姆，占服务出口总额的30%。 阿联酋占据中东地区商品出口总额的41%及全球服务出口的2%，进一步巩固了其凭借灵活政策及开放、创新、融入全球市场理念在国际贸易中的核心地位。

此外，阿联酋在2024年Kearney外商直接投资信心指数中实现显著跃升，从2023年的第18位升至全球第8位，巩固了其作为全球主要投资目的地的地位。 在新兴市场指数中，阿联酋目前位列中国之后排名第二，印证其多元化经济战略的成功实施。

2026年AIM投资峰会：核心支柱

2026年AIM投资峰会围绕三大核心支柱展开：

全球市场

2026年AIM投资峰会的全球市场支柱强调资本市场与外国直接投资在不断变化的地缘政治和技术格局中增强经济韧性的作用。 它探讨了通过供应链本地化、数字投资与智能生态系统重塑贸易与制造业格局。 它还为政策制定者、投资者与行业领袖共商包容性增长路径与规划市场蓝图提供交流平台。

未来经济

未来经济支柱聚焦数字化转型、城市扩张与金融创新时代的发展路径。 它涵盖城市、金融与数字经济三大领域。 这一经济支柱通过绿色技术、数字基础设施与智能系统，展示了变革如何重新定义生产力、改善生活质量，并助力社会构建具备适应性与前瞻性的经济体。

新生代

2026年AIM投资峰会的新生代支柱将通过为中小企业、独角兽企业及人工智能驱动型企业提供支持，为创新创业生态系统注入活力。 它旨在构建包含加速器、风险投资网络、创新中心与研究中心的支持环境，推动创新者为应对全球挑战制定解决方案。 它还重点探讨技术与敏捷政策在加速技术应用、市场拓展与企业成长中的关键作用。

2026年AIM投资峰会将聚焦农业、能源、基础设施、信息通信技术、贸易与教育等重点领域，举办系列会议与论坛。 议程还包括AIM投资大奖 (AIM Investment Awards)、国际展览、创新竞赛及国家投资推介会。



战略合作伙伴

AIM投资峰会与遴选的国际组织紧密合作，以扩大全球影响力，并为应对投资领域的挑战、把握投资机遇提供切实可行的建议。 战略合作伙伴包括：

联合国贸易和发展会议 (UNCTAD)

联合国世界旅游组织 (UNWTO)



世界卫生组织 (WHO)



国际可再生能源机构 (IRENA)



联合国工业发展组织 (UNIDO)



世界投资促进机构协会 (WAIPA)

2025年AIM成果

2025年AIM投资峰会在所有指标上均取得突破性成果：吸引来自181个国家和地区的15,831名参会者，其中包括207名政府官员、9位国家元首和74位部长。 大会举办431场小组讨论和11场专题研讨会，共有1,385位嘉宾发言，吸引435名国际媒体代表参与报道。

共计588家展商展示投资机会，完成12,341场商务会议 (B2B、G2B与G2G)，另举办14场圆桌会议和34场地方、区域及国际边会。

大会期间签署了47份谅解备忘录 (MoUs)，进一步巩固AIM作为全球伙伴关系与可持续投资合作催化剂的角色。



这些成就彰显了AIM投资峰会作为塑造投资政策、推进包容性可持续发展的全球可信平台的地位。

