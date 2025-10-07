FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle des droits de vote 09 2025

Société FLEURY MICHON

Information relative au

nombre total de droits de vote

et d’actions composant le capital social

Pouzauges, le 7 octobre 2025

Fleury Michon publie conformément aux articles 223-16 du Règlement général de l’AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital social au 30 septembre 2025.







Date





Nombre d’actions

Composant le capital

Social (1)





Nombre de droits de

vote théoriques





Nombre de droits de

vote exerçables (2) Au 30.09.2025 4 387 757 7 495 964 7 272 857

1) Pour mémoire, 4 387 757 actions à fin août 2025.

2)) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins celles privées de droit de vote.

Pièce jointe