Bitget סוגרת את TOKEN2049 בסינגפור עם חזון הבורסה האוניברסלית ודחיפה להעצמה עולמית





ויקטוריה, איי סיישל, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, מסכמת את TOKEN2049 בסינגפור עם נוכחות מרשימה ששיקפה את החדשנות הטכנולוגית שלה כמו גם את השפעת החזון שלה. החל מהנאום הראשי של המנכ"לית גרייסי צ'ן, שחשפה את עידן ה-UEX, ועד לפאנל מעורר המחשבה שלה בנושא העצמת נשים וחגיגות 7 השנים של החברה, Bitget הציגה כיצד היא מגדירה מחדש את הגבולות ואת המטרה של הקריפטוגרפיה.

הביתן של Bitget שלט ברצפת התערוכה עם מיצב בצורת קסדה שאי אפשר היה לפספס, וזאת כדי לציין את השותפות הגלובלית שלה עם MotoGP™. הביתן הפך לאחת האטרקציות שזכו להכי הרבה ביקורים ב-TOKEN2049, והוא הציע סימולטור מרוצים שהעניק למשתתפים טעימה מהאדרנלין של מרוצי האליפות.

ביתן Bitget ב-TOKEN2049 סינגפור

גולת הכותרת התרחשה כאשר אלוף העולם שלוש פעמים ב-MotoGP, חורחה לורנצו, עצר כדי לבחון את הסימולטור בעצמו, מה שעורר התלהבות מצד האוהדים והמצלמות. החוויה חיברה בצורה חלקה ספורט, טכנולוגיה וקהילה. השתקפות של פילוסופיית ה-UEX של Bitget: גישור בין עולמות ופריצת גבולות.

ביום הראשון של הכנס, גרייסי הצטרפה לפאנל "העצמת נשים, הרחבת הקריפטוגרפיה: הזדמנות טריליון הדולר שלא נוצלה" , והרחיבה על שיתוף הפעולה של Bitget עם Game Changers Coalition של UNICEF. היוזמה שואפת לספק חינוך לבלוקצ'יין לבנות ולחדשניות צעירות באמצעות פרויקטים כמו Global Game Jam, גישור בין טכנולוגיה והכלה בכלכלות מתפתחות.

הדיון הושלם באמצעות הדוכן Pop Forward של Bitget ב-TOKEN2049, מיצב גחמני שהגיש פופקורן וצמר גפן מתוק תוך שהוא מזמין את המשתתפים ללמוד עוד על Blockchain4Her ויוזמות החינוך של UNICEF בתחום הבלוקצ'יין, כדי לציין את הגישה הקלילה אך המשפיעה של תנועת Lady Forward של ה-Web3.

המנכ"לית גרייסי צ'ן בדוכן Pop Forward ב-TOKEN2049 סינגפור

ביום השני, מנכ"לית Bitget, גרייסי צ'ן (Gracy Chen ) , נשאה נאום מרכזי על במת TON, וחשפה עוד יותר את הרעיון של הבורסה האוניברסלית (UEX), מודל הדור הבא של Bitget לשווקים גלובליים. גרייסי, שמשכה למעלה מ-50 משתתפים, הסבירה כיצד UEX מאחדת בין הקריפטוגרפיה, אסימוני מניות ונכסים אמיתיים בפלטפורמה נגישה אחת.

המנכ"לית גרייסי צ'ן על במת TON

"עם כל המאמצים הללו והתוכניות הקרובות, כולל השדרוג שלנו לתמיכה בכל הנכסים בשרשרת, Bitget היא כבר לא רק בורסה ריכוזית", אמר גרייסי. "אנחנו עכשיו הבורסה האוניברסלית הראשונה בעולם - או כפי שאנחנו קוראים לזה, UEX".

Bitget סיימה את השבוע עם "לילה של הילוך גבוה: Bitget חוגגת 7 שנים", מסיבת יום שנה בלעדית בהשתתפות למעלה מ-500 אורחים. האירוע כלל הופעות חיות, רקדני סמבה ושותפים מכל רחבי המערכת האקולוגית של ה-Web3, וסימן שבע שנות צמיחה ואת הגעתו הרשמית של הפרק הבא של Bitget כבורסה אוניברסלית.

לילה של הילוך גבוה: Bitget חוגגת 7 שנים

החגיגה שיקפה את ההתפתחות של Bitget מבורסה ממוקדת מסחר בהעתקה לפלטפורמה בקנה מידה מלא המגשרת בין כלי מסחר מסורתיים, DeFi ומבוססי בינה מלאכותית - אקוסיסטם בעל חזון שנועד להפוך את הפיננסים למכילים ולחסרי גבולות.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 . בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

