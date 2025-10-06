ISTANBUL, 06 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aux Cersaie 2025, VitrA a accueilli ses visiteurs dans un lieu d'exposition conçu pour offrir une expérience immersive et multisensorielle.

Une des innovations les plus attendues est V-Tone, une technologie Tonalite avancée. Elle est développée pour résoudre un des plus grands problèmes du secteur de la céramique : la nuance de teinte entre différents lots de production. V-Tone assure une uniformité colorimétrique sans précédent. Ainsi, les couleurs des carreaux restent conformes à l'original, lot après lot, assurant une uniformité, moins de dérivation de couleur et une cohérence dans chaque projet. L'effet de cette technologie dans le secteur devrait être majeur, offrant la garantie de résultats parfaits et une plus large liberté de conception. Le début de l'investissement initial du V-Tone est programmé pour mars 2026, la mise en place complète et le lancement sur toutes nos lignes de production prévus pour la fin de la même année.

Avec V-Tone, les centaines de variations de nuances auparavant présentes dans un seul produit sont réduites maintenant à trois uniquement. Cette innovation élimine les problèmes d’incohérence de couleurs, de commandes inadaptées et la difficulté de reproduire la même nuance dans le temps. En garantissant des nuances consistantes d'un lot de production à une autre et d'un format à une autre, V-Tone représente une nouvelle référence d'uniformité chromatique, assurant une flexibilité et une fiabilité inégalées dans la conception céramique.

De plus, parmi les autres points forts, on peut citer TileScape, une application qui suggère le produit VitrA le plus adapté à partir d'une seule photo. Les solutions de vie quotidiennes de VitrA, V-Shape et V-Hygiene, ont également été présentées. Elles offrent des performances visuelles et une propreté maximales, ainsi que la fonction Easy Tiling, permettant une pose jusqu'à sept fois plus rapide.

Cependant, le projet de « carrelage en porcelaine 100 % recyclé » est la nouveauté la plus importante de VitrA aux Cersaie 2025. Avec un carrelage fabriqué de matériaux 100 % recyclés, VitrA réécrit les règles de la production en marquant une démarche pionnière en matière d'économie circulaire et de durabilité énergétique.

Dans une initiative qui redéfinit les normes de l'industrie céramique, VitrA annonce le lancement d'un « carrelage en porcelaine 100 % recyclé , un nouveau carrelage entièrement conçu à partir de déchets. Ce projet, né du savoir-faire interne de VitrA, représente une « première dans le monde » en démontrant comment des déchets peuvent être transformés en produits de haute qualité sans compromettre les performances techniques l'esthétique.

L'innovation est basée sur une recette inédite, appliquée avec succès à différentes collections, qui utilise 100 % des déchets de production, encourageant ainsi un cycle vertueux d'économie circulaire. L'utilisation de ces matériaux contribue non seulement à une gestion des déchets plus durable, mais entraîne aussi des effets positifs importants sur l'environnement en diminuant la dépendance des matières premières vierges et l'empreinte carbone globale.

Le projet de « carrelage en porcelaine 100 % recyclé » excelle également en matière d'efficacité énergétique. La nouvelle formule a réduit les durées de production, permettant ainsi de faire des économies importantes en électricité et en gaz naturel. Généralement, les produits fabriqués à partir de déchets nuisent à la qualité des produits finis, tandis que le carrelage 100 % à base de déchets développé par VitrA répond parfaitement à toutes les normes techniques nationales et internationales en matière de produits.

Cette approche innovante simplifie les étapes de production et confirme l'engagement de VitrA pour une production durable, en combinant recherche et développement avec une efficacité opérationnelle.

À propos de VitrA Tiles

VitrA Tiles, premier exportateur turc de carrelage en céramique dans l'Union européenne, a débuté sa production à Tuzla, Istanbul, en 1991, puis à Bozüyük, Bilecik, en 1992. Avec les marques VitrA, Villeroy&Boch et Engers, VitrA possède une capacité annuelle de 33 millions de mètres carrés. VitrA se soucie des personnes et croit en une vie meilleure. La marque propose des systèmes de carrelage en céramique parfaitement conçus et intégrés pour toutes les surfaces, intérieures comme extérieures, tout en garantissant une expérience optimale à tous ses clients. L'usine VitrA de Bozüyük est devenue la première usine de production de l'industrie des carrelages céramiques à être inscrite au « Global Lighthouse Network », où les installations de production les plus avancées du monde sont sélectionnées par le Forum économique mondial (FEM) pour leurs efforts en matière d'industrie 4.0 et de transformation numérique. VitrA se classe parmi les premiers fabricants de carrelage en Europe en matière d'émissions de carbone, grâce à une réduction de son empreinte carbone d'environ 60 % lors de la production. (www.vitratiles.com)

