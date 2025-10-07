Thérapeutique Knight annonce la relance de MYFEMBREE® au Canada

MONTRÉAL, 07 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc., (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique panaméricaine (hors États-Unis) spécialisée, a annoncé aujourd’hui la relance de MYFEMBREE® (relugolix/estradiol/acétate de noréthindrone) au Canada.

En juin 2024, Knight et Sumitomo Pharma America Inc. (« SMPA ») ont annoncé que Knight et les filiales de SMPA ont conclu des ententes exclusives de licence et d’approvisionnement pour la commercialisation de MYFEMBREE® (relugolix/estradiol/acétate de noréthindrone), ORGOVYX® (relugolix) et vibegron au Canada, ainsi qu’une entente d’achat d’actifs aux termes de laquelle Knight a acquis certains produits matures (les « produits matures », collectivement avec MYFEMBREE®, ORGOVYX® et vibegron, les « produits »).

MYFEMBREE® est une association à dose fixe de relugolix, d’estradiol et d’acétate de noréthindrone. Il s’agit du premier traitement oral sur ordonnance tant pour la prise en charge des saignements menstruels abondants associés aux fibromes utérins que des douleurs modérées à sévères associées à l’endométriose chez les femmes en préménopause. MYFEMBREE® a reçu l’approbation de Santé Canada en septembre 2023 et a été lancé en février 2024. Selon IQVIA, les ventes totales d’agonistes et d’antagonistes des récepteurs de l’hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) pour le traitement de l’endométriose et des fibromes utérins au Canada sont évaluées à 45 millions $ et ont enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8 % sur cinq ans. Selon IQVIA Canada, en 2024, les ventes de MYFEMBREE® représentaient environ 2,9 millions $.

« La relance de MYFEMBREE® offre aux médecins une option thérapeutique efficace pour la prise en charge des fibromes utérins et de l’endométriose, des conditions qui continuent de toucher un grand nombre de femmes », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight. « MYFEMBREE® consolide notre portefeuille de produits pour la santé des femmes et tire parti des synergies de notre infrastructure commerciale et médicale existante. »

À propos de MYFEMBREE®

MYFEMBREE® (comprimés de 40 mg de relugolix, 1 mg d’estradiol et 0,5 mg d’acétate de noréthindrone) a reçu l’approbation de Santé Canada en septembre 2023, constituant ainsi le premier traitement oral sur ordonnance tant pour la prise en charge des saignements menstruels abondants associés aux fibromes utérins que pour la prise en charge de la douleur modérée à intense associée à l’endométriose chez les femmes préménopausées.1

À propos des fibromes utérins

Les fibromes utérins représentent les tumeurs bénignes les plus courantes chez les femmes en âge de procréer. Ils surviennent chez 20 à 30 % des femmes et 70 à 80 % d'entre eux sont dépistés avant l'âge de 50 ans.2,3 Souvent asymptomatiques, ils peuvent toutefois occasionner des symptômes comme de forts saignements menstruels, une pression ou des douleurs pelviennes, des troubles urinaires et intestinaux, l'infertilité et des complications pendant la grossesse.4 Bien que leur prévalence et leur impact soient élevés, les fibromes utérins demeurent sous-diagnostiqués et sous-traités, notamment dans les milieux défavorisés où l’accès au dépistage et au traitement est limité.5 Un nombre croissant de données épidémiologiques mondiales illustrent cette lacune, soulignant le besoin urgent d’une sensibilisation élargie, d’un diagnostic plus précoce et d’options thérapeutiques non invasives. La satisfaction de ce besoin non comblé pourrait améliorer considérablement les résultats pour de millions de femmes dans le monde entier.6,7

À propos de l’endométriose

L’endométriose, maladie inflammatoire gynécologique chronique, touche environ 10 % des femmes en âge de procréer dans le monde et 7,0 % des femmes âgées de 18 à 48 ans au Canada. Elle demeure cependant l’une des conditions les moins diagnostiquées et les plus mal comprises dans le domaine de la santé féminine.8 Caractérisée par la présence de tissu semblable à l’endomètre à l’extérieur de l’utérus, elle engendre des symptômes invalidants comme les douleurs pelviennes, l’infertilité, la fatigue et des répercussions notables sur le fonctionnement quotidien et la santé mentale.9 Malgré sa prévalence et son impact élevés, le diagnostic est souvent posé avec un retard de 7 à 10 ans, et les traitements existants sont limités, souvent invasifs ou inefficaces pour un soulagement à long terme.10

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela résulte de nouveaux renseignements ou d’événements à venir, sauf si la loi l’exige.

