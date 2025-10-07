Power Trading Opens Institutional-Grade Trading System to Asian Brokers

Sydney, Australia, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Australian ASIC-licensed trading technology provider Power Trading (License No: 426800) today launched its Asia-Pacific Partnership Program, granting Asian regulated brokers access to its core trading infrastructure. Previously exclusive to global financial institutions like Goldman Sachs and UBS, this initiative delivers three critical capabilities to regional markets: precision risk control, localized technology solutions, and deep operational empowerment – essential tools for navigating volatile financial conditions.
I. End-to-End Risk Management Certified Under ASIC RG166
Amid rising global market turbulence, Power Trading’s ASIC RG166-certified risk management system establishes a new paradigm for institutional-grade protection in Asia-Pacific. The platform enables full-cycle risk control through:
- AI-Powered Pre-Trade Alerts: Automatically freezes CFD dynamic margins when VIX volatility exceeds 25 threshold
- Real-Time Hedging Intervention: Generates optimized futures hedging strategies for Nasdaq CFD positions in <0.8 seconds
- Behavioral Audit Trail: Delivers trader behavior heatmaps within 72 hours with 92% deviation detection accuracy
II. Asia-Optimized Solutions for Cross-Timezone Challenges
Power Trading’s Hong Kong-Tokyo dual data centers (latency <1.9ms, HFT-Pro certified) solve Asia’s liquidity fragmentation during Western market closures:
Seamless Continuity: Smart liquidity scanners monitor 12 major trading pools, reducing overnight slippage by 89%
Execution Integrity: ECN depth-of-book architecture maintains 99.7% no-requote rate during volatility spikes
Democratized Quant Tools: 84 professional indicators and MQL4 strategy studio enable retail traders to deploy institutional-grade algorithms
III. Three-Tier Empowerment Ecosystem
Power Trading’s structured support framework drives partner growth:
Competency Building：Tiered certification + Industry workshops + Expert support
Market Acceleration：Co-marketing fund + Localized toolkit + Roadshow support
Strategic Synergy：Executive roundtables + Market expansion simulations + Dedicated channel managers |
Strategic Vision: From Technology to Shared Value
"We’re co-creating an Asia-Pacific financial collaboration network that transcends traditional brokerage," stated Power Trading’s APAC CEO. "By opening our core infrastructure, we’re weaving a regional value fabric where fair trading resonates across every timezone."