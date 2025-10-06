NanoXplore reçoit une contribution pouvant atteindre 2,75 millions de dollars du gouvernement du Canada pour faire progresser le développement de ses batteries

MONTRÉAL, 06 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd’hui avoir reçu une contribution pouvant atteindre 2,75 millions de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d’innovation énergétique (PIE).

Ce soutien contribuera à faire progresser le développement de cellules lithium-ion cylindriques à très haute capacité destinées au secteur de la défense et aux outils électriques, renforçant ainsi le leadership du Canada en matière de technologies propres et d’innovation dans le domaine des batteries.

L’annonce a été faite vendredi dernier par l’honorable Tim Hodgson, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, dans le cadre d’un investissement plus large appuyant huit projets à travers le pays. Ces projets visent à accélérer l’innovation dans le secteur des batteries et à accroître la capacité de production nationale, positionnant le Canada comme un acteur mondial de la transition vers l’énergie propre.

« Cette contribution nous permet d’accélérer le développement et la mise à l’échelle de notre produit, conçu pour améliorer la performance des batteries dans des applications telles que les outils électriques, les gros appareils portatifs et les systèmes de défense, où une puissance de sortie ultra-élevée est essentielle, a déclaré Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore. Nous sommes fiers de faire partie de l’écosystème canadien des batteries en pleine croissance et de contribuer à l’avenir de l’énergie propre. »

Le PIE offre un financement visant à accélérer le développement de technologies énergétiques propres qui permettront de réduire les émissions, d’améliorer la compétitivité et de créer des occasions économiques durables pour les Canadiens.

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », «ִ estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

