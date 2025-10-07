

Ålandsbanken Abp

Börsmeddelande

7.10.2025 kl. 15.00 EEST

Moody’s tilldelar emittentspecifikt kreditbetyg till Ålandsbanken Abp

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s Ratings (”Moody’s”) har idag tilldelat Ålandsbanken Abp ett lång- och kortfristigt emittentspecifikt kreditbetyg (eng. long- and short-term issuer rating) på Baa1/P-2. Det långfristiga emittentspecifika kreditbetyget har positiva framtidsutsikter.

Moody’s har tidigare utfärdat Ålandsbanken ett lång- och kortfristigt inlåningsbetyg (eng. long- and short-term deposit ratings) på A3/P-2, lång- och kortfristigt motpartsriskbetyg (eng. long- and short-term counterparty risk rating, CRR) på A2/P-1, lång- och kortfristig motpartsriskbedömning (long- and short-term counterparty risk assessment) på A2(cr)/P-1(cr), Baseline Credit Assessment (BCA) på baa2 och en justerad BCA på baa2. Ålandsbankens befintliga kreditbetyg och bedömningar påverkas inte av denna åtgärd.

Trots att Ålandsbankens finansiering till största del utgörs av inlåning och säkerställda obligationer som redan har tilldelats kreditbetyg, har banken valt att offentliggöra det emittentspecifika kreditbetyget i syfte att öka transparensen gentemot investerare och andra intressenter. Samtidigt bidrar detta till att stärka jämförbarheten med andra nordiska banker, för vilka emittentspecifika kreditbetyg är etablerad praxis.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Wiklöf, VD och koncernchef Ålandsbanken Abp, tfn +358 (0)40 512 7505

Länk till rapport:

https://www.moodys.com/research/Moodys-Ratings-assigns-Baa1-issuer-ratings-to-Alandsbanken-Abp-positive-Rating-Action--PR_513672



