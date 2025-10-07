Novaturas praneša apie investuotojo kreipimąsi į konkurencijos tarybas

AB „Novaturas“ informuoja, kad bendrovės akcininkas Neset Kockar, šiuo metu valdantis 23,2 proc. bendrovės akcijų, pateikė kreipimąsi į Lietuvos, Latvijos ir Estijos konkurencijos tarybas. Šis žingsnis žengtas kaip atsargumo priemonė, kadangi N. Kockar ir toliau svarsto galimybę padidinti savo turimą akcijų paketą iki maždaug 33 procentų.
Bendrovė pažymi, kad šis kreipimasis į konkurencijos tarybas nėra naujas įvykis, o anksčiau numatytų procedūrų tęsinys. Kaip buvo skelbta, nuo pat pradžių N. Kockar planavo įsigyti bendrovės akcijų iki maždaug 33 procentų.
Pagal konkurencijos taisykles, 33 proc. akcijų paketas tam tikromis aplinkybėmis gali būti laikomas suteikiančiu „vienvaldę kontrolę“ bendrovėje. Ši interpretacija susijusi su istoriškai žemu akcininkų dalyvavimu ir balsavimo aktyvumu AB „Novaturas“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose pastaruosius trejus metus. Atsižvelgiant į tai, tikėtina, kad 33 proc. akcijų paketas galėtų lemti faktinę N. Kockar balsų daugumą akcininkų susirinkimuose, jei akcininkų dalyvavimo tendencijos išliktų panašios.
Todėl, laikydamasis atsargumo principo ir konkurencijos teisės reikalavimų, N. Kockar kreipėsi į Lietuvos, Latvijos ir Estijos konkurencijos institucijas dėl išankstinio leidimo, prieš įsigyjant papildomą akcijų paketą.
AB „Novaturas“ bendradarbiauja su N. Kockar ir teikia visą reikalingą informaciją institucijoms, kad šios galėtų atlikti savo vertinimo procedūras.
Apie įmonę
„Novaturo“ grupė yra daugiau nei 25-erius metus patirties sukaupęs, plačiausią krypčių asortimentą siūlantis kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Bendrovė siūlo vasaros ir žiemos poilsines, pažintines, egzotines, slidinėjimo, darbostogų bei grupines keliones daugelyje krypčių visame pasaulyje. Audituotais duomenimis, 2024 m. „Novaturo“ grupė fiksavo 201 mln. eurų pajamų ir aptarnavo 239 tūkst. keleivių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.
Daugiau informacijos:
Auksė Kriaučiūnaitė
L.e.p. finansų direktorė
+370 630 37367