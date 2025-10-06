Nova Credit Finance Ltd celebra un successo planetario con un'espansione storica in 60 paesi

LONDRA, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nova Credit Finance Ltd, azienda leader nell'innovazione di soluzioni finanziarie globali, annuncia con orgoglio un'importante pietra miliare nella sua strategia di crescita internazionale: la conclusione con successo di contratti strategici in 60 paesi. Questo risultato segna un nuovo capitolo nella missione aziendale di ridefinire l'accesso al credito e l'emancipazione finanziaria su scala planetaria.

Sotto la guida visionaria del CEO Bonetti Leonardo, Nova Credit Finance Ltd si è rapidamente evoluta da una potenza regionale a una forza globale. L'espansione dell'azienda riflette il suo impegno per l'inclusione finanziaria, l'eccellenza tecnologica e la crescita sostenibile. Con attività che ora coprono sei continenti, Nova Credit Finance Ltd è in una posizione unica per servire mercati diversi con soluzioni di credito personalizzate che soddisfano le esigenze locali mantenendo al contempo gli standard globali.

"Questo è più di un traguardo aziendale: è una dichiarazione d'intenti", ha affermato Bonetti Leonardo. "Siamo orgogliosi di offrire i nostri servizi in 60 paesi, ognuno con le sue sfide e opportunità uniche. Il nostro obiettivo è fornire a privati e aziende gli strumenti finanziari di cui hanno bisogno per prosperare, indipendentemente da dove si trovino nel mondo."

I contratti appena firmati rappresentano partnership con governi, istituti finanziari e piattaforme fintech, consentendo a Nova Credit Finance Ltd di offrire la sua suite di servizi, tra cui scoring creditizio transfrontaliero, infrastrutture di prestito digitale e programmi di educazione finanziaria, a milioni di nuovi utenti. Queste collaborazioni sono progettate per promuovere la resilienza economica, il prestito responsabile e il supporto alle comunità svantaggiate.

La piattaforma tecnologica proprietaria di Nova Credit Finance Ltd, che integra analisi basate sull'intelligenza artificiale con protocolli di condivisione dati sicuri, è stata un fattore chiave del suo successo. La piattaforma consente una valutazione del credito fluida a livello transfrontaliero, aiutando gli istituti di credito a prendere decisioni informate, tutelando al contempo la privacy dei consumatori. Questa innovazione ha fatto guadagnare all'azienda riconoscimenti da parte di leader del settore e organismi di regolamentazione.

Oltre al suo vantaggio tecnologico, Nova Credit Finance Ltd si impegna per la sostenibilità e l'impatto sociale. L'iniziativa "Finance for the Future" dell'azienda, lanciata all'inizio di quest'anno, si concentra su pratiche di prestito green, sul sostegno alle imprese guidate da donne e sugli investimenti nell'educazione finanziaria. Grazie alla sua presenza globale ampliata, questi programmi raggiungeranno ora un numero ancora maggiore di comunità.

Bonetti Leonardo ha sottolineato l'importanza della sensibilità culturale e del coinvolgimento locale nella strategia di espansione dell'azienda. "Non crediamo in soluzioni universali. I nostri team lavorano a stretto contatto con i partner locali per comprendere le sfumature di ogni mercato e co-creare prodotti finanziari che facciano davvero la differenza".

Mentre Nova Credit Finance Ltd celebra questo successo planetario, l'azienda rimane concentrata sulla sua visione a lungo termine: costruire un mondo in cui il credito sia accessibile, equo e stimolante per tutti. Con 60 paesi a bordo, il viaggio continua, con un'ambizione audace e una determinazione incrollabile.

