CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er octobre 2025 au 3 octobre 2025

|Montrouge, le 6 octobre 2025
Programme de rachat d’actions
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
1er octobre 2025 au 3 octobre 2025
(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-01
|FR0000045072
|58000
|16,977697
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-01
|FR0000045072
|350000
|16,971211
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-01
|FR0000045072
|45000
|16,978016
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-01
|FR0000045072
|888000
|16,973814
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-02
|FR0000045072
|45000
|17,060540
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-02
|FR0000045072
|350000
|17,058621
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-02
|FR0000045072
|35000
|17,061719
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-02
|FR0000045072
|900000
|17,060359
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-03
|FR0000045072
|46000
|16,882833
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-03
|FR0000045072
|350000
|16,963045
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-03
|FR0000045072
|36000
|16,965139
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-03
|FR0000045072
|900000
|16,965544
|XPAR
|TOTAL
|4003000
|16,998382
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :
https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee
