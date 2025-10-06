CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S40-2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 6 octobre 2025

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 29/09/2025 FR0000044323 19 135,50 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 30/09/2025 FR0000044323 145 146,16 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 01/10/2025 FR0000044323 132 150,00 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 02/10/2025 FR0000044323 132 147,00 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 03/10/2025 FR0000044323 0 - XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur





Code Identi

fiant





Nom du PSI





Code Identi

fiant PSI





jour/heure de la transaction





Code identifiant de l'instrument financier





Prix unitaire (unité)





Devise





Quantité achetée





Code iden

tifiant marché





Numéro de référence de la transaction





Objectif

du

rachat





Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 29/9/25 7:12 FR0000044323 135,5 EUR 19 XPAR OD_8kHcXTL-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 30/9/25 7:16 FR0000044323 141 EUR 13 XPAR OD_8kNU1EJ-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 30/9/25 8:20 FR0000044323 142,8 EUR 5 XPAR OD_8kNk98f-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 30/9/25 11:53 FR0000044323 146,82 EUR 29 XPAR OD_8kObhzh-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 30/9/25 11:53 FR0000044323 146,82 EUR 12 XPAR OD_8kObhzD-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 30/9/25 12:40 FR0000044323 146,82 EUR 10 XPAR OD_8kOnWru-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 30/9/25 12:49 FR0000044323 146,82 EUR 76 XPAR OD_8kOpgxN-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 1/10/25 8:18 FR0000044323 150 EUR 58 XPAR OD_8kTa5uf-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 1/10/25 14:29 FR0000044323 150 EUR 72 XPAR OD_8kV5cAm-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 1/10/25 14:29 FR0000044323 150 EUR 2 XPAR OD_8kV5cAl-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 2/10/25 8:55 FR0000044323 147 EUR 132 XPAR OD_8kZZs14-00 Annulat

ion

Pièce jointe