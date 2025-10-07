Investeringsforeningen Sparinvest – offentliggørelse af Prospekt

Med virkning fra den 7. oktober 2025 offentliggøres nyt prospekt for Investeringsforeningen Sparinvest.

Med baggrund i etableringen af en ny afdeling under foreningen, er prospektet opdateret med følgende:

Tilføjelse af afdeling Grønne Obligationer. Afdelingen er for nuværende ikke noteret, men ansøges optaget til handel på Nasdaq pr. 14 oktober 2025.

Prospektet kan tilgås på foreningens hjemmeside www.sparinvest.dk/arkiv/vedtagter-prospekter-og-politikker/prospekter/

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner

Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg