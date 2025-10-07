Cellectis présentera des données sur son programme de thérapie génique non-virale et sur des TALE Base Editors lors du congrès annuel de l’ESGCT

NEW YORK, 07 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa plateforme pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies cellulaires et géniques innovantes pour le traitement de maladies graves, a annoncé aujourd’hui que des résultats mettant en évidence le fort potentiel de l’ADN circulaire simple brin (CssDNA) comme matrice non virale universelle pour la thérapie génique, ainsi qu’une étude approfondie des effets hors-cible des TALE Base Editors (TALEB) dans le génome, seront présentés au congrès annuel de l’European Society of Cell and Gene Therapy (ESGCT), qui se tiendra du 7 au 10 octobre 2025 à Séville, Espagne.

Présentation poster :

Titre : Circularization of Single-Stranded DNA Donor Template Unleashes the Power of Non-Viral Gene Delivery for Long-Term HSCs editing



Présentateur : Julien Valton, Ph.D., Vice President Gene Therapy à Cellectis

Date et horaire : le 8 octobre 2025 de 14h00 à 15h30 CET

Numéro de poster : P0439

Ces dernières années, les matrices d’ADN simple brin non virales ont été utilisées pour corriger certains gènes dans les cellules hématopoïétiques souches et progénitrices (HSPCs).

Bien que développée dans un but de thérapie génique, cette approche était jusqu’ici limitée à la correction génique. Pour élargir ce champ d’utilisation, Cellectis a développé un procédé d’édition en utilisant sa technologie d’édition de génome et des matrices d’ADN simple brin circulaire de plusieurs kilobases nommées CssDNA.

Les données de recherche montrent que :

Le procédé d’édition avec CssDNA a permis d’obtenir une fréquence élevée d’insertion génique dans des HSPCs viables.

Les HSPCs éditées par CssDNA présentent une plus forte propension à se greffer et à maintenir leurs modifications génétiques dans un modèle murin que les HSPCs éditées par virus adéno-associés (AAV).

Ces données soulignent le fort potentiel de l'ADN double brin comme matrice d'ADN non virale universelle et efficace pour les applications de thérapie génique.

Les résultats ont également été présentés sous forme de présentation orale lors du colloque Homology-Directed Repair: The Path Forward Workshop à Séville le 6 octobre 2025.

Présentation poster :

Titre : Comprehensive analysis of TALEB off-targets editing



Présentateur : Maria Feola, Ph.D., Senior Scientist, Team Leader Gene Editing à Cellectis

Date et horaire : le 9 octobre 2025 de 14h00 à 15h30 CET

Numéro de poster : P0506

Les TALE Base Editors (TALEB) sont des fusions d’un domaine effecteur de type activateur de transcription (TALE), de moitiés de désaminase DddA scindée et d’un inhibiteur de l’uracile glycosylase (UGI).

Ces récents ajouts dans la boîte à outils de l’édition du génome permettent une modification directe de l’ADN double brin, en convertissant une cytosine (C) en thymine (T) via la formation d’un intermédiaire uracile (U) sans coupure de l’ADN. L’édition de base présente un grand potentiel pour des applications thérapeutiques. Toutefois, la capacité à éviter les effets hors cible est essentielle pour atteindre cet objectif.

Pour évaluer la sécurité des TALEB, Cellectis a combiné des prédictions bio-informatiques avancées avec plusieurs approches expérimentales afin d’investiguer leurs effets hors-cible potentiels dans le génome de cellules T primaires.

L’étude n’a pas mis en évidence de biais d’édition, C-en-T, hors-site en faveur de sites impliquant CTCF, une protéine interagissant avec l’ADN et régulant l’organisation du génome et l’expression de gènes.

Ces résultats fournissent un cadre solide pour le développement sûr des TALEB dans l’ingénierie cellulaire thérapeutique, et soutiennent leur potentiel pour de futures applications nucléaires et mitochondriales.

Les présentations posters sont disponibles sur le site Internet de Cellectis.

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d’édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR T, inventant le concept de cellules CAR T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme de développement de thérapies géniques dans d’autres indications thérapeutiques. Grâce à ses capacités de production entièrement internalisées, Cellectis est l'une des rares sociétés dans l’édition du génome à contrôler la chaîne de valeur de la thérapie cellulaire et génique de bout en bout.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implantée à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com et suivez Cellectis sur LinkedIn et X.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

Avertissement :

Ce communiqué de presse contient des déclarations "prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que « potentiel », « permettent », « prometteurs », « futurs » ou la forme négative de ces expressions et d'autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant les le potentiel de nos programmes de recherche et de développement. Ces déclarations prospectives sont faites à la lumière des informations dont nous disposons actuellement et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne les nombreux risques associés au développement d’un produit candidat biopharmaceutique. En outre, de nombreux autres facteurs importants, y compris ceux décrits dans notre rapport annuel sur le formulaire 20-F tel qu’amendé et le rapport financier (y compris le rapport de gestion) pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 et les documents ultérieurs déposés par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission de temps à autre, qui sont disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov, ainsi que d'autres risques et incertitudes connus et inconnus, peuvent avoir un effet négatif sur ces déclarations prospectives et faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prévisionnelles, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prévisionnelles, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l'avenir.

Pour de plus amples informations sur Cellectis, veuillez contacter :

Contacts média :

Pascalyne Wilson, Director, Communications, +33 (0)7 76 99 14 33, media@cellectis.com

Patricia Sosa Navarro, Chief of Staff to the CEO, +33 (0)7 76 77 46 93

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Arthur Stril, Chief Financial Officer & Chief Business Officer, investors@cellectis.com

Pièce jointe