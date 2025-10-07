Bitget clausura TOKEN2049 Singapur con la visión de Bolsa Universal y un impulso al empoderamiento mundial

VICTORIA, Seychelles, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la Bolsa Universal (UEX) más grande del mundo, concluyó TOKEN2049 Singapur con una presencia imponente que reflejó tanto su innovación tecnológica como su impacto visionario. Desde el discurso inaugural de Gracy Chen, la directora ejecutiva, en el que se dio a conocer la era de UEX, hasta su estimulante sesión de debate sobre el empoderamiento de las mujeres y la celebración del séptimo aniversario de la empresa, Bitget mostró cómo está redefiniendo tanto los límites como el propósito de las criptomonedas.

El stand de Bitget dominó la sala de exposiciones con una instalación inconfundible con forma de casco, que simbolizaba su alianza mundial con MotoGP™. El stand se convirtió en una de las atracciones más visitadas de TOKEN2049, con un simulador de carreras que permitió a los asistentes experimentar la adrenalina de una carrera.





Stand de Bitget en TOKEN2049 Singapur

El momento destacado llegó cuando el tres veces campeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo se acercó para probar el simulador él mismo, lo que provocó el entusiasmo de los aficionados y los fotógrafos. La experiencia combinó deportes, tecnología y comunidad a la perfección. Lo que fue un reflejo de la filosofía UEX de Bitget: unir mundos y derribar barreras.

El primer día de la conferencia, Gracy participó en el panel “Empoderar a las mujeres, ampliar el uso de criptomonedas: la oportunidad desaprovechada de un billón de dólares”, y amplió la colaboración de Bitget con la Game Changers Coalition de UNICEF. La iniciativa tiene como objetivo llevar la educación sobre blockchain a niñas y jóvenes innovadores mediante proyectos como el Global Game Jam, que tiende puentes entre la tecnología y la inclusión en economías emergentes.

El debate se complementó con el stand Pop Forward en TOKEN2049, una instalación extravagante donde se sirvieron palomitas de maíz y algodones de azúcar a la vez que se invitó a los asistentes a conocer más sobre Blockchain4Her y las iniciativas educativas de UNICEF sobre blockchain, lo que simbolizó el enfoque desenfadado pero impactante del movimiento "Lady Forward" de Web3.





Gracy Chen, directora ejecutiva, en el stand Pop Forward en TOKEN2049 Singapur

El segundo día, Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget hizo una presentación magistral en el escenario TON, en el que reveló más detalles sobre el concepto de Bolsa Universal (UEX), modelo de última generación para los mercados de Bitget a nivel mundial. Gracy explicó a más de 50 asistentes cómo el concepto UEX une criptomonedas, tokens de acciones y activos del mundo real en una plataforma accesible.





Gracy Chen, directora ejecutiva, en el escenario TON

“Con todos estos esfuerzos y planes futuros, incluida nuestra actualización para admitir todos los activos en cadena, Bitget ya no es más solo una bolsa centralizada”, afirmó Gracy. “Ahora somos la primera Bolsa Universal, o como nosotros le llamamos, UEX”.

Bitget concluyó la semana con TopGear Night: Bitget cumple 7 años, una fiesta de aniversario exclusiva a la que asistieron más de 500 invitados. El evento presentó actuaciones en directo, bailarines de samba y socios de todo el ecosistema Web3, y se celebró para conmemorar los siete años de crecimiento y el principio de la nueva etapa de Bitget como Bolsa Universal.





TopGear Night: Bitget cumple 7 años

La celebración reflejó la evolución de Bitget desde una plataforma centrada en el copy trading a una plataforma integral que une las finanzas tradicionales, las finanzas descentralizadas (DeFi) y las herramientas de trading basadas en inteligencia artificial: un ecosistema visionario diseñado para hacer que las finanzas sean inclusivas y sin fronteras.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la Bolsa Universal (UEX) más grande del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, al precio de Ethereum y al precio de otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia, que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una sola plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

