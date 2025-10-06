Muutos Verkkokauppa.comin johtoryhmässä: Jyrki Tulokas on irtisanoutunut siirtyäkseen toisen yhtiön palvelukseen

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 6.10.2025 klo 14.00

Verkkokauppa.comin strategia- ja teknologiajohtaja Jyrki Tulokas on irtisanoutunut tehtävästään siirtyäkseen toisen yhtiön palvelukseen. Hän on ollut osa johtoryhmää syyskuusta 2021 ja jatkaa nykyisessä roolissaan tammikuun 2026 loppuun asti. Yhtiö käynnistää seuraajakartoituksen välittömästi.

Toimitusjohtaja Panu Porkka: "Haluan lämpimästi kiittää Jyrkiä hänen merkittävästä panoksestaan Verkkokauppa.comille. Hänellä on ollut keskeinen rooli strategiamme muotoilussa ja onnistuneessa toteuttamisessa, mikä näkyy nyt vahvana perustana yhtiön toiminnassa. Toivotan hänelle menestystä tulevissa haasteissa."

Jyrki Tulokas: "Olen ylpeä siitä, mitä olemme yhdessä saavuttaneet viime vuosien aikana. Verkkokauppa.comin strategia on nyt vahvasti käytössä ja luo hyvän pohjan yhtiön tulevaisuudelle. Toivotan yhtiölle ja kollegoilleni kaikkea hyvää tulevaisuudessa.”

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

panu.porkka@verkkokauppa.com

Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

elisa.forsman@verkkokauppa.com

puh. 044 206 6094

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.



Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.