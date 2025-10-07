Bitget encerra a TOKEN2049 Singapura com visão de Corretora Universal e promoção de empoderamento global

VICTORIA, Seychelles, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, concluiu a TOKEN2049 Singapura com uma presença marcante que refletiu tanto a sua inovação tecnológica quanto o seu impacto visionário. Do discurso principal da CEO Gracy Chen, revelando a era UEX, até seu painel instigante sobre o empoderamento feminino e a celebração do 7.º aniversário da empresa, a Bitget mostrou como está redefinindo tanto os limites quanto o propósito das criptomoedas.

O estande da Bitget dominou o piso da exposição com uma instalação em forma de capacete impossível de ignorar, simbolizando sua parceria global com a MotoGP™. O estande se tornou uma das atrações mais visitadas da TOKEN2049, apresentando um simulador de corrida que proporcionou aos participantes uma dose de adrenalina de campeonato.

Estande da Bitget na TOKEN2049 Singapura

O destaque ocorreu quando o tricampeão mundial de MotoGP, Jorge Lorenzo, passou para testar o simulador pessoalmente, provocando uma verdadeira euforia entre fãs e câmeras. A experiência conectou perfeitamente esporte, tecnologia e comunidade. Um reflexo da filosofia UEX da Bitget: unir mundos e romper barreiras.

No primeiro dia da conferência, Gracy participou do painel “Empowering Women, Expanding Crypto: The Untapped Trillion-Dollar Opportunity” (Empoderando mulheres e expandindo as criptomoedas: a oportunidade bilionária inexplorada), aprofundando a colaboração da Bitget com a Game Changers Coalition da UNICEF. A iniciativa busca levar a educação em blockchain a meninas e jovens inovadores por meio de projetos como o Global Game Jam, conectando tecnologia e inclusão em economias emergentes.

A discussão foi complementada pelo estande Pop Forward da Bitget na TOKEN2049, uma instalação lúdica que servia pipoca e algodão-doce enquanto convidava os participantes a conhecer mais sobre o Blockchain4Her e as iniciativas de educação em blockchain da UNICEF, simbolizando a abordagem leve, porém impactante, do movimento Web3 “Lady Forward”.

A CEO Gracy Chen no estande Pop Forward da TOKEN2049 Singapura

No segundo dia, a CEO da Bitget, Gracy Chen, fez um discurso principal no palco TON, revelando ainda mais o conceito de Corretora Universal (UEX), o modelo de próxima geração da Bitget para mercados globais. Com mais de 50 participantes presentes, Gracy explicou como a UEX une cripto, tokens de ações e ativos do mundo real em uma plataforma acessível.

A CEO Gracy Chen no palco TON

“Com todos esses esforços e planos futuros, incluindo nossa atualização para suportar todos os ativos on-chain, a Bitget não é mais apenas uma corretora centralizada”, declarou Gracy. “Agora somos a primeira Corretora Universal do mundo – ou, como chamamos, UEX.”

A Bitget encerrou a semana com a TopGear Night: Bitget Turns 7 (TopGear Night: Bitget completa 7 anos), uma festa de aniversário exclusiva que contou com a participação de mais de 500 convidados. O evento contou com apresentações ao vivo, dançarinos de samba e parceiros de todo o ecossistema Web3, celebrando sete anos de crescimento e o início oficial do próximo capítulo da Bitget como uma corretora universal.

TopGear Night: Bitget Turns 7 (TopGear Night: Bitget completa 7 anos)

A celebração refletiu a evolução da Bitget, de uma corretora focada em copy trading para uma plataforma completa que conecta finanças tradicionais, DeFi e ferramentas de trading com IA – um ecossistema visionário projetado para tornar as finanças sem fronteiras e inclusivas.

