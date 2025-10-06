BIC : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Septembre 2025

Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres

De Septembre 2025

Clichy, France – 06 octobre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Société BIC déclare au mois de septembre 2025 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance du Nombre de titres achetés Prix moyen

pondéré en € Montant en € 08/09/2025 4 122 53,8865 222 120,15 10/09/2025 9 521 52,7926 502 638,34 10/09/2025 158 52,7926 8 341,23 11/09/2025 5 714 52,9831 302 745,43 16/09/2025 7 838 53,4215 418 717,40 19/09/2025 11 611 52,6000 610 738,60 24/09/2025 382 53,2945 20 358,51 24/09/2025 6 606 53,2945 352 063,59 25/09/2025 283 52,7360 14 924,30 26/09/2025 9 995 53,4778 534 510,40 29/09/2025 39 415 53,6000 2 112 644,00 30/09/2025 3 236 53,0000 171 508,00 30/09/2025 4 409 52,9956 233 657,60 TOTAL 103 290 53,2962 5 504 967,57









Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs

investors.info@bicworld.com











Bethridge Toovell

VP Communications Groupe

+1 917 821 4249

bethridge.toovell@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates sont à confirmer

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025 28 octobre 2025 Résultats de l’exercice 2025 24 février 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cello®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

