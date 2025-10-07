Cartier fore 35,5 g/t Au sur 0,5 m et 20,4 g/t Au sur 0,5 m à Main (Cadillac); Confirmation du potentiel à haute teneur en or près de la surface; Progression vers la zone VG10

VAL-D’OR, Québec, 07 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA) est heureuse d’annoncer la deuxième série de résultats du secteur Main, et plus précisément de la Zone VG9, issus du programme de forage de 100 000 m entièrement financé (2 foreuses) sur son projet Cadillac, détenu à 100 %, à Val-d’Or (Abitibi, Québec).

Faits saillants stratégiques du secteur Main

Résultats de forage de la Zone VG9 (Figures 1 & 2)

Le forage CA25-261 a recoupé 35,5 g/t Au sur 0,5 m avec des grains d'or visibles , à une profondeur de 125 m.

a recoupé avec , à une profondeur de 125 m. Le forage CA25-267 a intersecté 20,4 g/t Au sur 0,5 m avec des grains d'or visibles , à une profondeur de 55 m.

a intersecté avec , à une profondeur de 55 m. Le forage CA25-259 a obtenu 4,4 g/t Au sur 3,0 m incluant 7,2 g/t Au sur 1,0 m avec des grains d'or visibles , à une profondeur de 60 m.

a obtenu incluant avec , à une profondeur de 60 m. Les forages CA25-261 et CA25-267 sont espacés de 95 m.

Signification pour les investisseurs

Les forages CA25-259, 261 et CA25-267 confirment la présence de la nouvelle zone aurifère à haute teneur VG9, identifiée près de la surface . La minéralisation s'étend sur au moins 75 m de longueur par 125 m de profondeur , ce qui indique un potentiel de croissance prometteur .

. La minéralisation s'étend sur au moins par , ce qui indique un . Les récents résultats d’analyses de forage de Cartier en 2024, respectivement 46,0 g/t Au sur 0,5 m (forage CH24-251) et 20,2 g/t Au sur 1,0 m inclus dans 11,2 g/t Au sur 2,0 m (forage CH24-147), avaient permis de reconnaître superficiellement et avec succès cette minéralisation (voir le communiqué de presse de Cartier du 3 décembre 2024 intitulé ″ Cartier recoupe 173,6 g/t Au sur 0,5 m et 11,7 g/t Au sur 4,0 m démontrant l’étendue des multiples zones à haute teneur en or sur East Cadillac ″).

(forage CH24-251) et inclus dans (forage CH24-147), (voir le communiqué de presse de Cartier du 3 décembre 2024 intitulé ″ Cartier recoupe 173,6 g/t Au sur 0,5 m et 11,7 g/t Au sur 4,0 m démontrant l’étendue des multiples zones à haute teneur en or sur East Cadillac ″). Il est important de noter que la Zone VG9 présente un fort potentiel aurifère à haute teneur et est stratégiquement située à seulement 200 mètres au nord des ressources minérales existantes. Cette proximité devrait réduire les coûts de développement et accroître l'efficacité opérationnelle, améliorant le projet Cadillac.



Prochaines étapes

Des forages supplémentaires sont nécessaires sur la Zone VG9 afin d’étendre la minéralisation aurifère (150-300 m) et de progresser vers un futur inventaire aurifère .

sont nécessaires sur la Zone VG9 afin (150-300 m) et . D'autres forages d'exploration sont déjà prévus pour tester de nouvelles cibles régionales prioritaires au Secteur Main. Ces forages s'appuient sur une modélisation litho-structurale détaillée et un ciblage assisté par l’intelligence artificielle (IA) de VRIFY, renforçant ainsi le potentiel de nouvelles découvertes aurifères.

" Les nouveaux résultats à haute teneur en or sur VG9 démontrent le potentiel croissant de la zone en profondeur, la minéralisation restant ouverte. Il est important de noter que cette zone est stratégiquement située près de la surface et à proximité des infrastructures souterraines proposées dans notre dernière étude économique. Ainsi, VG9 pourrait être efficacement intégrée à notre futur plan minier, améliorant potentiellement la valeur économique du projet Cadillac. " – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.

" La zone VG9 est située dans des roches sédimentaires (wacke-mudrock), incluant des sections conglomératiques (Groupe de Cadillac). Ces types de roches ont historiquement été sous-explorés et sous-évalués lors des précédentes stratégies d'exploration dans la région. Toutefois, les résultats récents marquent une avancée technique significative, soulignant le potentiel inexploité de ces contextes géologiques et l’impact d'exploration significatif du Secteur Main. " – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Figure 1 : Vue en plan, sections transversales et longitudinales du Secteur Main





Figure 2 : Photos des carottes minéralisées des forages CA25-259, CA25-261 et CA25-267.





Tableau 1 : Meilleurs résultats des forages du Secteur Main

Numéro de

forage De (m) À (m) Longueur de

carotte** (m) Au (g/t) non

coupé Profondeur

verticale (m) Zone CA25-256 113,0 114,0 1,0 5,3 ≈80 VG9 (1) CA25-259 99,0 102,0 3,0 4,4* ≈60

VG9 (1)

Incluant 101,0 102,0 1,0 7,2* CA25-261 143,4 143,9 0,5 35,5* ≈125 VG9 (1) CA25-263 135,0 136,0 1,0 8,3 ≈100 VG9 (2) CA25-264 137,9 138,9 1,0 5,9 ≈120 VG9 (1) CA25-267 71,5 72,0 0,5 20,4* ≈55 VG9 (1) CA25-269 110,0 110,5 0,5 6,3* ≈100 VG9 (1)

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 50 à 90 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Secteur Main

Le Secteur Main représente un intérêt très prometteur, avec plusieurs cibles de forage prioritaires récemment définies et des gisements aurifères, notamment Chimo, East Chimo et West Nordeau, avec des ressources indiquées de 720 000 onces (7,1 millions de tonnes à 3,1 g/t Au) et des ressources présumées de 1 633 000 onces (18,5 millions de tonnes à 2,8 g/t Au). De plus, deux nouvelles zones aurifères à haute teneur ont été découvertes lors des dernières campagnes de forage de Cartier, soit les zones VG9 et VG10.

Les trois gisements et les zones aurifères VG9 et VG10 nouvellement identifiées s’étendent le long d'un corridor cisaillé d'orientation est-ouest (Zone de failles Cadillac) et se situent au contact entre les roches sédimentaires turbiditiques (wacke-mudrock), les conglomérats et les formations de fer du Groupe de Cadillac et les roches volcaniques mafiques (basalte) du Groupe de Piché. Ce contact lithologique constitue un horizon favorable à l'écoulement de fluides hydrothermaux, probablement relié à des dépôts aurifères synvolcaniques.

Le Secteur Main, défini par au moins vingt-six zones aurifères subparallèles, est généralement et principalement associé à une minéralisation d'arsénopyrite-pyrrhotite fine et disséminée, avec une altération omniprésente en biotite-chlorite-carbonate, le tout recoupé par des veines et veinules tardives de quartz fumé contenant de l'or visible. Localement, des minéraux accessoires tels que la pyrite et la tourmaline sont observés.

Étapes clés des travaux d’exploration de 2025-2027

Programme de forage de 100,000 m (T3 2025 à T2 2027)

Cet ambitieux programme de 600 forages permettra d'étendre les zones aurifères et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel en surface. L'objectif est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur, à l'échelle de camp, le long des 15 km de la Zone de failles Cadillac, qui appartient pour la première fois à une seule société.

Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)

Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire. Les études de base permettront une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Ces études seront complétées par une évaluation du potentiel économique des résidus de l’ancienne mine Chimo, afin de déterminer si une certaine quantité d'or peut être extraite de manière rentable.

Programme d’essais métallurgiques (T4 2025 à T1 2026)

Le programme d’essais métallurgiques a pour objectif de définir les taux de récupération d’or attendus et améliorer les résultats historiques du gisement Chimo, d’établir des données de récupération métallurgique inédites pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant. Ce programme complet permettra de caractériser le matériel minéralisé, le potentiel de récupération d'or et de valider la granulométrie optimale afin de définir le schéma de traitement le plus efficace et le plus rentable. Les données générées contribueront directement à l'optimisation du développement du projet et pourraient réduire considérablement les coûts d'investissement et d'exploitation, tout en améliorant l’empreinte environnementale.

Tableau 2 : Coordonnées des collets de forage du Secteur Main

Numéro de

forage UTM Est (m) UTM Nord (m) Élévation (m) Azimuth (°) Plongée

(°) Longueur de

forage (m) CA25-256 333305 5319943 354 211 -49 141 CA25-257 333305 5319943 354 217 -60 162 CA25-258 333305 5319943 354 225 -68 192 CA25-259 333305 5319943 354 192 -45 132 CA25-260 333305 5319943 354 197 -59 150 CA25-261 333305 5319943 354 204 -68 171 CA25-263 333305 5319943 354 177 -53 153 CA25-264 333305 5319943 354 180 -65 171 CA25-266A 333358 5319898 354 194 -46 102 CA25-267 333358 5319898 354 214 -61 123 CA25-269 333358 5319898 354 220 -72 150

Tableau 3 : Résultats détaillés des forages du Secteur Main

Numéro de

forage De (m) À (m) Longueur de

carotte** (m) Au (g/t) non

coupé Profondeur

verticale (m) Zone CA25-256 103,3 104,1 0,8 1,7 ≈70 VG9 (1) Et 113,0 114,0 1,0 5,3 ≈80 VG9 (1) CA25-257 117,0 118,0 1,0 1,4 ≈95

VG9 (1)

Et 120,0 121,0 1,0 2,2 Et 134,0 135,0 1,0 2,6 ≈110

VG9 (1)

Et 135,0 136,0 1,0 1,6 CA25-258 182,8 183,8 1,0 2,3 ≈160 VG9 (2) CA25-259 99,0 102,0 3,0 4,4* ≈60

VG9 (1)

Incluant 99,0 100,0 1,0 5,1 Incluant 101,0 102,0 1,0 7,2* CA25-260 113,0 114,0 1,0 1,5 ≈90

VG9 (1)

Et 114,0 115,0 1,0 1,5 CA25-261 132,0 133,0 1,0 1,9 ≈115 VG9 (1)



Et 143,4 143,9 0,5 35,5* ≈125 CA25-263 135,0 136,0 1,0 8,3 ≈100 VG9 (2) CA25-264 137,9 138,9 1,0 5,9 ≈120 VG9 (1) Et 162,0 163,0 1,0 2,9 ≈140 VG9 (2) CA25-266A 62,0 63,0 1,0 1,0 ≈40

VG9 (1)

Et 63,0 64,0 1,0 1,3 Et 64,0 65,0 1,0 1,0 CA25-267 71,5 72,0 0,5 20,4* ≈55 VG9 (1) CA25-269 110,0 110,5 0,5 6,3* ≈100

VG9 (1)

Et 110,5 111,0 0,5 1,6

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 50 à 90 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Programme d’assurance-qualité et de contrôle-qualité (QA/QC)

Les carottes de forage du projet Cadillac sont de calibre NQ et, dès leur réception de la foreuse, elles sont décrites et échantillonnées par les géologues de Cartier. La carotte est sciée en deux : une moitié est étiquetée, ensachée et soumise à l'analyse, tandis que l'autre moitié est conservée et entreposée dans les installations de Cartier, situées à Val-d'Or, au Québec, pour consultation et vérification ultérieures. Dans le cadre de ce programme, Cartier insère régulièrement des échantillons de stérile et des matériaux de référence certifiés (standards) dans le flux d'échantillons avant l'expédition, afin de surveiller la performance du laboratoire et la précision des analyses.

Les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire d'analyses de MSALABS, situé à Val-d'Or, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon complet est séché et broyé (70 % passant au tamis de 2 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une aliquote d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay™, qui utilise une excitation par rayons X à haute énergie avec détection gamma pour mesurer rapidement et de manière non destructive la teneur en or.

Les échantillons sont également soumis à Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs"), situés à Val-d'Or ou à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon est entièrement séché, broyé (90 % passant un tamis de 2 mm) et 250 g sont pulvérisés (90 % passant un tamis de 0,07 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une fusion par pyroanalyse de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (SAA), avec une limite de détection allant jusqu'à 10 000 ppb. Les échantillons dépassant ce seuil sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique afin de déterminer avec précision les valeurs à haute teneur.

MSALABS et Actlabs sont accrédités ISO/CEI 17025 pour les analyses de l'or et appliquent des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle-qualité conformes aux normes du secteur. Leurs programmes internes de contrôle-qualité incluent l'utilisation de stériles, de duplicatas et de matériaux de référence certifiés à intervalles réguliers, avec des critères d'acceptation établis pour garantir l'intégrité des données et la précision analytique.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

En utilisant un prix de l'or de 1 750 $ US/oz, une Étude Économique Préliminaire a démontré la viabilité économique d'un segment de 2 km, comparé aux 15 km qui feront l'objet du programme de forage de 100 000 mètres, avec une production d'or annuelle moyenne de 116 900 oz sur une durée de vie de mine de 9,7 ans. Les ressources indiquées sont estimées à 720 000 onces (7,1 millions de tonnes à 3,1 g/t Au) et les ressources présumées à 1 633 000 onces (18,5 millions de tonnes à 2,8 g/t Au). Se rapporter au rapport NI 43-101 ″Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions″, effectif le 29 mai 2023.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique, un historique d’exploration reconnu et un programme entièrement financé pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Pour plus d’information, contacter :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

