Theriva™ Biologics anuncia la presentación del VCN-12, un adenovirus oncolítico de nueva generación, en el 32.º Congreso Anual de la Sociedad Europea de Terapia Génica y Celular (ESGCT)

- Los datos preclínicos del VCN-12, el próximo candidato del programa de investigación VCN-X de Theriva, destacan un novedoso mecanismo de acción con potencial para mejorar significativamente los efectos antitumorales -

- La monografía previa al encuentro de la ESGCT incluye datos preclínicos que demuestran la viabilidad de la administración intracraneal del VCN-01 para el posible tratamiento de tumores cerebrales -

ROCKVILLE, Maryland, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX; «Theriva» o la «empresa»), una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia, ha anunciado hoy su próxima presentación en el 32.º Congreso Anual de la Sociedad Europea de Terapia Génica y Celular (ESGCT), que se celebrará en Sevilla, España, del 7 al 10 de octubre de 2025.

El Dr. Ramón Alemany, cofundador de VCN Biosciences S.L. (actualmente Theriva Biologics S.L.), que dirige el Grupo de Inmunoterapia y Viroterapia del programa ProCURE del Instituto Catalán de Oncología (ICO) y del programa Oncobell del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), en Barcelona, presentará nuevos datos mecanísticos y preclínicos del VCN-12, un adenovirus oncolítico de nueva generación seleccionado del programa de investigación VCN-X de Theriva. El VCN-12 deriva del producto clínico principal VCN-01 (zabilugene almadenorepvec) y cuenta con transgenes adicionales diseñados para mejorar la lisis de las células tumorales, potenciar la degradación del estroma y aumentar la respuesta inmunitaria antitumoral.

Título: «Viroterapia del cáncer con adenovirus oncolíticos armados»

N.º de presentación: INV16

Fecha y hora: miércoles, 8 de octubre de 2025, 08:30 CEST

Sesión: 3b Viroterapia y terapia génica del cáncer

Ubicación: Sala Paralela B, Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), Sevilla, España



Además de la presentación programada sobre el VCN-12, una monografía publicada recientemente antes de la reunión de la ESGCT detalla los resultados de un estudio preclínico realizado por investigadores de la Universidad de Navarra en el que se evaluó la administración intracraneal del VCN-01 para el posible tratamiento de tumores cerebrales. Los autores destacan la urgente necesidad de desarrollar terapias nuevas y mejoradas para los cánceres cerebrales y concluyen que sus hallazgos «ofrecen una sólida justificación para un mayor desarrollo del VCN-01 como opción terapéutica para pacientes con tumores cerebrales» (Palacios-Alonso D. et al., [2025]. Toxicidad y biodistribución del virus oncolítico VCN-01 tras la inyección intracraneal en hámsteres sirios. Human Gene Therapy. 36 (17-18): 1237-1247. (doi: 10.1177/10430342251372091).

Acerca de Theriva™ Biologics, Inc.

Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX) es una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia. Theriva Biologics, S.L., filial de la empresa, ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa, intravítrea y antitumoral con el fin de desencadenar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida por parte del sistema inmunitario del paciente. Los principales candidatos en fase clínica de la Empresa son: (1) VCN-01 (zabilugene almadenorepvec), un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer; (2) SYN-004 (ribaxamasa), diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos intravenosos de amplio uso dentro del tracto gastrointestinal (GI) para evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como los ERV (enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y la gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (EICH aguda) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TCH); y (3) SYN-020, una formulación oral recombinante de la enzima fosfatasa alcalina intestinal (FAI) producida en condiciones GMPc y destinada a tratar enfermedades GI tanto locales como sistémicas. Para obtener más información, consulte el sitio web de Theriva Biologics en www.therivabio.com.

Acerca del VCN-01

El VCN-01 (zabilugene almadenorepvec) es un adenovirus oncolítico de administración sistémica diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar el estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer. Este modo de acción único permite al VCN-01 ejercer múltiples efectos antitumorales al (i) infectar y lisar selectivamente las células tumorales; (ii) mejorar el acceso y la perfusión de los productos de quimioterapia coadministrados; y (iii) aumentar la inmunogenicidad del tumor y exponerlo al sistema inmunitario del paciente y a los productos de inmunoterapia coadministrados. La administración sistémica permite al VCN-01 ejercer sus acciones tanto en el tumor primario como en las metástasis. Hasta la fecha, el VCN-01 se ha administrado a 142 pacientes en ensayos clínicos sobre distintos tipos de cáncer, como el adenocarcinoma ductal pancreático (en combinación con quimioterapia), el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (con un inhibidor de puntos de control inmunitario), el cáncer de ovario (con terapia celular CAR-T), el cáncer colorrectal y el retinoblastoma (mediante inyección intravítrea). Para obtener más información sobre estos ensayos clínicos, visite Clinicaltrials.gov.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como «puede», «debería», «potencial», «continuar», «se espera», «se anticipa», «pretende», «planea», «cree», «estima» y expresiones similares, e incluyen declaraciones relativas al potencial del VCN-12 para mejorar significativamente los efectos antitumorales, la viabilidad de la administración intracraneal del VCN-01 para el posible tratamiento de tumores cerebrales y el desarrollo ulterior del VCN-01 como opción terapéutica para pacientes con tumores cerebrales.Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones de la dirección en la fecha de este comunicado de prensa y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y podrían provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de las expectativas y suposiciones con respecto a las establecidas o implícitas en cualquier declaración prospectiva. Entre los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas actuales se incluyen, entre otros, que los productos candidatos de la empresa, incluido el VCN-01 y el VCN-12, demuestren seguridad y eficacia, así como resultados coherentes con los anteriores; la capacidad de confirmar los datos preclínicos de VCN-12 en el entorno clínico; la capacidad de la empresa para alcanzar los hitos clínicos previstos, incluida la inscripción del número esperado de pacientes en cada ensayo; la capacidad de completar los ensayos clínicos a tiempo y lograr los resultados y beneficios deseados; la capacidad de obtener la aprobación reglamentaria para la comercialización de los productos candidatos o de cumplir los requisitos reglamentarios en curso; las limitaciones reglamentarias relativas a la capacidad de la empresa para promover o comercializar sus productos candidatos para las indicaciones específicas; la aceptación de los productos candidatos en el mercado y el éxito del desarrollo, la comercialización o la venta de los productos de la empresa; los avances de la competencia que hagan que dichos productos queden obsoletos o dejen de ser competitivos; la capacidad de la empresa para mantener los acuerdos de licencia; el mantenimiento y el crecimiento continuados de la cartera de patentes de la empresa; la capacidad para seguir contando con una buena financiación y otros factores descritos en el informe anual de la empresa en el formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y en los demás documentos presentados ante la SEC, incluidos los informes periódicos posteriores en los formularios 10-Q y los informes actuales en el formulario 8-K. La información contenida en este comunicado se proporciona únicamente a fecha del mismo, y Theriva Biologics no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas expresadas en este comunicado de prensa, ya sea a causa de una nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo, a menos que así lo estipule la ley.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Relaciones con los inversores:

Kevin Gardner

LifeSci Advisors, LLC

kgardner@lifesciadvisors.com