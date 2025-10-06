COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 septembre au 3 octobre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/09/2025
|FR0000062234
|64
|1374,1250
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/09/2025
|FR0000062234
|6
|1378,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/09/2025
|FR0000062234
|19
|1376,1053
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/09/2025
|FR0000062234
|5
|1378,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|30/09/2025
|FR0000062234
|6
|1372,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|30/09/2025
|FR0000062234
|63
|1374,4127
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|30/09/2025
|FR0000062234
|19
|1375,6842
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|30/09/2025
|FR0000062234
|4
|1374,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|01/10/2025
|FR0000062234
|61
|1374,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|01/10/2025
|FR0000062234
|17
|1372,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|01/10/2025
|FR0000062234
|5
|1370,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|01/10/2025
|FR0000062234
|4
|1370,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|02/10/2025
|FR0000062234
|61
|1380,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|02/10/2025
|FR0000062234
|17
|1380,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|02/10/2025
|FR0000062234
|4
|1380,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|02/10/2025
|FR0000062234
|5
|1380,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/10/2025
|FR0000062234
|17
|1386,3529
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/10/2025
|FR0000062234
|5
|1392,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/10/2025
|FR0000062234
|3
|1392,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/10/2025
|FR0000062234
|61
|1385,3115
|XPAR
|TOTAL
|446
|1377,6637
Pièce jointe