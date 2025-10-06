Einar Þórarinsson lætur af störfum sem framkvæmdastjóri Ljósleiðarans

Einar Þórarinsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans, hefur óskað eftir því að láta af störfum hjá félaginu. Er það gert af persónulegum ástæðum. Stjórn félagsins hefur fallist á ósk Einars sem mun áfram gegna starfi framkvæmdastjóra þar til nýr aðili hefur verið ráðinn. Mun Einar styðja við stjórn og arfaka sinn í því ferli. Starfið verður auglýst á næstu dögum.
Dagný Hrönn Pétursdóttir, stjórnarformaður Ljósleiðarans, segir stjórnina afar þakkláta Einari fyrir hans störf:
„Starfstími Einars hjá Ljósleiðaranum hefur einkennst af mikilli fagmennsku og trausti. Hann kom til félagsins að loknu miklu fjárfestingarskeiði og fékk það verkefni að ná utan um reksturinn. Með elju og dugnaði hefur Einar ásamt öflugu stjórnendateymi Ljósleiðarans tekið ákveðin skref sem hafa skilað hagræðingu í rekstri og betri þjónustu til viðskiptavina. Félagið er vel í stakk búið að halda áfram að skipta máli á fjarskiptamarkaði og í því mikilvæga verkefni að tryggja örugga innviði hér á landi. Við erum Einari afar þakklát fyrir hans störf og óskum honum alls hins besta.“
Einar Þórarinsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans, segir framúrskarandi starfsfólk sér efst í huga:
„Það hefur verið mér einstök gæfa að fá að leiða Ljósleiðarann í þeim krefjandi verkefnum sem við höfum fengist við síðustu tvö árin. Hér hef ég starfað með framúrskarandi fólki sem hefur með fagmennsku og metnaði gert félagið að því sem það er í dag. Það hefur verið heiður að fá að leiða félagið og ég fyllist stolti þegar ég horfi til baka á þann árangur sem við höfum náð saman. Ljósleiðarinn er á góðum stað í dag og framundan er fjöldi tækifæra sem ég er ekki í nokkrum vafa um að félagið muni nýta vel. Ég mun styðja stjórn og eftirmann minn í framkvæmdastjóraskiptunum og hlakka til að sjá félagið vaxa og dafna áfram.“