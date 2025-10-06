AIM 投資大會宣佈 2026 年第十五屆盛會

杜拜，阿聯酋, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先投資平台 AIM 投資大會的籌備委員會正式宣佈，以「重塑全球繁榮：開創可持續包容未來的新投資路向」(Reshaping Global Prosperity: Unlocking New Investment Pathways Towards a Sustainable and Inclusive Future) 為主題的第十五屆大會揭幕。 AIM 投資大會將於 2026 年 4 月 13 至 15 日在阿聯酋杜拜的杜拜世界貿易中心 (DWTC) 舉行。

AIM 投資大會是全球公認的頂級盛事，積極帶動可持續投資趨勢，會上將深入探討應對重大經濟轉型的策略。 這次活動旨在開拓強化全球合作夥伴關係的新格局，並推動創新解決方案，以解決嚴峻迫切的全球經濟挑戰。

AIM 投資大會將強調創新、可持續發展與包容三者融合的關鍵作用，致力建構更加穩健、靈活抗逆且能實現持久成長的經濟系統。

有鑑於此，阿聯酋外貿部長兼 AIM 投資大會主席 Thani bin Ahmed Al Zeyoudi 博士指出：「面對地緣政治、經濟及科技領域的全球重大轉型，各國必須訂立兼具抗逆力、可持續發展與多元化的長遠策略。 阿聯酋正致力發展不僅能適應變化、更能預見前瞻趨勢的經濟體，建構迎接未來行業的能力，並與未來全球成長中心建立合作夥伴關係。 我們在 2024 年成就輝煌，出口表現理想，作為可靠貿易與投資中心在全球排名中持續攀升，印證我們的策略方針成效卓越。

「最新一屆 AIM 投資大會著力促進政府、投資者與創新者之間的積極合作及知識交流，以加強推進此願景。 今年大會聚焦三大重要支柱：全球市場、未來經濟及新世代，這些推動力對於建構強勁且均衡的未來經濟而言不可或缺。 大會將再次促進全球決策者、商業領袖及創新者攜手合作，共同訂立實際可行的解決方案，以支持未來經濟發展，並增強我們面對全球挑戰的集體應變力。」

杜拜商會主席 Sultan bin Saeed Al Mansoori 表示：「全球投資環境正處於關鍵轉捩點。 此刻呼籲經濟社群採取新方針，打造推動創新的活力商業生態環境，並擁抱全面可持續發展的原則。 與此同時，我們必須加強國際對話，促進公私部門進一步緊密合作，以重塑全球經濟，並發展滿足未來需求的投資生態系統。」

「2026 年 AIM 投資大會將發揮關鍵作用，大力推進跨境合作夥伴關係、深化可持續投資文化以及提升各國增長應對能力。 透過與此全球盛事的合作夥伴關係，我們期望能夠啟發建設性對話，擴大與全球市場的經濟合作範圍，從而全力支持阿聯酋的發展目標。」

AIM Global Foundation 主席 Dawood Al Shezawi 說：「上屆 AIM 投資大會創下空前盛況，來自 181 個國家逾 15,800 位尊貴與會者共聚一堂，彰顯國際社會越來越有信心本峰會是指引全球投資的可靠平台。 在 2026 年 AIM 投資大會，我們將繼續與領先的國際機構及組織合作，提供應對經濟挑戰並提升經濟體未來投資應對能力的優質內容，從而拓展我們的影響力。」

阿聯酋在 2024 年的全球貿易表現非凡，外貿總額達到 5.23 兆迪拉姆，貿易順差達 4,920 億迪拉姆以上，充分證明其作為全球貿易投資樞紐具經濟實力，亦佔據領導地位。 該國全球商品出口排名躍升至第 11 位，服務業出口排名第 13 位，並獲評為區內最大的數碼服務出口國。 阿聯酋的商品出口額達 2.22 兆迪拉姆，服務出口額為 6,500 億迪拉姆，其中數碼服務佔 1,910 億迪拉姆，佔服務出口總額的 30%。 阿聯酋貢獻了中東總商品出口的 41% 及全球服務業出口的 2%，進一步鞏固其在國際貿易中的關鍵地位，這實在歸功於其靈活政策，以及建基於開放、創新及融入全球市場的方針。

此外，阿聯酋在 2024 年 Kearney 外國直接投資信心指數中取得重大躍進，從 2023 年的第 18 名升至全球第 8 名，進一步確立其作為全球一大領先投資目的地的身份。 阿聯酋目前在新興市場指數中位列第二，僅次於中國，反映其多元經濟策略成效昭著。

2026 年 AIM 投資大會：主要支柱

2026 年 AIM 投資大會圍繞三大主要支柱：

全球市場

2026 年 AIM 投資大會的「全球市場」支柱突顯資本市場及外國直接投資於地緣政治及科技格局中，對於加強經濟抗逆力非常重要。 這個元素探索透過供應鏈本地化、數碼投資及智能生態系統如何重塑貿易與製造業發展。 另外還提供匯聚政策制定者、投資者與行內領袖的平台，討論包容增長途徑，並為市場規劃發展路線圖。

未來經濟

「未來經濟」支柱的重點是在數碼轉型、城市拓展及金融創新主導的時代中如何開拓增長的路徑。 這個元素涵蓋三大領域：城市、金融及數碼經濟。 透過強調綠色科技、數碼基礎設施及智能系統，此支柱展示種種變遷如何重新確立生產力、改善生活質素，並將社會打造成靈活抗逆的前瞻經濟體。

新世代

2026 年 AIM 投資大會的「新世代」支柱推動中小企、獨角獸及 AI 驅動的新創企業，建構出創新與創業生態系統。 這個元素力求創造由加速器、創業資本網絡、樞紐與研究中心構成的環境，使創新者得以為全球挑戰訂立解決方案。 除此以外，亦同時強調技術與靈活政策在推動應用普及、擴展市場及加快企業成長方面發揮的作用。

2026 年 AIM 大會將重點關注農業、能源、基礎設施、資訊與通訊技術 (ICT)、貿易及教育等關鍵行業，並舉辦多場會議及論壇。 議程還包括 AIM 投資大獎、國際展覽、創新比賽及國家投資展示會。



策略合作夥伴關係

AIM 投資大會與特定國際組織保持緊密合作，以擴展全球影響力，並針對投資挑戰及機遇提供切實可行的建議。 策略合作夥伴包括：

聯合國貿易和發展 (UNCTAD)

聯合國世界旅遊組織 (UNWTO)



世界衛生組織 (WHO)



國際再生能源總署 (IRENA)



聯合國工業發展組織 (UNIDO)



世界投資促進機構協會 (WAIPA)

2025 年 AIM 投資大會成果

2025 年 AIM 投資大會在各項指標上均取得突破性成果，吸引到來自 181 個國家共 15,831 名與會者，包括 207 位政府官員、9 位國家元首及 74 位部長。 會上共有 1,385 位講者，進行了 431 場小組討論及 11 場工作坊，並獲得 435 位國際媒體代表廣泛報道。

總共 588 間參展商展示了投資機會，並舉行了 12,341 場商務會議（企業對企業 (B2B)、政府對企業 (G2B) 及政府對政府 (G2G)），另外還有 14 場圓桌會議以及 34 場地方、區域和國際周邊活動。

47 份諒解備忘錄 (MoU) 簽署落實，進一步鞏固 AIM 推動全球合作夥伴關係及可持續投資合作的作用。



這些成就正是最佳實績，彰顯 AIM 投資大會作為塑造投資政策和推進可持續包容經濟發展的可靠全球平台地位。

