Jacaranda Health remporte le Prix Rotman de l’innovation de l’année 2025 de Grands Défis Canada

OTTAWA, Ontario, 06 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jacaranda Health a reçu le prestigieux Prix Rotman de l’innovation de l’année 2025 en reconnaissance de son impact exceptionnel sur la santé maternelle et infantile en Afrique de l’Est. Ce prix de 10 000 $ CA, remis chaque année par Grands Défis Canada, récompense des innovations en santé mondiale qui ont contribué de façon significative à sauver ou améliorer des vies.

« Nous pensons que toutes les mères devraient vivre une grossesse et un accouchement dans la dignité, et que tous les nouveau-nés méritent un début de vie en toute sécurité. En exploitant la puissance de l’IA et des solutions de santé numériques, nous rapprochons cette vision de la réalité », a déclaré Sathy Rajasekharan, ancien co-directeur général de Jacaranda Health, basé à Ottawa, qui a accepté le prix au nom de l’organisation. « Grands Défis Canada a été un partenaire indéfectible, nous accompagnant tout au long de ce parcours et jouant un rôle important pour nous aider à atteindre cet impact. »

Depuis 2016, Jacaranda Health a rejoint 3,4 millions de nouvelles mères et de femmes enceintes et a considérablement amélioré la vie de plus de 484 400 femmes et enfants au Kenya. Son travail a entraîné des augmentations mesurables de la fréquentation des soins prénatals, de l’accès à la planification familiale et des taux de vaccination des enfants, et on estime qu’il a permis de sauver environ 6 700 vies grâce à la détection rapide des risques et à l’orientation vers les soins appropriés.

Le prix a été remis par l’honorable Randeep Sarai, secrétaire d’État au Développement international, et la Dre Karlee Silver, directrice générale de Grands Défis Canada, lors de l’événement Fait au Canada à Ottawa, où des député·e·s, des représentant·e·s officiels, des innovateur·rice·s et des membres du conseil d’administration de Grands Défis Canada ont célébré les innovations canadiennes qui ont un impact mondial. « Ici, au Canada comme ailleurs dans le monde, les bonnes idées, au bon moment et avec le bon soutien, peuvent transformer d’innombrables vies », a déclaré le secrétaire d’État Sarai.

Au cœur de l’impact de Jacaranda se trouve PROMPTS, un outil numérique qui exploite la puissance de l’IA et de la technologie mobile accessible pour offrir des soins maternels à grande échelle. Les mères peuvent poser des questions et obtenir des conseils prénataux et des soins par SMS, dans leur langue locale. PROMPTS utilise de grands modèles linguistiques (LLM) pour fournir des informations, répondre aux questions et orienter les mères vers des établissements de santé locaux lorsque leur grossesse présente des risques. Un autre programme de Jacaranda Health, MENTORS, vise à renforcer les capacités locales pour soutenir des améliorations à grande échelle dans les soins maternels et néonataux.

Grands Défis Canada, en partenariat avec le gouvernement du Canada, a soutenu Jacaranda Health dès le début de son parcours, en lui apportant des investissements et un accompagnement sur mesure pour l’aider à se développer à chaque étape.

« L’IA et l’innovation numérique transforment la santé maternelle et néonatale là où les besoins sont les plus grands », a déclaré Dre Karlee Silver, PDG de Grands Défis Canada. « Grâce au soutien du gouvernement du Canada, nous avons pu investir dans des innovations audacieuses comme Jacaranda Health, qui démontrent comment la technologie numérique peut améliorer les soins pour des millions de femmes, assurant des accouchements plus sécuritaires et des débuts de vie plus sains. Nous sommes fiers d’investir dans ces solutions et de célébrer leur impact remarquable. »

Jacaranda Health collabore avec les gouvernements pour déployer des solutions évolutives qui renforcent les systèmes de santé publique et améliorent les soins là où ils sont le plus nécessaires. L’organisation a étendu sa programmation à l’eSwatini et prévoit de se développer en Afrique de l’Ouest.

Créé en 2020 à l’occasion du 10e anniversaire de Grands Défis Canada, en hommage au regretté Joseph Rotman, président fondateur de Grands Défis Canada, le Prix de l’innovation Rotman de l’année a récompensé des organisations précédentes telles que :

Hewatele , une entreprise sociale kenyane produisant de l’oxygène médical pour les établissements de santé ruraux

, une entreprise sociale kenyane produisant de l’oxygène médical pour les établissements de santé ruraux Ubongo , un organisme à but non lucratif basé en Tanzanie et le principal producteur africain de contenus éducatifs pour enfants

, un organisme à but non lucratif basé en Tanzanie et le principal producteur africain de contenus éducatifs pour enfants Fresh Life , une entreprise sociale basée au Kenya qui améliore l’assainissement grâce à un accès à des toilettes et à un traitement sécurisé des déchets

, une entreprise sociale basée au Kenya qui améliore l’assainissement grâce à un accès à des toilettes et à un traitement sécurisé des déchets Max Foundation our leur approche « Healthy Village » qui crée un changement durable pour les enfants et les communautés au Bangladesh

our leur approche « Healthy Village » qui crée un changement durable pour les enfants et les communautés au Bangladesh Community Empowerment Lab (CEL), en reconnaissance de son travail transformateur pour l’expansion de la méthode mère kangourou (KMC) dans tout l’Uttar Pradesh, en Inde.

À propos de Grands Défis Canada

Grands Défis Canada soutient des Bold Ideas with Big Impact®. En tant que l’un des principaux investisseurs à impact au monde et plateforme mondiale d’innovation, envisageons un monde où l’innovation aide chacun·e à s’épanouir. Nous identifions, finançons et accompagnons le développement de solutions qui améliorent la vie des communautés mal desservies dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, ainsi qu’au Canada. De la phase de démarrage à la mise à l’échelle, nous offrons un soutien souple pour aider les innovateurs·trices à se développer, à s’adapter et à réussir. Pour en savoir plus : https://www.grandchallenges.ca/fr/

À propos de Jacaranda Health :

Jacaranda Health, dont la mission est de rejoindre toutes les mères et tous les nouveau-nés, est une organisation dédiée à l’amélioration de la qualité des soins pour les mères et les enfants fréquentant les établissements de santé publics, où la majorité des populations mal desservies accèdent aux soins au Kenya. Pour en savoir plus : https://jacarandahealth.org.

