Rapport de CIRA : Les organisations canadiennes cherchent des solutions locales de cybersécurité en raison de préoccupations liées à la souveraineté

OTTAWA, Ontario, 06 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le gouvernement fédéral accorde la priorité à un nuage souverain canadien, les professionnel·les canadien·nes de la cybersécurité privilégient également les solutions de cybersécurité conçues au Canada.

De nouvelles données tirées du sondage 2025 de CIRA sur la cybersécurité révèlent que les risques géopolitiques façonnent la sélection de fournisseur·ses. Quatre-vingt-deux pour cent des expert·es affirment que le pays d’origine est devenu un critère plus important lors du choix de fournisseur·ses de cybersécurité, et un peu plus de la moitié (56 pour cent) ont revu leur choix de fournisseur·ses américain·es en raison des incertitudes commerciales et politiques qui règnent.

« Alors que le Canada s’apprête à mettre en place une infrastructure numérique souveraine, notre sondage montre que les entreprises sont déjà à la recherche de solutions souveraines capables de protéger leurs organisations et leurs données », explique Jon Ferguson, vice-président, cybersécurité et DNS, CIRA. « Compte tenu de l’incertitude qui règne sur les marchés mondiaux, les professionnel·les de la cybersécurité cherchent des partenaires canadien·nes de confiance pour les aider à réduire leur exposition à l’instabilité et aux nouveaux cyberrisques dans le monde entier. »

Les résultats complets sont présentés dans le rapport sur le sondage de cette année.

Principales constatations

La géopolitique modifie les choix des fournisseurs : 82 % des entreprises interrogées affirment maintenant que le pays d’origine est devenu un critère plus important dans le choix de fournisseur·ses. De plus, 56 % d’entre elles ont déjà revu leur recours à des fournisseur·ses basé·es aux États-Unis en raison de l’incertitude politique.

des entreprises interrogées affirment maintenant que le pays d’origine est devenu un critère plus important dans le choix de fournisseur·ses. De plus, 56 % d’entre elles ont déjà revu leur recours à des fournisseur·ses basé·es aux États-Unis en raison de l’incertitude politique. La formation prend du retard alors que les menaces s’intensifient : presque toutes les organisations (98 %) dispensent des formations en cybersécurité, mais leur fréquence est restée inchangée depuis 2022-2023, alors que les auteurs de menaces deviennent plus avertis et plus hostiles.

presque toutes les organisations (98 %) dispensent des formations en cybersécurité, mais leur fréquence est restée inchangée depuis 2022-2023, alors que les auteurs de menaces deviennent plus avertis et plus hostiles. Le paiement de rançons est devenu la norme : une organisation canadienne sur quatre (24 %) a été victime d’un rançongiciel au cours de l’année écoulée. Parmi celles-ci, 74 % ont subi une exfiltration de données et 74 % ont payé une rançon , généralement de 25 000 $ ou plus.

une organisation canadienne sur quatre (24 %) a été victime d’un rançongiciel au cours de l’année écoulée. Parmi celles-ci, , généralement de 25 000 $ ou plus. Les violations de données ont augmenté : 42 % des organisations ont signalé une violation des données de leurs client·es ou employé·es en 2025, contre 29 % en 2022.

42 % des organisations ont signalé une violation des données de leurs client·es ou employé·es en 2025, contre 29 % en 2022. L’IA générative est à la fois adoptée et redoutée : près des deux tiers (65 %) des organisations ont intégré des outils d’IA dans leurs flux de travail et leurs opérations (contre 44 % en 2023). Mais 70 % d’entre elles s’inquiètent des cyberattaques, des violations de la vie privée, de l’empoisonnement des données et de l’hameçonnage avancé rendus possibles par l’IA.





