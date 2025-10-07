AGF foretager opjustering

Aarhus, den 7. oktober 2025

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 16 /2025

AGF foretager opjustering

I forbindelse med den økonomiske rapportering for perioden 01.07.25 til 30.09.25 er der fundet anledning til at opjustere resultatforventningerne til årets resultat. For regnskabsåret 2025/26 forventer AGF A/S således et resultat før skat mellem kr. -10 mio. og -30 mio. Resultatet udgør en opjustering i forhold til den udmeldte forventning til årets resultat i Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2025 pr. 19. august, som var et resultat mellem kr. -25 og -45 mio.

Opjusteringen er i al væsentlighed foranlediget af de gode sportslige præstationer, transferindtægter og en generel forbedret drift.

For yderligere oplysninger, kontakt kommunikationschef Christian Thye-Petersen på 3065 2880.

Med venlig hilsen

AGF A/S

Lars Fournais                          Jacob Nielsen
Bestyrelsesformand                Adm. direktør

Selskabsmeddelelse nr 16-2025 AGF foretager opjustering

