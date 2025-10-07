Kuntarahoitus Oyj

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 15 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj laskee liikkeeseen 15 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan 8.10.2025. Lainan eräpäivä on 8.10.2029. Lainan vuotuinen korko on kolmen kuukauden EURIBOR lisättynä 20 korkopisteellä.

Liikkeeseenlasku tapahtuu yhtiön 50 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Ohjelmaa koskeva esite, sen täydennys ja lainan lopulliset ehdot ovat saatavilla englanninkielisinä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.kuntarahoitus.fi/en/for-investors.

Kuntarahoitus on hakenut joukkovelkakirjalainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin odotetaan alkavan 8.10.2025.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii J.P. Morgan SE.

Joakim Holmström

Johtaja, Pääomamarkkinat ja vastuullisuus

puh. 050 444 3638

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistajiin kuuluvat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Konsernin tase on yli 55 miljardia euroa.

Kuntarahoituksen asiakkaita ovat Suomen kunnat ja kuntayhtymät, hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät, näiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä valtion tukema asuntotuotanto. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

