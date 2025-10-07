Reykjavík, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Framvinda á 3. ársfjórðungi – markmiði um framleiðslu náð
Amaroq Ltd. tilkynnir um framgang rannsókna, fjárfestinga og reksturs í Nalunaq á 3. ársfjórðungi
Helstu atriði
Rekstur – áframhaldandi framfarir í rekstri og gullframleiðsla umfram væntingar
- Gangsetning Nalunaq heldur áfram með góðum árangri á 3. ársfjórðungi.
- Starfsemi í vinnslunni (e. Process plant) fór á tvöfalda vakt fyrr en áætlað var á seinni hluta 3. ársfjórðungs.
- Gullframleiðsla þann 7. október hefur þegar náð um 5.000 únsum, sem er jafnt áður útgefnu framleiðslumarkmiði félagsins fyrir allt árið 2025.
- Fyrirfram ákveðin fjögurra vikna stöðvun á vinnslu hefst í þriðju viku október. Að stöðvun lokinni verður fyrri fasi vinnslunnar sjálfvirknivæddur og helstu verkþáttum lokið.
- Framkvæmdir við seinni fasa vinnslunnar, sem felur í sér uppsetningu skilju (e. flotation circuit), ganga vel. Uppsteypu og lokun norðurenda byggingarinnar er nánast lokið. Framkvæmdir sem eftir eru munu því eiga sér stað innandyra og áætlað er að þær hefjist að nýju í byrjun desember og vari til loka 1. ársfjórðungs 2026. Á meðan þessum framkvæmdum stendur mun framleiðsla í vinnslunni halda áfram með hefðbundnu sniði.
- Markmið um að ná fullri framleiðslu upp á 300 tonn á dag í lok árs.
- Þar sem gullframleiðsla hefur þegar náð markmiði félagsins fyrir árið 2025, verður framleiðslumarkmið ársins uppfært í uppgjöri 3. ársfjórðungs, þegar nákvæm dagsetning á endurræsingu vinnslunnar liggur fyrir.
Rannsóknir – Helstu rannsóknum lokið og niðurstöður væntanlegar
- Yfirborðsboranir í Nalunaq eru yfirstandandi í South Deep Zone, sem er 250 metra fyrir neðan núverandi námusvæði og liggur undir dalinn, með það markmið að stækka auðlindamagn námunnar enn frekar. Niðurstöður þessa borana verða hluti af næstu uppfærslu á auðlindamagni í Nalunaq (Mineral Resource Update), sem er áætlað á 1. ársfjórðungi 2026.
- Neðanjarðarboranir í Nalunaq eru einnig yfirstandandi – borunum er lokið á milli 725m og 790m (hæð yfir sjávarmáli), og eru áframhaldandi boranir áætlaðar frá 800m og ofar.
- Framangreindar boráætlanir ofan- og neðanjarðar miða báðar á þverskurð við aðalæðina (Main Vein) og samsíða 75-æðina (75-Vein).
- Á Nanoq gullsvæðinu hafa jarðfræðingar félagsins lokið við 4,804 metra boráætlun á undan áætlun. Borkjarnar eru nú í flutningi til greininga og fyrstu niðurstöður eru áætlaðar á 4. ársfjórðungi. Gengið hefur verið frá vinnubúðum, borum og rekstrarvörum til geymslu yfir vetrarmánuði til að auðvelda aðgengi og flýta fyrir boráætlun næsta árs.
- Rannsóknum á öðrum gull-leyfum í námunda við Nalunaq, sem og leyfum í kopar og öðrum strategískum málmum, er lokið og niðurstöður væntanlegar.
- Farið var í vettvangsheimsóknir í Black Angel og Kangerluarsuk til að þróa rannsóknaráætlun næsta árs samhliða sýnatöku bergs. Frekari upplýsingar væntanlegar.
Eldur Olafsson, forstjóri:
“Ég er afar ánægður með árangurinn að undanförnu. Við erum á undan áætlun í öllum helstu verkþáttum og framleiðslu, þökk sé okkar sterka og reynslumikla teymi. Við munum veita markaðnum ítarlegar upplýsingar um fjórðunginn og framhaldið í uppgjöri 3. ársfjórðungs þann 14. nóvember 2025.”
