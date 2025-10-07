Thérapeutique Knight annonce la relance d’ORGOVYX® au Canada

MONTRÉAL, 07 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc., (TSX: GUD) (« Knight »), société pharmaceutique panaméricaine (hors États-Unis) spécialisée, a annoncé aujourd'hui la relance d'ORGOVYX® (relugolix) au Canada.

En juin 2024, Knight et Sumitomo Pharma America Inc. (« SMPA ») ont annoncé que Knight et les filiales de SMPA avaient conclu des ententes exclusives de licence et d'approvisionnement pour commercialiser MYFEMBREE® (relugolix/estradiol/acétate de noréthindrone), ORGOVYX® (relugolix) et vibegron au Canada, ainsi qu'une entente d'achat d'actifs par laquelle Knight a acquis certains produits matures (les « produits matures », conjointement avec MYFEMBREE®, ORGOVYX® et vibegron, les « produits »).

ORGOVYX® (relugolix) est le premier et unique antagoniste oral du récepteur de la gonadolibérine (GnRH) approuvé par Santé Canada pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer avancé de la prostate. ORGOVYX® a été approuvé en octobre 2023 et lancé en mars 2024. En février 2025, les négociations de l'Alliance pan-canadienne pour les produits pharmaceutiques (pCPA) ont abouti et ORGOVYX® a depuis été inscrit sur la liste publique de la plupart des provinces canadiennes. ORGOVYX® entre en concurrence sur le marché des agonistes et antagonistes de la GnRH (hormone de libération des gonadotrophines) pour le cancer de la prostate, qui, selon IQVIA, est estimé à plus de 200 millions $ et affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8 % sur cinq ans.

« ORGOVYX® offre aux professionnels de la santé une alternative orale pratique de suppression rapide de la production de testostérone chez les patients atteints d'un cancer de la prostate. Cette nouvelle option thérapeutique confère aux cliniciens la possibilité d'adapter le traitement aux besoins spécifiques de chaque patient, contribuant ainsi à optimiser les résultats », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight. « ORGOVYX® est synergique avec notre portefeuille oncologique existant comprenant TRELSTAR® et offrira à Knight la possibilité de tirer parti de notre infrastructure existante. »

À propos d’ORGOVYX® (relugolix)

ORGOVYX® (comprimés de 120 mg de relugolix) est le premier et unique antagoniste du récepteur de la GnRH oral approuvé par Santé Canada pour traiter les adultes atteints d'un cancer avancé de la prostate. À titre d'antagoniste de la GnRH, ORGOVYX® bloque le récepteur de la GnRH hypophysaire, diminuant ainsi la libération des hormones lutéinisante et folliculo-stimulante et, donc, la production de testostérone testiculaire, une hormone connue pour activer la croissance du cancer de la prostate.1 Selon IQVIA, les ventes d'ORGOVYX® au Canada se sont élevées à environ 1,2 million $ CA en 2024.

À propos du cancer de la prostate

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes canadiens. En 2023, quelque 24 700 hommes ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate et environ 4 700 en sont décédés. Le risque de développer un cancer de la prostate au cours de sa vie se situe à environ 1 sur 8, et environ 3 % de tous les décès chez les hommes canadiens sont causés par cette maladie.2 Le cancer de la prostate est considéré avancé lorsqu'il s'est propagé ou est réapparu après un traitement initial et peut inclure une récidive biochimique (hausse du taux d'antigène prostatique spécifique en l'absence de maladie métastatique à l'imagerie), une maladie localement avancée ou une maladie métastatique.3

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

