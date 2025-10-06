Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 40/2025

SIGNAUX GIROD
Société anonyme au capital de 13 422 500 €
Siège social : 881, route des fontaines
39400 BELLEFONTAINE
646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER
Code ISIN : FR0000060790

DECLARATION
Transactions sur actions propres
réalisées en septembre 2025 – Semaine 40

En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du 30/09/2025 au 03/10/2025 :

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4429/09/2025FR00000607905314,9000XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4430/09/2025FR00000607905214,9000XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4401/10/2025FR00000607905014,8500XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4402/10/2025FR00000607905414,9000XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4403/10/2025FR00000607905615,0000XPAR

Le détail des transactions est disponible sur notre site : www.girod-group.com

