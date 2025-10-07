MARE NOSTRUM

Accélération du recentrage stratégique

avec la cession de la filiale de portage salarial Altros

Grenoble, le 7 octobre 2025 – 8h – Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce avoir finalisé la cession de sa filiale Altros, spécialisée dans le portage salarial, à la société JAM.

Cette opération s’inscrit dans la nouvelle stratégie du Groupe qui vise à concentrer ses moyens et ses expertises sur son cœur de métier, à savoir le Travail Temporaire, le Recrutement et la Formation. Après la sortie de procédure intervenue au cours de l’été1, cette cession marque une nouvelle étape importante pour Mare Nostrum dans la mise en œuvre de son plan de continuation et dans la poursuite de son développement sur ses marchés prioritaires.

Comme prévu, le produit de cette cession servira au désendettement du Groupe via notamment le remboursement de la dette senior mise en place lors de l’acquisition de cette filiale.

Nicolas Cuynat, PDG de Mare Nostrum, a déclaré « La cession d’Altros s’inscrit dans la logique de recentrage engagée depuis plusieurs mois et donne une nouvelle impulsion à notre développement. Elle nous permet de concentrer toutes nos ressources sur nos métiers stratégiques, dans lesquels nous avons une légitimité forte et un potentiel de croissance. Nous ouvrons ce nouveau chapitre avec ambition et confiance dans notre capacité à renforcer notre positionnement. »

Prochain RDV

29 octobre 2025 : Résultats semestriels 2025 et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

Contacts

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs/Presse

Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr





1 Communiqués du 21 juillet et du 5 août 2025

Pièce jointe