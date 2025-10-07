Bitget 於 TOKEN2049 新加坡峰會上展現全景交易所願景及全球賦能推進



維多利亞，塞舌爾, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，簡稱 UEX) Bitget 以震撼全場的氣勢結束 TOKEN2049 新加坡峰會行程，充分展現其科技創新及前瞻視野。 行政總裁 Gracy Chen 不僅發表拓展 UEX 時代的主題演講，更參與啟發思維的女性賦能討論，同時為公司成立 7 週年誌慶，Bitget 藉此展示如何對加密貨幣界限及目的作出重新定義。

Bitget 展位以引人注目的頭盔造型裝置主宰會場，象徵該公司與 MotoGP™ 的全球合作夥伴關係。 展位成為 TOKEN2049 峰會上深受歡迎的熱點，透過賽車模擬器讓與會者體驗奪冠般的刺激感受。

Bitget 於 TOKEN2049 新加坡峰會的展位

MotoGP 三屆冠軍 Jorge Lorenzo 親自體驗賽車模擬器時掀起活動高潮，引發一陣支持者及攝影機的騷動。 是次體驗完美結合運動、科技與社群。 體現 Bitget 的全景交易所理念：連繫不同世界，突破既有界限。

會議第 1 天，Gracy 參加了名為「Empowering Women, Expanding Crypto: The Untapped Trillion-Dollar Opportunity」（「賦權女性，拓展加密貨幣：尚未開發的萬億美元機遇」）的小組討論，深入闡述 Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 變革者聯盟 (Game Changers Coalition) 的合作。 此計劃旨在透過 Global Game Jam 等項目，為女孩及年輕創新者提供區塊鏈教育，在新興經濟體中連繫科技與包容。

除了熱烈討論外，Bitget 還在 TOKEN2049 的 Pop Forward （向前邁進） 攤位中以充滿奇想的裝置提供爆谷及棉花糖，同時邀請與會者加深認識 Blockchain4Her 與 UNICEF 的區塊鏈教育計劃，象徵著 Web3「Lady Forward」(「女性前行」) 運動輕鬆而具有影響力的手法。

行政總裁 Gracy Chen 於 TOKEN2049 新加坡峰會 Pop Forward（向前邁進）攤位上

第 2 天，Bitget 行政總裁 Gracy Chen 於 TON Stage 上發表主題演講，加強展示 Bitget 針對全球市場的新世代模式，即全景交易所 (UEX) 的構思。 出席者超過 50 人，Gracy 講解全景交易所如何在統一易用的平台中融合加密資產、股票代幣與現實世界資產。

行政總裁 Gracy Chen 攝於 TON Stage 上

Gracy 說道：「憑藉各種努力及即將推出的計劃，包括升級支援全鏈上資產，Bitget 已非只是中心化交易所那麼簡單。 我們現已成為全球首個全景交易所，亦即我們所說的 UEX。」

Bitget 以「TopGear 之夜：Bitget 成立 7 週年慶典」(TopGear Night: Bitget Turns 7) 作為本週壓軸環節，這場獨家週年派對吸引了超過 500 位嘉賓參與。 活動上有現場表演、森巴舞者，以及來自整個 Web3 生態系統的合作夥伴，共同見證七年的發展歷程，並宣告 Bitget 作為全景交易所的新篇章正式展開。

「TopGear 之夜：Bitget 成立 7 週年慶典」 (TopGear Night: Bitget Turns 7)

這場慶祝活動展現出 Bitget 從專注於跟單交易的交易所，演變成為聯繫傳統金融、去中心化金融 (DeFi) 與人工智能 (AI) 驅動交易工具的全面平台，也就是一個旨在實現金融無國界及包容普惠、高瞻遠矚的生態系統。

