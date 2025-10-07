Bitget 以全景交易所愿景与全球赋能布局，为新加坡 TOKEN2049 峰会划下圆满句点

维多利亚，塞舌尔, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 以彰显其技术创新实力与前瞻性影响力的强劲姿态，为新加坡 TOKEN2049 峰会 (TOKEN2049 Singapore) 画上圆满句号。 从首席执行官 Gracy Chen 揭幕全景交易所 (UEX) 时代的主题演讲，到她主持关于女性赋能的深度思辨圆桌论坛，再到公司盛大的七周年庆典，Bitget 以这一系列精彩活动生动展示了其如何重新定义加密货币的边界与价值理念。

Bitget 的展位以极具视觉冲击力的头盔造型装置成为展会焦点，同时彰显其与 MotoGP™ 的全球合作伙伴关系。 该展位成为 TOKEN2049 峰会最受欢迎的打卡点之一，现场的赛车模拟器让参会者亲身感受锦标赛级的激情与速度。

新加坡 TOKEN2049 峰会上的 Bitget 展位

活动高潮出现在三届 MotoGP 世界冠军 Jorge Lorenzo 亲临展位，亲自体验赛车模拟器时——这一瞬间立即引发粉丝与媒体的热烈关注，快门声此起彼伏。 该互动体验将体育、科技与社区完美融合。 这体现了 Bitget 的全景交易所 (UEX) 理念：连接不同领域，打破行业边界。

在会议首日，Gracy 受邀参与题为“为女性赋能，拓展加密领域：万亿美金机遇待发掘 (Empowering Women, Expanding Crypto: The Untapped Trillion-Dollar Opportunity)”的圆桌论坛，深入阐述了 Bitget 与联合国儿童基金会 (UNICEF) 游戏规则改变者联盟 (Game Changers Coalition) 的合作进展情况。 该倡议旨在通过 Global Game Jam 等项目，为女孩及青年创新者提供区块链教育，从而在新兴经济体中架起科技与包容性之间的桥梁。

这场讨论也得到了 Bitget 在 TOKEN2049 峰会上打造的“Pop Forward”展位的呼应——展位通过趣味装置提供爆米花和棉花糖，并邀请参与者深入了解 Blockchain4Her 项目及联合国儿童基金会 (UNICEF) 的区块链教育计划，生动展现了 Web3 “Lady Forward” 运动轻松而富有影响力的实践方式。

首席执行官 Gracy Chen 出席新加坡 TOKEN2049 峰会，并亮相 Pop Forward 展位

会议次日，Bitget 首席执行官 Gracy Chen 在 TON 舞台上发表重磅主题演讲，进一步阐释了全景交易所 (UEX) 的核心理念——这代表了 Bitget 面向全球市场的下一代交易所模式。 此次演讲吸引了逾 50 位嘉宾参与。Gracy 在演讲中详细阐释了 UEX 如何通过一个便捷的平台，将加密货币、股票代币与现实资产整合于一体。

首席执行官 Gracy Chen 现身 TON 舞台

“凭借这一连串努力与即将推出的规划，其中包括平台升级以全面支持所有链上资产，Bitget 已经超越了传统中心化交易所的范畴，”Gracy 表示， “如今，我们已成为全球首家全景交易所——也就是我们所说的 UEX。”

Bitget 以一场名为“TopGear 之夜：Bitget 七周年庆典”的活动为本周行程画上圆满句号——活动吸引了 500 多位嘉宾齐聚，共同见证这一重要时刻。 活动现场不仅有精彩纷呈的现场表演和桑巴舞者助阵，还汇聚了来自 Web3 生态系统的各方合作伙伴——这一盛会不仅见证了 Bitget 七年来的成长历程，也正式宣告其作为全景交易所迈入新的发展篇章。

TopGear 之夜：Bitget 七周年庆典

这场庆典活动彰显了 Bitget 的非凡蜕变——从一家以跟单交易为核心的交易所，成长为融合传统金融、去中心化金融 (DeFi) 与人工智能驱动交易工具的全方位平台。如今，这一前瞻性的生态体系正致力于构建一个无国界、包容性的金融新格局。

