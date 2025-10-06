Ontex kondigt details aan voor de resultatenpublicatie van het 3de kwartaal van 2025

Aalst, België, 6 oktober 2025 – Ontex Group NV, een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, zal zijn resultaten van het derde kwartaal van 2025 delen om 07:00 uur CET op donderdag 30 oktober 2025. Het directiecomité zal op dezelfde dag een Engelstalige webcast voor investeerders en analisten opzetten om 12:00 uur CET. Klik op volgende link om de presentatie bij te wonen vanop uw laptop, tablet of mobiel apparaat: https://ontexgroup.engagestream.companywebcast.com/25q3_results_call. Een herhaling van de webcast zal kort na afloop van de live presentatie op dezelfde link beschikbaar zijn en dit een jaar lang.

Indien u wil deelnemen aan de vraag- en antwoordsessie op het einde van de webcast, neem dan vóór de dag van de publicatie contact op met investor.relations@ontexglobal.com. Actieve deelname aan deze vraag- en antwoordsessie wordt beperkt tot professionele investeerders en financiële analisten.

De consensus voor de opkomende resultaten en nadien is te vinden op de website: https://ontex.com/investors/results-reports. Deze consensuscijfers zijn gebaseerd op prognoses van analisten die Ontex volgen, en stellen dus geen vooruitzichten van Ontex voor. Door deze consensusinformatie ter beschikking te stellen, heeft Ontex niet de intentie om dergelijke informatie goed te keuren.

Inlichtingen

Investeerders: Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media: Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg voornamelijk in Europa en Noord-Amerika. Ontex stelt wereldwijd zo'n 5.500 mensen tewerk met fabrieken en kantoren in 12 landen (exclusief Beëindigde Bedrijfsactiviteiten), en de innovatieve producten worden verdeeld in ongeveer 100 landen. Ontex heeft zijn hoofdzetel in Aalst, België, en staat genoteerd op Euronext Brussel, waar het deel uitmaakt van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

Bijlage