Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 septembre au 3 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 septembre au 3 octobre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/09/2025FR0000062234 641374,1250XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/09/2025FR0000062234 61378,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/09/2025FR0000062234 191376,1053CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/09/2025FR0000062234 51378,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84930/09/2025FR0000062234 61372,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84930/09/2025FR0000062234 631374,4127XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84930/09/2025FR0000062234 191375,6842CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84930/09/2025FR0000062234 41374,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84901/10/2025FR0000062234 611374,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84901/10/2025FR0000062234 171372,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84901/10/2025FR0000062234 51370,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84901/10/2025FR0000062234 41370,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84902/10/2025FR0000062234 611380,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84902/10/2025FR0000062234 171380,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84902/10/2025FR0000062234 41380,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84902/10/2025FR0000062234 51380,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/10/2025FR0000062234 171386,3529CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/10/2025FR0000062234 51392,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/10/2025FR0000062234 31392,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/10/2025FR0000062234 611385,3115XPAR
   TOTAL 4461377,6637 

