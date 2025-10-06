CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er octobre 2025 au 3 octobre 2025

Montrouge, le 6 octobre 2025

Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

1er octobre 2025 au 3 octobre 2025

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-01 FR0000045072 58000 16,977697 AQEU Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-01 FR0000045072 350000 16,971211 CCXE Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-01 FR0000045072 45000 16,978016 TQEX Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-01 FR0000045072 888000 16,973814 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-02 FR0000045072 45000 17,060540 AQEU Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-02 FR0000045072 350000 17,058621 CCXE Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-02 FR0000045072 35000 17,061719 TQEX Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-02 FR0000045072 900000 17,060359 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-03 FR0000045072 46000 16,882833 AQEU Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-03 FR0000045072 350000 16,963045 CCXE Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-03 FR0000045072 36000 16,965139 TQEX Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-03 FR0000045072 900000 16,965544 XPAR TOTAL 4003000 16,998382

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :

https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee

