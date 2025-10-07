ビットゲット (Bitget)、ユニバーサル取引所構想とグローバルエンパワーメント推進を掲げトークン2049シンガポール (TOKEN2049 Singapore) を締めくくる

セーシェル共和国ビクトリア発, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である ビットゲット は、テクノロジー革新と先見的な影響力の双方を体現しながら、トークン2049シンガポールを圧倒的な存在感で締めくくった。 最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) によるUEX時代の幕開けを告げる基調講演から、女性のエンパワーメントをテーマにした示唆に富むパネルディスカッション、さらには同社の設立7周年記念イベントに至るまで、ビットゲットは暗号資産の境界と目的をいかに再定義しているかを鮮明に示した。

ビットゲットのブースは、MotoGP™とのグローバルパートナーシップを象徴するヘルメット型の大型インスタレーションによって展示会場を圧倒した。 このブースは、来場者にチャンピオンシップの興奮を体感させるレーシングシミュレーターを備え、トークン2049シンガポールで最も多くの人々が訪れる展示の一つとなった。

トークン2049シンガポールにおけるビットゲットのブース

最大のハイライトは、3度MotoGPワールドチャンピオンとなったホルヘ・ロレンソ (Jorge Lorenzo) が自らシミュレーターを体験するために来場し、ファンと報道陣の熱狂を巻き起こした瞬間であった。 この体験は、スポーツ、テクノロジー、そしてコミュニティを見事に融合させたものであった。 それは、ビットゲットのUEX哲学である、世界をつなぎ、境界を打ち破るという理念を体現するものでもあった。

カンファレンス初日、グレイシー・チェンはパネルディスカッション「女性をエンパワーし、暗号資産を拡大する：未開拓の数兆ドル規模の機会 (Empowering Women, Expanding Crypto: The Untapped Trillion-Dollar Opportunity)」に参加し、ユニセフ (UNICEF) のゲーム・チェンジャーズ連合 (Game Changers Coalition) との協働について語った。 この取り組みは、グローバル・ゲーム・ジャム (Global Game Jam) などのプロジェクトを通じて、発展途上国におけるテクノロジーと包摂性の架け橋となり、少女や若いイノベーターにブロックチェーン教育を提供することを目的としている。

このディスカッションは、トークン2049シンガポールに設けられたビットゲットのポップ・フォワード (Pop Forward) ブースによってさらに彩られた。そこではポップコーンやわたあめを提供しながら、来場者にブロックチェーン・フォー・ハー (Blockchain4Her) およびユニセフのブロックチェーン教育の取り組みについて紹介しており、Web3における「レディ・フォワード (Lady Forward) 」ムーブメントの、軽やかでありながら影響力のあるアプローチを象徴していた。

トークン2049シンガポールにおけるポップ・フォワードブースでのグレイシー・チェンCEO

2日目には、ビットゲットCEOグレイシー・チェンがTONステージで基調講演を行い、グローバル市場向け次世代モデルであるユニバーサル取引所 (UEX) の概念をさらに明らかにした。 50人を超える参加者を前に、同氏はUEXが暗号資産、株式トークン、そして実世界資産を単一のアクセス可能なプラットフォーム上で統合する仕組みを説明した。

TONステージでのグレイシー・チェンCEO

「これらの取り組みや、すべてのオンチェーン資産をサポートするためのアップグレードを含む今後の計画により、ビットゲットはもはや単なる中央集権型取引所ではありません」とグレイシー・チェンは述べた。 「私たちは現在、世界初のユニバーサル取引所、つまり私たちの言葉で言えばUEXなのです」

ビットゲットはトップギア・ナイト：ビットゲット設立7周年記念 (TopGear Night: Bitget Turns 7) で1週間の締めくくりを行い、500人を超える招待客が参加した特別なアニバーサリーパーティーを開催した。 イベントではライブパフォーマンス、サンバダンサー、そしてWeb3エコシステム全体からのパートナーが登場し、7年間の成長とユニバーサル取引所としての新章の幕開けを祝った。

トップギア・ナイト：ビットゲット設立7周年記念

この祝典は、コピー取引に特化した取引所から、従来型金融、分散型金融 (DeFi) 、そしてAI駆動型取引ツールを結びつける本格的なプラットフォームへと進化したビットゲットの歩みを象徴するものであり、国境を越えた包括的な金融を実現するために設計された先見的なエコシステムを体現していた。

ビットゲットについて

2018年に設立された ビットゲット は、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、 ビットコイン (Bitcoin) 価格 、 イーサリアム (Ethereum) 価格 、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA)の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、 ユニセフ と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つである MotoGP™ の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい： ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

報道関係者向け問い合わせ先：media@bitget.com

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、損失を被っても支障のない範囲でのみ資金を割り当てることが推奨される。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、同社の 利用規約 を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fbe770c7-1647-4920-b229-07219227a1b3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16e20e55-9786-4e6e-9a7d-49782b2f0b12

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ec25de1-8570-45ec-bc35-cd4a2f7f684c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e3b34f0-d956-4bf4-92f6-93f5d80c5c47

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e24d470b-c027-4044-a8da-127f499e7524