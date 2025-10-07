Bitget Menutup Acara TOKEN2049 Singapura dengan Visi Universal Exchange serta Komitmen terhadap Pemerkasaan Global

VICTORIA, Seychelles, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah menamatkan acara TOKEN2049 Singapura dengan kehadiran yang mengagumkan, mencerminkan inovasi teknologinya serta impak visinya yang berpandangan jauh. Daripada ucaptama CEO Gracy Chen yang memperkenalkan era UEX sehinggalah kepada sesi panel beliau yang mencetuskan pemikiran tentang pemerkasaan wanita serta sambutan ulang tahun ke-7 syarikat, Bitget telah memperlihatkan bagaimana ia mentakrif semula batasan dan tujuan dunia kripto.

Reruai Bitget mendominasi ruang pameran dengan pemasangan berbentuk topi keledar yang mencuri perhatian, melambangkan kerjasama globalnya bersama MotoGP™. Reruai tersebut menjadi salah satu tarikan paling dikunjungi di TOKEN2049, menampilkan simulator perlumbaan yang memberikan para hadirin pengalaman mendebarkan seperti kejuaraan sebenar.

Reruai Bitget di TOKEN2049 Singapura

Kemuncak acara berlaku apabila juara dunia MotoGP sebanyak tiga kali, Jorge Lorenzo, singgah untuk mencuba sendiri simulator tersebut, sekali gus mencetuskan keterujaan dalam kalangan peminat dan lensa kamera. Pengalaman tersebut berjaya menggabungkan sukan, teknologi dan komuniti secara harmoni. Satu gambaran jelas tentang falsafah UEX Bitget: menghubungkan dunia dan melangkaui batasan.

Pada Hari Pertama persidangan, Gracy menyertai panel “Memperkasa Wanita, Meluaskan Dunia Kripto: Peluang Trilion Dolar yang Belum Diterokai”, di mana beliau menghuraikan kerjasama Bitget bersama Game Changers Coalition anjuran UNICEF. Inisiatif ini bertujuan membawa pendidikan blockchain kepada wanita muda dan inovator belia melalui projek seperti Global Game Jam, bagi merapatkan jurang antara teknologi dan keterangkuman dalam ekonomi yang sedang membangun.

Perbincangan tersebut diserikan dengan reruai Pop Forward Bitget di TOKEN2049, sebuah pemasangan ceria dan kreatif yang menyajikan bertih jagung dan gula kapas sambil mengajak para hadirin mengenali lebih mendalam tentang inisiatif pendidikan blockchain Blockchain4Her dan UNICEF. Ia melambangkan pendekatan Web3 yang santai namun berimpak tinggi melalui gerakan “Lady Forward.”





CEO Gracy Chen di Reruai Pop Forward Bitget semasa TOKEN2049 Singapura

Pada Hari Kedua persidangan, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, Gracy Chen, menyampaikan ucaptama utama di Pentas TON, sekali gus memperincikan lagi konsep Universal Exchange (UEX), iaitu model generasi baharu Bitget untuk pasaran global. Menarik lebih daripada 50 orang hadirin, Gracy menerangkan bagaimana UEX menyatukan kripto, token saham dan aset dunia sebenar dalam satu platform yang mudah diakses.





Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, Gracy Chen di Pentas TON

“Dengan segala usaha dan perancangan akan datang, termasuk naik taraf untuk menyokong semua aset on-chain, Bitget kini telah melangkaui peranan sebagai sebuah bursa berpusat,” kata Gracy. “Kami kini merupakan Universal Exchange pertama di dunia — atau seperti yang kami gelarkan, UEX.”

Bitget menutup tirai minggu tersebut dengan acara eksklusif TopGear Night: Bitget Turns 7, sebuah sambutan ulang tahun yang meriah dan dihadiri oleh lebih daripada 500 tetamu. Acara tersebut menampilkan persembahan langsung, tarian samba serta kehadiran rakan-rakan dari seluruh ekosistem Web3 — meraikan tujuh tahun pertumbuhan Bitget dan pelancaran rasmi bab baharu sebagai Universal Exchange.





TopGear Night: Bitget Menyambut Ulang Tahun ke-7

Sambutan tersebut mencerminkan transformasi Bitget daripada sebuah bursa yang berteraskan perdagangan salinan kepada sebuah platform berskala penuh yang menghubungkan kewangan tradisional, DeFi dan alat dagangan berasaskan AI—membentuk ekosistem berwawasan yang direka untuk menjadikan kewangan lebih terbuka, tanpa sempadan dan inklusif.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia. Beroperasi di lebih 150 negara dan wilayah dengan lebih daripada 120 juta pengguna, bursa Bitget komited membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri dagangan salin yang inovatif serta penyelesaian dagangan lain, sambil menyediakan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, Ethereum dan mata wang kripto lain. Bitget Wallet ialah dompet mata wang kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantaian blok dan berjuta-juta token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

