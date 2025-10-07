Bitget clôture le salon TOKEN2049 Singapour avec une vision de Bourse Universelle et une initiative mondiale d’autonomisation



VICTORIA, Seychelles, 07 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la première Bourse Universelle (UEX) au monde, a clôturé le salon TOKEN2049 Singapour en imposant sa présence, reflétant à la fois son innovation technologique et sa vision avant-gardiste. Du discours d’ouverture de la PDG Gracy Chen dévoilant l’ère de la Bourse Universelle (UEX), à son intervention inspirante sur l’autonomisation des femmes, en passant par la célébration du 7ᵉ anniversaire de Bitget, la société a démontré comment elle redéfinit les frontières et la finalité du secteur crypto.

Le stand Bitget a dominé le salon avec une installation en forme de casque, symbolisant son partenariat mondial avec le MotoGP™. Ce stand figurait parmi les attractions les plus visitées du TOKEN2049, notamment grâce à un simulateur de course qui permettait aux visiteurs de vivre les sensations d’un championnat.

Le stand Bitget au TOKEN2049 Singapour

Le temps fort de l’événement fut la visite du triple champion du monde MotoGP, Jorge Lorenzo, venu tester le simulateur, provoquant l’effervescence des fans et des caméras. L’expérience illustrait parfaitement la philosophie UEX de Bitget : relier les mondes et abolir les frontières, entre sport, technologie et communauté.

Lors de la première journée de la conférence, Gracy Chen a participé à la table ronde « Empowering Women, Expanding Crypto: The Untapped Trillion-Dollar Opportunity » (Autonomiser les femmes, développer la crypto : l’opportunité inexploitée à un billion de dollars), où elle a mis en avant la collaboration de Bitget avec l’initiative Game Changers Coalition de l’UNICEF. Ce programme vise à promouvoir l’éducation à la blockchain pour les jeunes filles et les jeunes innovateurs, via des projets tels que le Global Game Jam, combinant inclusion et technologie dans les économies émergentes.

Cette discussion a été accompagnée de la présence du stand « Pop Forward » de Bitget au TOKEN2049 : une installation ludique servant du popcorn et de la barbe à papa, invitant les participants à découvrir les initiatives Blockchain4Her et les programmes éducatifs blockchain de l’UNICEF — une approche à la fois légère et percutante du mouvement « Lady Forward » du Web3.

La PDG Gracy Chen au stand Pop Forward au TOKEN2049 Singapour

Lors de la deuxième journée, la PDG de Bitget Gracy Chen a prononcé un discours liminaire sur la scène TON, dévoilant plus en détail le concept de Bourse Universelle (UEX), le modèle de nouvelle génération de Bitget pour les marchés mondiaux. Devant plus de 50 participants, Gracy a expliqué comment l’UEX réunit les cryptomonnaies, les jetons boursiers et les actifs du monde réel au sein d’une seule plateforme accessible.

La PDG Gracy Chen sur la scène TON

« Avec tous nos efforts et nos projets à venir, y compris la mise à niveau pour prendre en charge tous les actifs on-chain, Bitget n’est plus simplement une bourse centralisée », a déclaré Gracy. « Nous sommes désormais la première Bourse Universelle au monde — ou, comme nous l’appelons, l’UEX. »

Bitget a clôturé la semaine par « TopGear Night: Bitget Turns 7 » (TopGear Night : Bitget fête ses 7 ans), une soirée d’anniversaire exclusive réunissant plus de 500 invités. L’événement a été marqué par des performances live, des danseurs de samba et la présence de partenaires issus de l’écosystème Web3, célébrant ainsi sept années de croissance et le début officiel du nouveau chapitre de Bitget en tant que Bourse Universelle.

TopGear Night: Bitget Turns 7 (TopGear Night : Bitget fête ses 7 ans)

Cette célébration a mis en lumière l’évolution de Bitget, passée d’une plateforme axée sur le copy trading à une infrastructure complète reliant finance traditionnelle, DeFi et outils de trading alimentés par l’IA : un écosystème visionnaire conçu pour rendre la finance sans frontières et inclusive.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première Bourse Universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel au Bitcoin , à l’Ethereum , et à d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille crypto non-dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains, ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais également des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré au sein d’une seule et même plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™ , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour en savoir plus, consultez nos Conditions d’utilisation .

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fbe770c7-1647-4920-b229-07219227a1b3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16e20e55-9786-4e6e-9a7d-49782b2f0b12

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ec25de1-8570-45ec-bc35-cd4a2f7f684c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e3b34f0-d956-4bf4-92f6-93f5d80c5c47

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e24d470b-c027-4044-a8da-127f499e7524