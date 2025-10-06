Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 40

 | Source: Nova Nova

Í 40. viku 2025 keypti Nova Klúbburinn hf. 3.000.000 eigin hluti að kaupverði 14.502.000 kr. í samræmi við eftirfarandi:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
29.9.202512:42600.0004,882.928.000
30.9.202509:47600.0004,832.898.000
1.10.202509:49600.0004,822.892.000
2.10.202509:59600.0004,822.892.000
3.10.202509:34600.0004,822.892.000
Samtals3.000.000 14.502.000

Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að kaupverði og mun áætlunin vera í gildi þar til því hámarki er náð, þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagins 2026.

Nova Klúbburinn átti 53.400.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því að þeim loknum 56.400.000 hluti, eða um 1,59% af útgefnum hlutum í félaginu, og nemur heildarkaupverð þeirra 274.815.000 kr.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög, nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.

Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, á fjarfestatengsl@nova.is


Recommended Reading